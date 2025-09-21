УКР
Новини
Жодних витоків персональних даних українців із "Дії" не було. Опубліковані файли - суміш раніше відомих "зливів", - Мінцифри

дія

Жодних витоків персональних даних українців із "Дії" не було.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Мінцифри.

"Після інформації про можливий "злив" наша команда провела розслідування і встановила: поширені файли - фальсифікація та не походять із систем "Дії" і не є результатом їхнього зламу чи витоку", - йдеться у повідомленні.

Також стверджується, що опубліковані файли - суміш раніше відомих "зливів" з комерційних джерел, які вручну відредагували та доповнили підробними записами, щоб вони були на вигляд  як "свіжа" база даних.

"Це типова практика чорного ринку: старі витоки "освіжили" підробленими записами, щоб видати їх за новий масовий злив і ввести людей в оману. Ми розцінюємо поширення підроблених файлів як скоординовану спробу атаки на "Дію" та підрив довіри до державних сервісів", - пояснили в Мінцифри.

"Вкотре наголошуємо, "Дія" не зберігає персональних даних — система працює за принципом data-in-transit: інформація підтягується з державних реєстрів у момент запиту і не накопичується в застосунку чи на порталі.

У підвердження цього - в березні 2024 року було оприлюднено код "Дії". Він знаходиться у відкритому доступі, і будь-хто може переконатися, що в ньому немає прихованих баз із даними громадян" запевнив заступник Міністра цифрової трансформації Віталій Балашов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон, що обмежує доступ до публічних реєстрів

Як повідомлялося, 21 вересня "слуга народу" Федієнко повідомив, що особисті дані близько 20 мільйонів українців злили в мережу. Своєю чергою, нардеп Железняк заявив, що це стара база та зазначив, що взагалі не було логіки закривати реєстри, адже це абсолютно ідіотське рішення.

мінцифри скрін

реєстр (878) зливання інформації (73) Мінцифри (1246) Дія (1189) Зливи (2)
Коментарі
+20
Віримо,як і всім обіцянкам зє!
21.09.2025 10:58 Відповісти
+14
Агент фсб росії Буратіно вовік зеленскій, який все своє нікчемне життя паплюжив Україну та насміхався з українців.
Найкращий президент тисячоліття!
21.09.2025 11:02 Відповісти
+10
Нє, ну все зашибісь, особливо якщо журналістика майже зникла, а залишилась зелена пропаганда. Можна пісяти в очі хотьпоржомчикам скільки завгодно.
21.09.2025 10:59 Відповісти
Сортувати:
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А кого посадили за минулі зливи даних? Де ув'язнені керівники міністерств та відомств за втрату персональних даних українців?
21.09.2025 11:09 Відповісти
они проходят наказание у себя в замках в Европе с коктейлями и цыпочками.
21.09.2025 11:27 Відповісти
Зелені гниди ( міндіче-дерьмаковське,
підрашистне лайно ) готують вибори , без вибору в цій ху…евій " дії" , щоб назавжди залишиться при кориті і царювати , як ***** - тотальною брехнею і маніпуляцією , скупивши всіх продажних " недорогеньких" журналістіків і блохерів
21.09.2025 12:15 Відповісти
Як і на сросії..одна пропаганда
21.09.2025 12:02 Відповісти
Нового зливу не було, бо "все уже украдено до нас".
21.09.2025 11:00 Відповісти
бреше як "буратіно" )))
21.09.2025 11:01 Відповісти
Жолкую, що шнобелі в них не ростуть...
21.09.2025 12:03 Відповісти
Краще б в них лобі х.ї повиростали!
21.09.2025 12:45 Відповісти
Можна будь яку відзнаку))

То я ж про буратіну)
21.09.2025 12:46 Відповісти
КОЖНОГО разу "жодних витоків не було"...
І ПОСТІЙНО "суміш раніше відомих витоків"...
Це як у анекдоті:
"Бажаєте вчорашній борщ? Приходьте завтра!"
21.09.2025 11:01 Відповісти
Має підтримку більшості і веде країну до перемоги.Повчає всю Європу,як захиститись від кацапів і навіть Трампу сраку надрав .Потужний лідор,що тут добавити
21.09.2025 11:04 Відповісти
Потужніше найпотужної потужності
21.09.2025 11:06 Відповісти
В вас помилка друку! Надрукували першу літеру Л замість П!
21.09.2025 11:45 Відповісти
"Найкращий президент на планеті,а ви ***.путіністи ****.в Ростов до Януковича".
21.09.2025 11:46 Відповісти
Не тільки на планеті, але в усій галактиці, такого ще не було і не буде в 95-кварталі
21.09.2025 12:54 Відповісти
Таке написав мені давній друг,як це не дивно.
21.09.2025 13:00 Відповісти
Тупіше придумати неможливо
21.09.2025 11:02 Відповісти
Жодних витоків персональних даних українців із "Дії" не було. VS - суміш раніше відомих "зливів"
21.09.2025 11:04 Відповісти
До речі, я так розумію, що захистом цих данних з реєстрів займається СБУ?
21.09.2025 11:09 Відповісти
Ага, десь у високих кабінетах сидять колеги бригадного генерала Вітюка і займаються... бізнесом.
21.09.2025 11:22 Відповісти
Хоча, за ідеєю, захистом повинні займатись кібери..
21.09.2025 12:04 Відповісти
Програма кацапів у них теж таке от вони і всунули її нам
21.09.2025 12:32 Відповісти
Міша Альбертович, а ти не бре?
21.09.2025 11:12 Відповісти
Ми й не сумнівались. Все або фейк, або іпсо або винні сюзники, з трампом і порошенко. Младорєформатор фьодоров ніпрічьом!
21.09.2025 11:17 Відповісти
Не трендіть, заради Бога!
Мої знайомі себе познаходили у цих базах й телефонували!
А дані їх 2024, 2025 року! Продажна мерзота, а не "влада"!
21.09.2025 11:20 Відповісти
Я замахалась банити всілякий непртріб, що дзвонить постійно..в день від 10 дзвінків..
21.09.2025 12:06 Відповісти
Доречі, я собі прогу поставила - якщо в її чорному списку є номери - йде автобан. Якщо тільки погіршений рейтинг - видає причину. Дуже зручно. Іноді відкриваю перелік двінків - й жахаюсь..
21.09.2025 12:22 Відповісти
Те саме пресцентр Мінцифри стверджував і щодо попереднього масового зливу данних.
Що змінилося, чому люди повинні повірити цього разу?
21.09.2025 11:20 Відповісти
Саме так. Вже не повірять. Занадто багато брехали.
21.09.2025 12:15 Відповісти
Від зеленого кіздежу вже давно у людей вуха в'януть...
21.09.2025 11:26 Відповісти
Про що тут балакають? Хто? Що? Куди? Для чого виливає? Де греблю прорвало?
21.09.2025 11:26 Відповісти
Значить витік був і масштаб великий.
21.09.2025 11:27 Відповісти
Федієнка ловлять?
21.09.2025 11:32 Відповісти
Витоку не було.Раніше зливи були.Тоді коли федоров стверджував що витоку не було то всетаки малююююсеннкі були.Але зараз точно не було витоку.То раніше,"відомі", були
21.09.2025 11:37 Відповісти
Ха-ха-ха, -"зачем сливать снова,нами уже давно все нах слито".
21.09.2025 11:44 Відповісти
Тсс. Це такий хитрий план. Хочуть переповнити пам'ять на серверах ФСБ...
21.09.2025 12:31 Відповісти
читаємо між рядків:
цей злив не такий страшний як попередній, а попередній був зовсім не злив
21.09.2025 11:45 Відповісти
Це Порошенко злив? Чи Янукович? Не Слуги ?
21.09.2025 12:12 Відповісти
Аха, Порох з Яниками хакнули дію й злили інфу)) власноручно!
21.09.2025 12:23 Відповісти
Віримо. Ви ж ніколи не брехали. Чи брехали? Довіри вже немає. Ваші заяви - як пустий дзвін.
21.09.2025 12:14 Відповісти
Це була "геніальна" ідея, не розробивши протоколів безпеки звалити ВСЮ інформацію про громадян!
І кацапам напружуватись не треба. Наступне що? Резерв+
21.09.2025 12:30 Відповісти
 
 