Франция присоединилась к борьбе с дронами в Дании перед саммитом ЕС
Франция направила в Данию ресурсы для борьбы с беспилотниками, присоединившись к другим европейским странам, которые будут гарантировать безопасность во время проведения саммита ЕС, запланированного на 1 октября.
По данным Министерства обороны Франции, временный совместный отряд уже развернут в Дании. В него входят 35 человек, вертолет Fennec и активные средства противодействия дронам. Эти силы дополнят ресурсы, которые ранее предоставили Швеция и Германия для укрепления обороны Дании.
На прошлой неделе беспилотники нарушили воздушное движение в шести аэропортах Дании, в частности в Копенгагене, самом загруженном в Скандинавии. Премьер-министр Метте Фредериксен охарактеризовала эти инциденты как гибридную атаку на страну.
Конкретного виновника она не назвала, но предположила, что за этим может стоять Москва. Фредериксен подчеркнула, что Россия является главной страной, которая угрожает безопасности Европы.
В свою очередь министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что за полетами дронов стоит "профессиональный исполнитель".
Кремль, со своей стороны, отрицает любую причастность к инцидентам.
