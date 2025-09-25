В Одессе задержали группу мошенников, занимавшуюся аферами с недвижимостью
Полиция и Служба безопасности Украины разоблачили в Одессе две масштабные мошеннические схемы, организованные 49-летним директором агентства недвижимости.
Как сообщает Цензор.НЕТ, к преступной деятельности он привлек нотариусов, государственного регистратора, риелторов, бывшего банковского работника и лиц, которые специализировались на изготовлении поддельных документов, сообщили в Одесской областной прокуратуре и полиции Одесской области.
По данным следствия, в первой схеме злоумышленники незаконно завладевали квартирами умерших одесситов. Используя доступ к реестрам, они получали информацию о недвижимости, изготавливали фиктивные документы на подставных наследников, в том числе якобы выданные в РФ, чтобы усложнить проверку.
В дальнейшем нотариус открывала наследственные дела и регистрировала право собственности на вымышленных лиц, после чего квартиры продавались подставным лицам и в конце концов - рядовым покупателям.
Таким образом организованная группа завладела шестью квартирами общей стоимостью более 7 миллионов гривен.
Вторая схема была направлена на получение кредитов в банках под залог несуществующих квартир. Для этого участники регистрировали фиктивные объекты на подставных лиц, оформляли поддельные паспорта и справки о доходах и обращались в банки для получения денег.
Средства передавали организатору, который распределял их между членами группы. Всего таким образом было присвоено более 5,7 миллиона гривен.
Общая сумма нанесенного ущерба превышает 12 миллионов гривен. Девяти фигурантам объявлено о подозрении по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Суд избрал для них меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога или домашнего ареста, а на объекты недвижимости наложен арест.
