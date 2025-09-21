Жодних витоків персональних даних українців із "Дії" не було. Опубліковані файли - суміш раніше відомих "зливів", - Мінцифри
Жодних витоків персональних даних українців із "Дії" не було.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Мінцифри.
"Після інформації про можливий "злив" наша команда провела розслідування і встановила: поширені файли - фальсифікація та не походять із систем "Дії" і не є результатом їхнього зламу чи витоку", - йдеться у повідомленні.
Також стверджується, що опубліковані файли - суміш раніше відомих "зливів" з комерційних джерел, які вручну відредагували та доповнили підробними записами, щоб вони були на вигляд як "свіжа" база даних.
"Це типова практика чорного ринку: старі витоки "освіжили" підробленими записами, щоб видати їх за новий масовий злив і ввести людей в оману. Ми розцінюємо поширення підроблених файлів як скоординовану спробу атаки на "Дію" та підрив довіри до державних сервісів", - пояснили в Мінцифри.
"Вкотре наголошуємо, "Дія" не зберігає персональних даних — система працює за принципом data-in-transit: інформація підтягується з державних реєстрів у момент запиту і не накопичується в застосунку чи на порталі.
У підвердження цього - в березні 2024 року було оприлюднено код "Дії". Він знаходиться у відкритому доступі, і будь-хто може переконатися, що в ньому немає прихованих баз із даними громадян" запевнив заступник Міністра цифрової трансформації Віталій Балашов.
Як повідомлялося, 21 вересня "слуга народу" Федієнко повідомив, що особисті дані близько 20 мільйонів українців злили в мережу. Своєю чергою, нардеп Железняк заявив, що це стара база та зазначив, що взагалі не було логіки закривати реєстри, адже це абсолютно ідіотське рішення.
підрашистне лайно ) готують вибори , без вибору в цій ху…евій " дії" , щоб назавжди залишиться при кориті і царювати , як ***** - тотальною брехнею і маніпуляцією , скупивши всіх продажних " недорогеньких" журналістіків і блохерів
То я ж про буратіну)
І ПОСТІЙНО "суміш раніше відомих витоків"...
Це як у анекдоті:
"Бажаєте вчорашній борщ? Приходьте завтра!"
Найкращий президент тисячоліття!
Мої знайомі себе познаходили у цих базах й телефонували!
А дані їх 2024, 2025 року! Продажна мерзота, а не "влада"!
Що змінилося, чому люди повинні повірити цього разу?
цей злив не такий страшний як попередній, а попередній був зовсім не злив
І кацапам напружуватись не треба. Наступне що? Резерв+