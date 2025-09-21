Финляндия выделит дополнительные €3 млрд на оборону из-за угроз со стороны РФ

Министерство обороны Финляндии получит дополнительное финансирование в размере 3 миллиарда евро из-за угроз со стороны России.

Об этом сообщает Yle.

Несмотря на первоначальные возражения Министерства финансов Финляндии, аргументы министра обороны Антти Хяккянена убедили правительство.

Так, министр отметил, что предложенные сокращения могли бы поставить под угрозу национальную безопасность, ведь задержали бы реализацию ключевых проектов и развитие возможностей сухопутной обороны в 2030-х годах.

Хяккянен обосновал необходимость быстрого увеличения оборонных расходов угрозой со стороны России. По его словам, Финляндия должна быть готова к тому, что после завершения войны в Украине Россия может перебросить войска к финской границе.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Россия вряд ли совершит на Финляндию налет дронов, как это было в Польше.