Франция присоединилась к борьбе с дронами в Дании перед саммитом ЕС

Франция направила в Данию ресурсы для борьбы с беспилотниками, присоединившись к другим европейским странам, которые будут гарантировать безопасность во время проведения саммита ЕС, запланированного на 1 октября.

Об этом пишет Le Monde, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Министерства обороны Франции, временный совместный отряд уже развернут в Дании. В него входят 35 человек, вертолет Fennec и активные средства противодействия дронам. Эти силы дополнят ресурсы, которые ранее предоставили Швеция и Германия для укрепления обороны Дании.

Читайте также: Зеленский призвал закрыть морские пути для танкеров РФ, с которых запускают дроны на Европу: Россияне должны знать, где границы и где граница

На прошлой неделе беспилотники нарушили воздушное движение в шести аэропортах Дании, в частности в Копенгагене, самом загруженном в Скандинавии. Премьер-министр Метте Фредериксен охарактеризовала эти инциденты как гибридную атаку на страну.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

Конкретного виновника она не назвала, но предположила, что за этим может стоять Москва. Фредериксен подчеркнула, что Россия является главной страной, которая угрожает безопасности Европы.

В свою очередь министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что за полетами дронов стоит "профессиональный исполнитель".

Кремль, со своей стороны, отрицает любую причастность к инцидентам.

Читайте: Украина предлагает партнерам создать совместный "противовоздушный щит" для защиты от РФ, - Зеленский