Франція приєдналася до боротьби з дронами в Данії перед самітом ЄС

Франція відправила до Данії ресурси для протидії безпілотникам, долучившись до інших європейських держав, які гарантуватимуть безпеку під час саміту ЄС 1 жовтня.

За даними Міністерства оборони Франції, тимчасовий спільний загін уже розгорнутий у Данії. До нього входять 35 осіб, гелікоптер Fennec та активні засоби протидії дронам. Ці сили доповнять ресурси, які раніше надали Швеція та Німеччина для зміцнення оборони Данії.

Минулого тижня безпілотники порушили повітряний рух у шести аеропортах Данії, зокрема в Копенгагені, найзавантаженішому в Скандинавії. Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен охарактеризувала ці інциденти як гібридну атаку на країну.

Конкретного винуватця вона не назвала, але припустила, що за цим може стояти Москва. Фредеріксен наголосила, що Росія є головною країною, яка загрожує безпеці Європи.

Свою чергою міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що за польотами дронів стоїть "професійний виконавець".

Кремль, зі свого боку, заперечує будь-яку причетність до інцидентів.

