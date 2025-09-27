УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6745 відвідувачів онлайн
Новини Ізраїль передав Україні Patriot
150 8

Patriot від Ізраїлю вже місяць працює в Україні, - Зеленський

Зеленський про Patriot від Ізраїлю

Система протиповітряної оборони Patriot від Ізраїлю вже місяць працює в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

За словами Зеленського, ще дві системи мають надійти в Україну восени.

"Ізраїльський комплекс працює в Україні. Місяць працює. Дві системи Patriot ми отримаємо восени", - сказав Зеленський.

Він також зауважив, що більше про Patriot він не говоритиме.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Нагадаємо, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що насправді Ізраїль передавав зброю Україні. Йдеться, зокрема, про системи Patriot, які раніше були на озброєнні в Ізраїлю.

Бродський не уточнив, коли саме Україна отримала ці системи.

Згодом міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало інформацію про те, що держава передавала Україні системи протиповітряної оборони Patriot.

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна ще до нападу ХАМАСу домовилася з Ізраїлем про купівлю зенітно-ракетного комплексу "Барак-8". Та після нападу бойовиків тему передачі систем ППО не піднімали, оскільки Ізраїль займався внутрішніми питаннями. Згодом Київ отримав інформацію, що може розраховувати на старі моделі Patriot.

Автор: 

Зеленський Володимир (25625) Ізраїль (1830) Patriot (404)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дяка Ізраїлю!
показати весь коментар
27.09.2025 17:03 Відповісти
А голосували зелені проти Ізраїлю в ООН.
Як кажуть,зелених умом не понять.
показати весь коментар
27.09.2025 17:03 Відповісти
Сьогодні що,Вечір *********** історій?
показати весь коментар
27.09.2025 17:03 Відповісти
Про цей Patriot домовилися з Ізраїлем ще при Байдену і Байден тоді обіцяв нам її передати після ремонту, але потім Трамп скасував її передачу нам...
Походу розблокував.
показати весь коментар
27.09.2025 17:09 Відповісти
Потужний Плідор додав, що це виключно завдяки йому євреї дали зброю!
показати весь коментар
27.09.2025 17:05 Відповісти
Та й це зайвим було...
показати весь коментар
27.09.2025 17:07 Відповісти
I ***** це анонсувати? Таке тупориле.
показати весь коментар
27.09.2025 17:09 Відповісти
 
 