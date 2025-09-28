Свириденко розповіла, коли включать опалення в Україні
До 15 жовтня 2025 року планується завершити всі процедури, необхідні для початку опалювального сезону. Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, повідомляє Цензор.НЕТ.
За її словами, точна дата старту сезону залежатиме від погодних умов, зокрема від того, коли середньодобова температура протягом трьох діб поспіль не перевищить 8 градусів тепла.
Про це Свириденко написала у соцмережах за підсумками засідання Штабу з підготовки до опалювального сезону.
Прем'єр-міністр також наголосила на важливості стабільного проходження опалювального сезону, особливо в умовах продовження російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Вона підкреслила, що реакція на такі ситуації має бути швидкою, а забезпечення світла та тепла - безперервним, незалежно від обставин та дій ворога.
Окрема увага приділяється прифронтовим регіонам, де уряд доручив забезпечити безперебійне постачання газу та електроенергії підприємствам, які формують систему життєзабезпечення.
У деяких регіонах, зокрема на Рівненщині, опалення вже почали подавати в медичні та освітні заклади з 24 вересня. У Києві до середини вересня було готово до нового сезону майже 90% житлових будинків.
ахметоекономічно обгрунтовану ціну скоро скажуть
це основна функція прем'єрокорупціонерки
Точно буде що включати?
Про знищення газовидобудку пишу не я, а українські видання. Відправляйте листа до них в редакцію з претензіями про методичку.