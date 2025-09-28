Свириденко рассказала, когда включат отопление в Украине

До 15 октября 2025 года планируется завершить все процедуры, необходимые для начала отопительного сезона. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, точная дата старта сезона будет зависеть от погодных условий, в частности от того, когда среднесуточная температура в течение трех суток подряд не превысит 8 градусов тепла.

Об этом Свириденко написала в соцсетях по итогам заседания Штаба по подготовке к отопительному сезону.

Премьер-министр также подчеркнула важность стабильного прохождения отопительного сезона, особенно в условиях продолжения российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Она подчеркнула, что реакция на такие ситуации должна быть быстрой, а обеспечение света и тепла - непрерывным, независимо от обстоятельств и действий врага.

Отдельное внимание уделяется прифронтовым регионам, где правительство поручило обеспечить бесперебойные поставки газа и электроэнергии предприятиям, которые формируют систему жизнеобеспечения.

В некоторых регионах, в частности на Ровенщине, отопление уже начали подавать в медицинские и образовательные учреждения с 24 сентября. В Киеве к середине сентября было готово к новому сезону почти 90% жилых домов.

