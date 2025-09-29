Франція приєдналася до боротьби з дронами в Данії перед самітом ЄС
Франція відправила до Данії ресурси для протидії безпілотникам, долучившись до інших європейських держав, які гарантуватимуть безпеку під час саміту ЄС 1 жовтня.
Про це пише Le Monde, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Міністерства оборони Франції, тимчасовий спільний загін уже розгорнутий у Данії. До нього входять 35 осіб, гелікоптер Fennec та активні засоби протидії дронам. Ці сили доповнять ресурси, які раніше надали Швеція та Німеччина для зміцнення оборони Данії.
Минулого тижня безпілотники порушили повітряний рух у шести аеропортах Данії, зокрема в Копенгагені, найзавантаженішому в Скандинавії. Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен охарактеризувала ці інциденти як гібридну атаку на країну.
Конкретного винуватця вона не назвала, але припустила, що за цим може стояти Москва. Фредеріксен наголосила, що Росія є головною країною, яка загрожує безпеці Європи.
Свою чергою міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що за польотами дронів стоїть "професійний виконавець".
Кремль, зі свого боку, заперечує будь-яку причетність до інцидентів.
А дрони можна збивати?
Літальний апарат може бути військовим або цивільним, являти собою загрозу або ні. Для зʼясування типу та намірів літака-порушника піднімають винищувачі для перехоплення.
Якщо перехоплений літак-порушник - цивільний літак, виконує команди перехоплювачів, то в більшості випадків такі цілі не знищують.
Якщо в результаті перехоплення виявляється, що літак-порушник є бойовим літаком, або БпЛА, то військовий начальник на підставі аналізу отриманої інформації приймає рішення про відповідного реагування, зокрема про знищення військового літака - порушника, якщо він не реагує на команди, наближається до заборонених зон, стратегічних обʼєктів чи визнаний небезпечним.