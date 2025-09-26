НАТО и ЕС ведут войну против России "из-за Украины", - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на G20 заявил, что НАТО и Евросоюз прямо участвуют в войне против России "из-за действий Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявление Лаврова.

Глава МИД РФ что "кризис" в Украине "спровоцирован коллективным Западом", и что НАТО и ЕС "объявили России настоящую войну руками Украины и прямо участвуют в ней".

Напомним, ранее Лавров заявил, что любые западные военные, которые будут присутствовать на территории Украины, станут "оккупационными войсками" и "законными целями" для российской армии.

Кроме того, глава МИД РФ отметил, что Москва якобы "готова искать компромиссы" по завершению войны против Украины и обсуждать это с США, но при одном условии. В частности обеспечения законных интересов безопасности РФ.

