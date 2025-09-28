УКР
1 713 19

Свириденко розповіла, коли включать опалення в Україні

Свириденко про початок опалювального сезону

До 15 жовтня 2025 року планується завершити всі процедури, необхідні для початку опалювального сезону. Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, точна дата старту сезону залежатиме від погодних умов, зокрема від того, коли середньодобова температура протягом трьох діб поспіль не перевищить 8 градусів тепла.

Про це Свириденко написала у соцмережах за підсумками засідання Штабу з підготовки до опалювального сезону.

Прем'єр-міністр також наголосила на важливості стабільного проходження опалювального сезону, особливо в умовах продовження російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Вона підкреслила, що реакція на такі ситуації має бути швидкою, а забезпечення світла та тепла - безперервним, незалежно від обставин та дій ворога.

Окрема увага приділяється прифронтовим регіонам, де уряд доручив забезпечити безперебійне постачання газу та електроенергії підприємствам, які формують систему життєзабезпечення. 

У деяких регіонах, зокрема на Рівненщині, опалення вже почали подавати в медичні та освітні заклади з 24 вересня. У Києві до середини вересня було готово до нового сезону майже 90% житлових будинків. 

Топ коментарі
+3
Ціну вже склали?
28.09.2025 22:05 Відповісти
+3
Ахах.... Привет совок. Удивительный подход к предоставлению услуг. Когда вы померзните более трёх дней, мы возможно включим отопление. И пофиг, что у кого-то пожилые родители, у кого-то маленькие дети... .
28.09.2025 22:05 Відповісти
+3
коли в країні зельона срака - зельоні гниди вас інформують про опалення ..

це основна функція прем'єрокорупціонерки
28.09.2025 22:08 Відповісти
темник з ОПУ особистій бувшій стюардесі дипломата Єрмака
28.09.2025 22:01 Відповісти
Свириденко треба Закон вивчати, щоб не нести галіматню
за Регламентом КМУ !!
https://www.president.gov.ua/documents/2633-iv-2806
28.09.2025 22:39 Відповісти
Она бы лучше рассказала чем за то отопление платить...
показати весь коментар
28.09.2025 22:11 Відповісти
Коли я ходжу за продуктами у супермаркет в часи пік то я б не сказав шо у людей немає чим сплачувати за тепло. Для малозабезпечених є субсидії. А хитрожопі які повиписували з квартир синів, дочок та внуків нехай самі оплачують зайві квадратні метри трикімнатних та більше квартирах.
показати весь коментар
28.09.2025 22:25 Відповісти
А Ви спробуйте ще ту субсидію отримати
показати весь коментар
28.09.2025 22:46 Відповісти
Якщо нічого не хімічиш, не маєш боргів та малий дохід який вказаний в соціальних нормах то ніяких проблем немає.
показати весь коментар
28.09.2025 22:58 Відповісти
И сколько за него мы заплатим? То же рассказала? В мажоре или в миноре?
показати весь коментар
28.09.2025 22:19 Відповісти
У вас половину газосховищ винесли. І це ще не кінець.
Точно буде що включати?
показати весь коментар
28.09.2025 22:20 Відповісти
Розгорнуть "потужні пункти незламності"...
показати весь коментар
28.09.2025 22:21 Відповісти
Вы точно знаете что такое природное газохранилище? Где вы взяли информацию о том, что хотя бы одно из них хотя бы повреждено в Украине? Или вы просто разганяете по интернету старую фсб-шную методичку?))
показати весь коментар
28.09.2025 22:24 Відповісти
У пана Дюкова шизофренія з пошуком агентів?
Про знищення газовидобудку пишу не я, а українські видання. Відправляйте листа до них в редакцію з претензіями про методичку.
показати весь коментар
28.09.2025 22:48 Відповісти
Вже були удари по ГКС і скоріш за все продовжаться... І без них, не важливо скільки там газу в ПГС і їх не так легко відновити.
показати весь коментар
28.09.2025 22:55 Відповісти
Нет, это феерично! " Стабильность прохождения опалювального сезона". Стабильно ничего не будет, а в мае 2026 согреетесь)
показати весь коментар
28.09.2025 22:23 Відповісти
Стюардеса Єрмака розповіла… секрет для дитячого садка: Коли шеф дасть команду, тоді і включать.
показати весь коментар
28.09.2025 22:30 Відповісти
Цікаво, як гріти будуть. В мене той поставщик - на пів Києва постачає. Куди я тільки скарги не писала..гаряча вода - ледь тепла "літня", а деруть як за кип'яток. Причому, приходила комісія - сказали, що то в мене трабли з трубами..але, чомусь, коли випробування після ремонту - тиждень вода стабільно кип'яток. Бойлер, який від перепадів напруги тупо згорів - міняти зараз просто нерентабельно..а за опалення, якого не було - ще й подвійну плату за минулий опалювальний сезон здирали. Аргументація - з листопада 24 року в Києві стояли люті морози. Я їм довідку з Гідрометцентру надала, що такого небуло - відморозились.
показати весь коментар
28.09.2025 22:57 Відповісти
 
 