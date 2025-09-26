НАТО та ЄС ведуть війну проти Росії "через Україну", - Лавров
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на G20 заявив, що НАТО і Євросоюз прямо беруть участь у війні проти Росії "через дії України".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на заяву Лаврова.
Глава МЗС РФ що "криза" в Україні "спровокована колективним Заходом", і що НАТО і ЄС "оголосили Росії справжню війну руками України і прямо беруть у ній участь".
Нагадаємо, раніше Лавров заявив, що будь-які західні військові, які будуть присутні на території України, стануть "окупаційними військами" і "законними цілями" для російської армії.
Крім того, глава МЗС РФ зазначив, що Москва нібито "готова шукати компроміси" щодо завершення війни проти України та обговорювати це зі США, але за однієї умови. Зокрема забезпечення законних інтересів безпеки РФ.
марна справа , тільки силу вони розуміють !
https://www.yaplakal.com/forum1/topic2991034.html
Перша леді України Олена Зеленська під час https://www.thetimes.com/article/b5739509-3210-4bc1-b2f3-d5b70e4c64a1 інтерв'ю Timesподякувала Великій Британії за прийняття українських біженців, військову та економічну підтримку. Але потім висловила невдоволення поверненням російської співачки Анни Нетребко до Королівської опери Лондона. Вона наголосила, що війна ведеться не лише на фронті, а й у сфері культури, де Росія активно використовує "м'яку силу".
Зеленська заявила, що була "негативно вражена" рішенням допустити Нетребко до виступів, попри протести культурної еліти та політиків. За словами першої леді, подібні рішення підживлюють культурну експропріацію, коли здобутки українського мистецтва приписують Росії.
Це як дивитись відосики зєлєнскава - без сенсу і неприємно