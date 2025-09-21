РУС
Финляндия выделит дополнительные €3 млрд на оборону из-за угроз со стороны РФ

Финляндия выделит дополнительные средства на оборону

Министерство обороны Финляндии получит дополнительное финансирование в размере 3 миллиарда евро из-за угроз со стороны России.

Об этом сообщает Yle, передает Цензор.НЕТ.

Несмотря на первоначальные возражения Министерства финансов Финляндии, аргументы министра обороны Антти Хяккянена убедили правительство.

Так, министр отметил, что предложенные сокращения могли бы поставить под угрозу национальную безопасность, ведь задержали бы реализацию ключевых проектов и развитие возможностей сухопутной обороны в 2030-х годах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания впервые приобретет дальнобойное высокоточное оружие из-за угрозы со стороны России, - Фредериксен

Хяккянен обосновал необходимость быстрого увеличения оборонных расходов угрозой со стороны России. По его словам, Финляндия должна быть готова к тому, что после завершения войны в Украине Россия может перебросить войска к финской границе.

Также читайте: Истребители РФ в Эстонии - это попытка отвлечь НАТО от Украины, - министр обороны Финляндии Хяккянен

Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Россия вряд ли совершит на Финляндию налет дронов, как это было в Польше.

Якісь неправильні фіни, ні щоб, як Харківська ОВА замовити реконструкцію лікарні в Ізюмі за 30 км від фронту вартістю 1 млрд грн., так ні - додаткові цілих €3 млрд. потратять на оборону через загрози з боку РФ. Неправильні!
21.09.2025 16:27 Ответить
100% !!!!!!!!!!!!!
21.09.2025 16:30 Ответить
 
 