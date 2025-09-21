Фінляндія виділить додаткові €3 млрд на оборону через загрози з боку РФ
Міністерство оборони Фінляндії отримає додаткове фінансування у розмірі 3 мільярди євро через загрози з боку Росії.
Про це повідомляє Yle, передає Цензор.НЕТ.
Попри початкові заперечення Міністерства фінансів Фінляндії, аргументи міністра оборони Антті Хяккянена переконали уряд.
Так, міністр наголосив, що запропоновані скорочення могли б поставити під загрозу національну безпеку, адже затримали б реалізацію ключових проєктів і розвиток можливостей сухопутної оборони у 2030-х роках.
Хяккянен обґрунтував необхідність швидкого збільшення оборонних витрат загрозою з боку Росії. За його словами, Фінляндія має бути готовою до того, що після завершення війни в Україні Росія може перекинути війська до фінського кордону.
Раніше президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що Росія навряд чи здійснить на Фінляндію наліт дронів, як це було у Польщі.
