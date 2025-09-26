НАТО та ЄС ведуть війну проти Росії "через Україну", - Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на G20 заявив, що НАТО і Євросоюз прямо беруть участь у війні проти Росії "через дії України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на заяву Лаврова.

Глава МЗС РФ що "криза" в Україні "спровокована колективним Заходом", і що НАТО і ЄС "оголосили Росії справжню війну руками України і прямо беруть у ній участь".

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Нагадаємо, раніше Лавров заявив, що будь-які західні військові, які будуть присутні на території України, стануть "окупаційними військами" і "законними цілями" для російської армії.

Крім того, глава МЗС РФ зазначив, що Москва нібито "готова шукати компроміси" щодо завершення війни проти України та обговорювати це зі США, але за однієї умови. Зокрема забезпечення законних інтересів безпеки РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте про Лаврова: "Нічого корисного ніколи не вилітало з його вуст"