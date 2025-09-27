РУС
Израиль передал Украине Patriot
925 25

Patriot из Израиля уже месяц работает в Украине, - Зеленский

Зеленский о Patriot от Израиля

Система противовоздушной обороны Patriot от Израиля уже месяц работает в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

По словам Зеленского, еще две системы должны поступить в Украину осенью.

"Израильский комплекс работает в Украине. Месяц работает. Две системы Patriot мы получим осенью", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что больше о Patriot он не будет говорить.

Напомним, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что на самом деле Израиль передавал оружие Украине. Речь идет, в частности, о системах Patriot, которые ранее были на вооружении у Израиля.

Бродский не уточнил, когда именно Украина получила эти системы.

Впоследствии министерство иностранных дел Израиля опровергло информацию о том, что государство передавало Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина еще до нападения ХАМАСа договорилась с Израилем о покупке зенитно-ракетного комплекса "Барак-8". Но после нападения боевиков тему передачи систем ПВО не поднимали, поскольку Израиль занимался внутренними вопросами. Впоследствии Киев получил информацию, что может рассчитывать на старые модели Patriot.

Зеленский Владимир (22072) Израиль (2098) Patriot (367)
Топ комментарии
+7
Дяка Ізраїлю!
27.09.2025 17:03 Ответить
+4
Еще от Израиля уже 3.5 года работает запрет на реэкспорт оружия в Украину(ЗРК "Пэтриот" были переданы США, отремонтированы, модернизированы и отправились в Украину).
27.09.2025 17:13 Ответить
+3
А голосували зелені проти Ізраїлю в ООН.
Як кажуть,зелених умом не понять.
27.09.2025 17:03 Ответить
Дяка Ізраїлю!
27.09.2025 17:03 Ответить
А голосували зелені проти Ізраїлю в ООН.
Як кажуть,зелених умом не понять.
27.09.2025 17:03 Ответить
Сьогодні що,Вечір *********** історій?
27.09.2025 17:03 Ответить
Про цей Patriot домовилися з Ізраїлем ще при Байдену і Байден тоді обіцяв нам її передати після ремонту, але потім Трамп скасував її передачу нам...
Походу розблокував.
27.09.2025 17:09 Ответить
Потужний Плідор додав, що це виключно завдяки йому євреї дали зброю!
27.09.2025 17:05 Ответить
бо жида жиде даст
27.09.2025 18:16 Ответить
Та й це зайвим було...
27.09.2025 17:07 Ответить
I ***** це анонсувати? Таке тупориле.
27.09.2025 17:09 Ответить
Ой шо зараз на болотах почнеться...
27.09.2025 17:11 Ответить
Еще от Израиля уже 3.5 года работает запрет на реэкспорт оружия в Украину(ЗРК "Пэтриот" были переданы США, отремонтированы, модернизированы и отправились в Украину).
27.09.2025 17:13 Ответить
Незважаючи на це, Ізраїль передав 90 ракет Patriot у лютому цього року прямо зі складу в Ізраїлі.

https://www.holosameryky.com/a/izrail-patriots-scha-ukraina/7955081.html
27.09.2025 17:42 Ответить
Бот, который в 23году зарегистрирован и читал 0 и его читали 0.
27.09.2025 18:09 Ответить
Звиздило горохове і це треба фуфлижити на весь світ Таке після війни розказують.
27.09.2025 17:22 Ответить
Ще двох систем не буде. Бо в когось недержання...
27.09.2025 17:28 Ответить
Трохи раніше, із 2019.
27.09.2025 17:40 Ответить
Про все розпи₴дів а потім такий .."Та я більше про це не говоритиму". Ї#уче квартальне шапіто.
27.09.2025 17:54 Ответить
А на віщо про такі речі розповідати, щоб ворог готувався до охоти на черговий Патріот, чи більше похвалитися нічим
27.09.2025 17:58 Ответить
Та закрийте йому рота вже хто небудь !!! Ну навіщо про це патякати? Вже сказав ідіот звідки, скільки одиниць, скільки ще надійде.... Ти ще скажи де вони знаходяться кретин тупоголовий..... Не буду здивований якщо незабаром буде повідомлення про втрату Патріота через ракетний удар козломордих.......Вже ж скільки разів так було- тільки воно про щось базікає,хвалиться або приіздить з візитом - і місяця не проходить як цей об'єкт знищено.....
27.09.2025 18:02 Ответить
читай мій пост нижче
27.09.2025 18:06 Ответить
Довірливі і боязкі гої,не поспішайте дякувати! Думаю,що це система працює в районі Умані. З від"їздом останнього хасида і євроПетріот тихенько повернеться в Ізраїль,правда,Зелупа нам про це не повідомить.. Кому ви вірите,милі гої?
27.09.2025 18:03 Ответить
Не факт. Далеко
27.09.2025 18:12 Ответить
Бот которого читают 0и он читает 0 Он с 22года зарегистрирован.Хасиды приехали и уехали, зачем ПВО Умани.Но думать ботам не нужно,они только глупость писать могут,не имеющих ничего общего с рациональным мышлением
27.09.2025 18:12 Ответить
Ну хто тебе за язик тягне? Ворог повинен відчувати своє знищення на полі бою., наявність ЛЮБОГО озброєння,а ми чуємо тільки язик Правда відчуваємо ще від постіцного знищення наших міст і сіл,та людськи втрати Немає слів для матюків.
27.09.2025 18:06 Ответить
Найкраща війна та, що не почалась. Може хтось в Раші почне щось думати
27.09.2025 18:15 Ответить
 
 