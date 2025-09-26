РУС
Требования РФ относительно прекращения огня
НАТО и ЕС ведут войну против России "из-за Украины", - Лавров

Лавров о войне

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на G20 заявил, что НАТО и Евросоюз прямо участвуют в войне против России "из-за действий Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявление Лаврова.

Глава МИД РФ что "кризис" в Украине "спровоцирован коллективным Западом", и что НАТО и ЕС "объявили России настоящую войну руками Украины и прямо участвуют в ней".

Напомним, ранее Лавров заявил, что любые западные военные, которые будут присутствовать на территории Украины, станут "оккупационными войсками" и "законными целями" для российской армии.

Кроме того, глава МИД РФ отметил, что Москва якобы "готова искать компромиссы" по завершению войны против Украины и обсуждать это с США, но при одном условии. В частности обеспечения законных интересов безопасности РФ.

Рютте о Лаврове: "Ничего полезного никогда не вылетало из его уст"

Лавров Сергей (2369) НАТО (10360) Евросоюз (17617)
Топ комментарии
+12
І як тримає земля цю фашиську мерзоту ,коли ти падло вже здохнеш ?
26.09.2025 08:25 Ответить
+12
Москаль не бреше тільки в одному стані - коли мертвий.
26.09.2025 08:28 Ответить
+10
Стара брехлива кляча. Скоро здихати, а воно бреше. Війни ведуть сьогодні по всьому світу виключно кацапи: когось закидують бомбами і ракетами, десь лізуть ордою, десь запускають через своїх агентів весільні дрони над аеродромами, щоб паралізувати виліт літаків, а десь із пузирків виливають препарати, які визивають різні хвороби та кібератакують державні установи цивілізованих країн.
26.09.2025 08:28 Ответить
Это будет первая в истории лошадь повешенная по приговору трибунала.
26.09.2025 08:25 Ответить
26.09.2025 08:30 Ответить
рашка веде війну з допомогою пупса Китаю Ірану - чого про це не ******? - Геббельс
26.09.2025 08:30 Ответить
Кацапи - це не люди , а дикі істоти , яким щось пояснювати
марна справа , тільки силу вони розуміють !
26.09.2025 08:40 Ответить
Мій тато з Полтавщини після війни спочатку в Фінляндії , а потім під Леніградом , казав мені усе своє некоротке життя те саме - "це не люди" ... а пізніше перд смертю ... "вони ніколи не відпустять від себе людей - українців- підуть війною". Це був 1992 рік , Й ВІН Е ВІРИВ У НЕЗАЛЕЖНІСТЬТЬ БЕЗ ВІЙНИ .
26.09.2025 08:51 Ответить
"Побільше абсурду, побільше нісенітниць,побільше сюрреалізму,побільше трешу, побільше цинізму"- Пам'ятка "дипломата" мзс рф.
26.09.2025 08:41 Ответить
Що за куйня .іздить, зубами клацає?
26.09.2025 08:42 Ответить
Китай ведет войну с нато и ес руками кацапов)аналогично
26.09.2025 08:45 Ответить
Я коли побачила цього "мєрєна" на полях НАТО " Та ще у Соловйова його прокручували з делагіцєю сто разів, як фон для балачок ...Він ледве ходить , як вутка первалючись з одного тазобдеренного мабуть вже не його суглоба на інший з амплітудою й нахилом тулуба градусів 45 то в один то в інший бік - ЦЕ ТАКА КАРИКАТУРА .
26.09.2025 08:45 Ответить
з амплітудою й нахилом ? то копита його розхитують,в один то в інший бік
26.09.2025 08:57 Ответить
Зовсім із копит упав сумний коняко.
26.09.2025 08:50 Ответить
Что интересно сами русские уже ржут с этих дибилов своих как пример их реакции на эти высеры

https://www.yaplakal.com/forum1/topic2991034.html
26.09.2025 08:55 Ответить
Перша леді України в інтерв'ю Times заявила про культурну експропріацію.

Перша леді України Олена Зеленська під час https://www.thetimes.com/article/b5739509-3210-4bc1-b2f3-d5b70e4c64a1 інтерв'ю Timesподякувала Великій Британії за прийняття українських біженців, військову та економічну підтримку. Але потім висловила невдоволення поверненням російської співачки Анни Нетребко до Королівської опери Лондона. Вона наголосила, що війна ведеться не лише на фронті, а й у сфері культури, де Росія активно використовує "м'яку силу".

Зеленська заявила, що була "негативно вражена" рішенням допустити Нетребко до виступів, попри протести культурної еліти та політиків. За словами першої леді, подібні рішення підживлюють культурну експропріацію, коли здобутки українського мистецтва приписують Росії.
26.09.2025 08:56 Ответить
Справа не в тому, що цей армянський гопнік бреше, справа в тому, нах*я кацапів тримають в ООН і G-20 та ще й слухають їхню ахінею?
Це як дивитись відосики зєлєнскава - без сенсу і неприємно
26.09.2025 08:59 Ответить
Одно слово СЕРИК ГОВНОМЯСОДРИЛ
26.09.2025 09:07 Ответить
Що, навіть і орбан з фіцо?)
26.09.2025 09:10 Ответить
Почему человек неможет взять в свой руки себя принять то что он неправ!по всему он трус!боится!что его осудят!и он идёт до конца который несёт разрушения его же самого!
26.09.2025 09:11 Ответить
Почему человек,,,,,,,,,,, ??? ------ Тому що!!! - Це, не Людина!
26.09.2025 09:34 Ответить
Брехлива і цинічна тварь. Коли лавров відкриває рота з нього мухи вилітають
26.09.2025 09:35 Ответить
 
 