Групу шахраїв, що займалася аферами з нерухомістю, затримали в Одесі

Поліція та Служба безпеки України викрили в Одесі дві масштабні шахрайські схеми, організовані 49-річним директором агентства нерухомості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, до злочинної діяльності він залучив нотаріусів, державного реєстратора, рієлторів, колишнього банківського працівника та осіб, які спеціалізувалися на виготовленні підроблених документів, повідомили в Одеській обласній прокуратурі та поліції Одещини.

За даними слідства, у першій схемі зловмисники незаконно заволодівали квартирами померлих одеситів. Використовуючи доступ до реєстрів, вони отримували інформацію про нерухомість, виготовляли фіктивні документи на підставних спадкоємців, у тому числі нібито видані в РФ, щоб ускладнити перевірку.

Надалі нотаріус відкривала спадкові справи та реєструвала право власності на вигаданих осіб, після чого квартири продавалися підставним особам і зрештою – пересічним покупцям.

У такий спосіб організована група заволоділа шістьма квартирами загальною вартістю понад 7 мільйонів гривень.

Друга схема була спрямована на отримання кредитів у банках під заставу неіснуючих квартир. Для цього учасники реєстрували фіктивні об’єкти на підставних осіб, оформляли підроблені паспорти й довідки про доходи та зверталися до банків для отримання грошей.

Кошти передавали організатору, який розподіляв їх між членами групи. Загалом у такий спосіб було привласнено понад 5,7 мільйона гривень.

Загальна сума завданих збитків перевищує 12 мільйонів гривень. Дев’ятьом фігурантам оголошено про підозру за статтями Кримінального кодексу, що передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав для них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави або домашнього арешту, а на об’єкти нерухомості накладено арешт.

