Свириденко розповіла, коли включать опалення в Україні

До 15 жовтня 2025 року планується завершити всі процедури, необхідні для початку опалювального сезону. Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, точна дата старту сезону залежатиме від погодних умов, зокрема від того, коли середньодобова температура протягом трьох діб поспіль не перевищить 8 градусів тепла.

Про це Свириденко написала у соцмережах за підсумками засідання Штабу з підготовки до опалювального сезону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва передасть Україні понад 200 трансформаторів перед початком опалювального сезону

Прем'єр-міністр також наголосила на важливості стабільного проходження опалювального сезону, особливо в умовах продовження російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Вона підкреслила, що реакція на такі ситуації має бути швидкою, а забезпечення світла та тепла - безперервним, незалежно від обставин та дій ворога.

Окрема увага приділяється прифронтовим регіонам, де уряд доручив забезпечити безперебійне постачання газу та електроенергії підприємствам, які формують систему життєзабезпечення.

Також читайте: Норвегія допоможе Україні з поставками газу для проходження зими

У деяких регіонах, зокрема на Рівненщині, опалення вже почали подавати в медичні та освітні заклади з 24 вересня. У Києві до середини вересня було готово до нового сезону майже 90% житлових будинків.

Читайте також: Деякі підприємства ТЕК свідомо не платять за газ, – голова "Нафтогазу" Корецький

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!