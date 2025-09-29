РУС
Франция присоединилась к борьбе с дронами в Дании перед саммитом ЕС

Франция присоединилась к борьбе с дронами в Дании

Франция направила в Данию ресурсы для борьбы с беспилотниками, присоединившись к другим европейским странам, которые будут гарантировать безопасность во время проведения саммита ЕС, запланированного на 1 октября.

Об этом пишет Le Monde, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Министерства обороны Франции, временный совместный отряд уже развернут в Дании. В него входят 35 человек, вертолет Fennec и активные средства противодействия дронам. Эти силы дополнят ресурсы, которые ранее предоставили Швеция и Германия для укрепления обороны Дании.

Читайте также: Зеленский призвал закрыть морские пути для танкеров РФ, с которых запускают дроны на Европу: Россияне должны знать, где границы и где граница

На прошлой неделе беспилотники нарушили воздушное движение в шести аэропортах Дании, в частности в Копенгагене, самом загруженном в Скандинавии. Премьер-министр Метте Фредериксен охарактеризовала эти инциденты как гибридную атаку на страну.

Конкретного виновника она не назвала, но предположила, что за этим может стоять Москва. Фредериксен подчеркнула, что Россия является главной страной, которая угрожает безопасности Европы.

В свою очередь министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что за полетами дронов стоит "профессиональный исполнитель".

Кремль, со своей стороны, отрицает любую причастность к инцидентам.

Читайте: Украина предлагает партнерам создать совместный "противовоздушный щит" для защиты от РФ, - Зеленский

Уявляю як регочуть в Кремлі. На одного іхнього виконавця 35 французських спеців. А якщо кацапи одразу 5 сотень дронів запустять у Данії, чи Швеції, чи Франції? Можливості однозначно є. Росія десятиріччями після розпаду Союзу засилала на Захід своїх людей. А зараз особливими тиражами засипає країни ,, нєнавістнага,, НАТО. Подивіться Ютуб. Враження що у Франції чи Ірландії виключно кацапня проживає. А навіщо?
29.09.2025 23:43 Ответить
Засилала? Це ви про мігрантів?
29.09.2025 23:57 Ответить
А дрони можна збивати?
