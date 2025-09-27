Patriot від Ізраїлю вже місяць працює в Україні, - Зеленський

Система протиповітряної оборони Patriot від Ізраїлю вже місяць працює в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

За словами Зеленського, ще дві системи мають надійти в Україну восени.

"Ізраїльський комплекс працює в Україні. Місяць працює. Дві системи Patriot ми отримаємо восени", - сказав Зеленський.

Він також зауважив, що більше про Patriot він не говоритиме.

Нагадаємо, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що насправді Ізраїль передавав зброю Україні. Йдеться, зокрема, про системи Patriot, які раніше були на озброєнні в Ізраїлю.

Бродський не уточнив, коли саме Україна отримала ці системи.

Згодом міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало інформацію про те, що держава передавала Україні системи протиповітряної оборони Patriot.

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна ще до нападу ХАМАСу домовилася з Ізраїлем про купівлю зенітно-ракетного комплексу "Барак-8". Та після нападу бойовиків тему передачі систем ППО не піднімали, оскільки Ізраїль займався внутрішніми питаннями. Згодом Київ отримав інформацію, що може розраховувати на старі моделі Patriot.