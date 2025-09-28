РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6367 посетителей онлайн
Новости Отопительный сезон
2 123 23

Свириденко рассказала, когда включат отопление в Украине

Свириденко о начале отопительного сезона

До 15 октября 2025 года планируется завершить все процедуры, необходимые для начала отопительного сезона. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, точная дата старта сезона будет зависеть от погодных условий, в частности от того, когда среднесуточная температура в течение трех суток подряд не превысит 8 градусов тепла.

Об этом Свириденко написала в соцсетях по итогам заседания Штаба по подготовке к отопительному сезону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва передаст Украине более 200 трансформаторов перед началом отопительного сезона

Премьер-министр также подчеркнула важность стабильного прохождения отопительного сезона, особенно в условиях продолжения российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Она подчеркнула, что реакция на такие ситуации должна быть быстрой, а обеспечение света и тепла - непрерывным, независимо от обстоятельств и действий врага.

Отдельное внимание уделяется прифронтовым регионам, где правительство поручило обеспечить бесперебойные поставки газа и электроэнергии предприятиям, которые формируют систему жизнеобеспечения.

Также читайте: Норвегия поможет Украине с поставками газа для прохождения зимы

В некоторых регионах, в частности на Ровенщине, отопление уже начали подавать в медицинские и образовательные учреждения с 24 сентября. В Киеве к середине сентября было готово к новому сезону почти 90% жилых домов.

Читайте также: Некоторые предприятия ТЭК сознательно не платят за газ, - глава "Нафтогаза" Корецкий

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

Автор: 

отопительный сезон (534) Укртеплоэнерго (1) Свириденко Юлия (238)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Ціну вже склали?
показать весь комментарий
28.09.2025 22:05 Ответить
+4
коли в країні зельона срака - зельоні гниди вас інформують про опалення ..

це основна функція прем'єрокорупціонерки
показать весь комментарий
28.09.2025 22:08 Ответить
+4
Она бы лучше рассказала чем за то отопление платить...
показать весь комментарий
28.09.2025 22:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
темник з ОПУ особистій бувшій стюардесі дипломата Єрмака
показать весь комментарий
28.09.2025 22:01 Ответить
Свириденко треба Закон вивчати, щоб не нести галіматню
за Регламентом КМУ !!
ЗАКОН УКРАЇНИ №2633-ІV

Про теплопостачання

Розділ II. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Стаття 6. Принципи державної політики у сфері теплопостачання

Державна політика у сфері теплопостачання базується на принципах:

забезпечення енергетичної безпеки держави;

державного управління і регулювання відносин у сфері теплопостачання;

оптимального поєднання систем централізованого, помірно-централізованого, децентралізованого та автономного теплопостачання відповідно до затверджених місцевими органами виконавчої влади схем теплопостачання з періодом перегляду п'ять років;

державної підтримки та стимулювання у сфері теплопостачання; формування цінової та тарифної політики;

пріоритетного розвитку застосування технології комбінованого виробництва теплової та електричної енергії (когенерації) та використання вторинних енергетичних ресурсів, нетрадиційних і поновлювальних джерел енергії;

забезпечення захисту прав та інтересів споживачів;

взаємної відповідальності суб'єктів відносин у сфері теплопостачання за якісне постачання теплової енергії та своєчасну її оплату;

періодичного перегляду, удосконалення та техніко-економічної оптимізації схем теплопостачання, затверджуваних місцевими органами виконавчої влади;

додержання стандартів, правил і норм усіма суб'єктами відносин у сфері теплопостачання;

заборони відключення в опалювальний період об'єктів теплопостачання від систем енерго-, газо-, водопостачання як об'єктів життєзабезпечення та стратегічного призначення;

створення умов для функціонування сфери теплопостачання на принципах самоокупності;

сприяння розвитку конкурентних відносин на ринку теплової енергії;

встановлення відповідальності суб'єктів теплопостачання за порушення законодавства у сфері теплопостачання;

підвищення екологічної безпеки систем теплопостачання;

створення умов для впровадження енергозберігаючих технологій;

забезпечення впровадження засобів обліку і приладів регулювання споживання теплової енергії.
https://www.president.gov.ua/documents/2633-iv-2806
показать весь комментарий
28.09.2025 22:39 Ответить
Ціну вже склали?
показать весь комментарий
28.09.2025 22:05 Ответить
гнида ахметов поки складає проєкт нової яхти

ахметоекономічно обгрунтовану ціну скоро скажуть
показать весь комментарий
28.09.2025 22:11 Ответить
Ахах.... Привет совок. Удивительный подход к предоставлению услуг. Когда вы померзните более трёх дней, мы возможно включим отопление. И пофиг, что у кого-то пожилые родители, у кого-то маленькие дети... .
показать весь комментарий
28.09.2025 22:05 Ответить
коли в країні зельона срака - зельоні гниди вас інформують про опалення ..

це основна функція прем'єрокорупціонерки
показать весь комментарий
28.09.2025 22:08 Ответить
Она бы лучше рассказала чем за то отопление платить...
показать весь комментарий
28.09.2025 22:11 Ответить
Коли я ходжу за продуктами у супермаркет в часи пік то я б не сказав шо у людей немає чим сплачувати за тепло. Для малозабезпечених є субсидії. А хитрожопі які повиписували з квартир синів, дочок та внуків нехай самі оплачують зайві квадратні метри трикімнатних та більше квартирах.
показать весь комментарий
28.09.2025 22:25 Ответить
А Ви спробуйте ще ту субсидію отримати
показать весь комментарий
28.09.2025 22:46 Ответить
Якщо нічого не хімічиш, не маєш боргів та малий дохід який вказаний в соціальних нормах то ніяких проблем немає.
показать весь комментарий
28.09.2025 22:58 Ответить
Именно так
Но в Украине СТОЛЬКО ХИМИКОВ!!!!!!
Начиная от президента
И заканчивая теми ,кто ,как и президент
Любит все понадкусывать
Или получить на шару....
Менделеевы , бл.....
показать весь комментарий
28.09.2025 23:34 Ответить
И сколько за него мы заплатим? То же рассказала? В мажоре или в миноре?
показать весь комментарий
28.09.2025 22:19 Ответить
У вас половину газосховищ винесли. І це ще не кінець.
Точно буде що включати?
показать весь комментарий
28.09.2025 22:20 Ответить
Розгорнуть "потужні пункти незламності"...
показать весь комментарий
28.09.2025 22:21 Ответить
Вы точно знаете что такое природное газохранилище? Где вы взяли информацию о том, что хотя бы одно из них хотя бы повреждено в Украине? Или вы просто разганяете по интернету старую фсб-шную методичку?))
показать весь комментарий
28.09.2025 22:24 Ответить
У пана Дюкова шизофренія з пошуком агентів?
Про знищення газовидобудку пишу не я, а українські видання. Відправляйте листа до них в редакцію з претензіями про методичку.
показать весь комментарий
28.09.2025 22:48 Ответить
Вже були удари по ГКС і скоріш за все продовжаться... І без них, не важливо скільки там газу в ПГС і їх не так легко відновити.
показать весь комментарий
28.09.2025 22:55 Ответить
Нет, это феерично! " Стабильность прохождения опалювального сезона". Стабильно ничего не будет, а в мае 2026 согреетесь)
показать весь комментарий
28.09.2025 22:23 Ответить
Стюардеса Єрмака розповіла… секрет для дитячого садка: Коли шеф дасть команду, тоді і включать.
показать весь комментарий
28.09.2025 22:30 Ответить
Цікаво, як гріти будуть. В мене той поставщик - на пів Києва постачає. Куди я тільки скарги не писала..гаряча вода - ледь тепла "літня", а деруть як за кип'яток. Причому, приходила комісія - сказали, що то в мене трабли з трубами..але, чомусь, коли випробування після ремонту - тиждень вода стабільно кип'яток. Бойлер, який від перепадів напруги тупо згорів - міняти зараз просто нерентабельно..а за опалення, якого не було - ще й подвійну плату за минулий опалювальний сезон здирали. Аргументація - з листопада 24 року в Києві стояли люті морози. Я їм довідку з Гідрометцентру надала, що такого небуло - відморозились.
показать весь комментарий
28.09.2025 22:57 Ответить
Шановна панi, бойлера мiняти немае необхiдностi. Замiнiть лишень нагрiвальнi елементи(тени). Дешево та сердито,та придбайте якогось автомата по перегрузцi та перепадах напруги. Пiдключiть бойлер до мережi через нього. В экстренних випадках, захисний автомат буде автоматично вимикати бойлер i тени не згорять.
показать весь комментарий
28.09.2025 23:23 Ответить
ЗЫ... натрапите на пана Водяного, розпитайте його про це. Вiн професiйно Вам розтлумачить.
показать весь комментарий
28.09.2025 23:27 Ответить
 
 