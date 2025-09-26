УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10123 відвідувача онлайн
Новини Вимоги РФ щодо припинення війни
2 662 22

НАТО та ЄС ведуть війну проти Росії "через Україну", - Лавров

Лавров про війну

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на G20 заявив, що НАТО і Євросоюз прямо беруть участь у війні проти Росії "через дії України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на заяву Лаврова.

Глава МЗС РФ що "криза" в Україні "спровокована колективним Заходом", і що НАТО і ЄС "оголосили Росії справжню війну руками України і прямо беруть у ній участь".

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Нагадаємо, раніше Лавров заявив, що будь-які західні військові, які будуть присутні на території України, стануть "окупаційними військами" і "законними цілями" для російської армії.

Крім того, глава МЗС РФ зазначив,  що Москва нібито "готова шукати компроміси" щодо завершення війни проти України та обговорювати це зі США, але за однієї умови. Зокрема забезпечення законних інтересів безпеки РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте про Лаврова: "Нічого корисного ніколи не вилітало з його вуст"

Автор: 

Лавров Сергій (1654) НАТО (6824) Євросоюз (14196)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
І як тримає земля цю фашиську мерзоту ,коли ти падло вже здохнеш ?
показати весь коментар
26.09.2025 08:25 Відповісти
+9
Москаль не бреше тільки в одному стані - коли мертвий.
показати весь коментар
26.09.2025 08:28 Відповісти
+8
Стара брехлива кляча. Скоро здихати, а воно бреше. Війни ведуть сьогодні по всьому світу виключно кацапи: когось закидують бомбами і ракетами, десь лізуть ордою, десь запускають через своїх агентів весільні дрони над аеродромами, щоб паралізувати виліт літаків, а десь із пузирків виливають препарати, які визивають різні хвороби та кібератакують державні установи цивілізованих країн.
показати весь коментар
26.09.2025 08:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І як тримає земля цю фашиську мерзоту ,коли ти падло вже здохнеш ?
показати весь коментар
26.09.2025 08:25 Відповісти
Это будет первая в истории лошадь повешенная по приговору трибунала.
показати весь коментар
26.09.2025 08:25 Відповісти
Москаль не бреше тільки в одному стані - коли мертвий.
показати весь коментар
26.09.2025 08:28 Відповісти
Стара брехлива кляча. Скоро здихати, а воно бреше. Війни ведуть сьогодні по всьому світу виключно кацапи: когось закидують бомбами і ракетами, десь лізуть ордою, десь запускають через своїх агентів весільні дрони над аеродромами, щоб паралізувати виліт літаків, а десь із пузирків виливають препарати, які визивають різні хвороби та кібератакують державні установи цивілізованих країн.
показати весь коментар
26.09.2025 08:28 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2025 08:30 Відповісти
рашка веде війну з допомогою пупса Китаю Ірану - чого про це не ******? - Геббельс
показати весь коментар
26.09.2025 08:30 Відповісти
Кацапи - це не люди , а дикі істоти , яким щось пояснювати
марна справа , тільки силу вони розуміють !
показати весь коментар
26.09.2025 08:40 Відповісти
Мій тато з Полтавщини після війни спочатку в Фінляндії , а потім під Леніградом , казав мені усе своє некоротке життя те саме - "це не люди" ... а пізніше перд смертю ... "вони ніколи не відпустять від себе людей - українців- підуть війною". Це був 1992 рік , Й ВІН Е ВІРИВ У НЕЗАЛЕЖНІСТЬТЬ БЕЗ ВІЙНИ .
показати весь коментар
26.09.2025 08:51 Відповісти
"Побільше абсурду, побільше нісенітниць,побільше сюрреалізму,побільше трешу, побільше цинізму"- Пам'ятка "дипломата" мзс рф.
показати весь коментар
26.09.2025 08:41 Відповісти
Що за куйня .іздить, зубами клацає?
показати весь коментар
26.09.2025 08:42 Відповісти
Китай ведет войну с нато и ес руками кацапов)аналогично
показати весь коментар
26.09.2025 08:45 Відповісти
Я коли побачила цього "мєрєна" на полях НАТО " Та ще у Соловйова його прокручували з делагіцєю сто разів, як фон для балачок ...Він ледве ходить , як вутка первалючись з одного тазобдеренного мабуть вже не його суглоба на інший з амплітудою й нахилом тулуба градусів 45 то в один то в інший бік - ЦЕ ТАКА КАРИКАТУРА .
показати весь коментар
26.09.2025 08:45 Відповісти
з амплітудою й нахилом ? то копита його розхитують,в один то в інший бік
показати весь коментар
26.09.2025 08:57 Відповісти
Зовсім із копит упав сумний коняко.
показати весь коментар
26.09.2025 08:50 Відповісти
Что интересно сами русские уже ржут с этих дибилов своих как пример их реакции на эти высеры

https://www.yaplakal.com/forum1/topic2991034.html
показати весь коментар
26.09.2025 08:55 Відповісти
Перша леді України в інтерв'ю Times заявила про культурну експропріацію.

Перша леді України Олена Зеленська під час https://www.thetimes.com/article/b5739509-3210-4bc1-b2f3-d5b70e4c64a1 інтерв'ю Timesподякувала Великій Британії за прийняття українських біженців, військову та економічну підтримку. Але потім висловила невдоволення поверненням російської співачки Анни Нетребко до Королівської опери Лондона. Вона наголосила, що війна ведеться не лише на фронті, а й у сфері культури, де Росія активно використовує "м'яку силу".

Зеленська заявила, що була "негативно вражена" рішенням допустити Нетребко до виступів, попри протести культурної еліти та політиків. За словами першої леді, подібні рішення підживлюють культурну експропріацію, коли здобутки українського мистецтва приписують Росії.
показати весь коментар
26.09.2025 08:56 Відповісти
Справа не в тому, що цей армянський гопнік бреше, справа в тому, нах*я кацапів тримають в ООН і G-20 та ще й слухають їхню ахінею?
Це як дивитись відосики зєлєнскава - без сенсу і неприємно
показати весь коментар
26.09.2025 08:59 Відповісти
Одно слово СЕРИК ГОВНОМЯСОДРИЛ
показати весь коментар
26.09.2025 09:07 Відповісти
Що, навіть і орбан з фіцо?)
показати весь коментар
26.09.2025 09:10 Відповісти
Почему человек неможет взять в свой руки себя принять то что он неправ!по всему он трус!боится!что его осудят!и он идёт до конца который несёт разрушения его же самого!
показати весь коментар
26.09.2025 09:11 Відповісти
Почему человек,,,,,,,,,,, ??? ------ Тому що!!! - Це, не Людина!
показати весь коментар
26.09.2025 09:34 Відповісти
Брехлива і цинічна тварь. Коли лавров відкриває рота з нього мухи вилітають
показати весь коментар
26.09.2025 09:35 Відповісти
 
 