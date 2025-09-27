Patriot из Израиля уже месяц работает в Украине, - Зеленский

Система противовоздушной обороны Patriot от Израиля уже месяц работает в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

По словам Зеленского, еще две системы должны поступить в Украину осенью.

"Израильский комплекс работает в Украине. Месяц работает. Две системы Patriot мы получим осенью", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что больше о Patriot он не будет говорить.

Напомним, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что на самом деле Израиль передавал оружие Украине. Речь идет, в частности, о системах Patriot, которые ранее были на вооружении у Израиля.

Бродский не уточнил, когда именно Украина получила эти системы.

Впоследствии министерство иностранных дел Израиля опровергло информацию о том, что государство передавало Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина еще до нападения ХАМАСа договорилась с Израилем о покупке зенитно-ракетного комплекса "Барак-8". Но после нападения боевиков тему передачи систем ПВО не поднимали, поскольку Израиль занимался внутренними вопросами. Впоследствии Киев получил информацию, что может рассчитывать на старые модели Patriot.