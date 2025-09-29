УКР
Франція приєдналася до боротьби з дронами в Данії перед самітом ЄС

Франція приєдналася до боротьби з дронами в Данії

Франція відправила до Данії ресурси для протидії безпілотникам, долучившись до інших європейських держав, які гарантуватимуть безпеку під час саміту ЄС 1 жовтня.

За даними Міністерства оборони Франції, тимчасовий спільний загін уже розгорнутий у Данії. До нього входять 35 осіб, гелікоптер Fennec та активні засоби протидії дронам. Ці сили доповнять ресурси, які раніше надали Швеція та Німеччина для зміцнення оборони Данії.

Минулого тижня безпілотники порушили повітряний рух у шести аеропортах Данії, зокрема в Копенгагені, найзавантаженішому в Скандинавії. Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен охарактеризувала ці інциденти як гібридну атаку на країну.

Конкретного винуватця вона не назвала, але припустила, що за цим може стояти Москва. Фредеріксен наголосила, що Росія є головною країною, яка загрожує безпеці Європи.

Свою чергою міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що за польотами дронів стоїть "професійний виконавець".

Кремль, зі свого боку, заперечує будь-яку причетність до інцидентів.

Уявляю як регочуть в Кремлі. На одного іхнього виконавця 35 французських спеців. А якщо кацапи одразу 5 сотень дронів запустять у Данії, чи Швеції, чи Франції? Можливості однозначно є. Росія десятиріччями після розпаду Союзу засилала на Захід своїх людей. А зараз особливими тиражами засипає країни ,, нєнавістнага,, НАТО. Подивіться Ютуб. Враження що у Франції чи Ірландії виключно кацапня проживає. А навіщо?
29.09.2025 23:43 Відповісти
Засилала? Це ви про мігрантів?
29.09.2025 23:57 Відповісти
Так. Про ,,мігрантів,, з росії. Добра частина яких в погонах під футболками.
30.09.2025 00:17 Відповісти
Макрон не вважає, що НАТО має збивати російські літаки-порушники: Ми не маємо відкривати вогонь
Джерело: https://censor.net/ua/n3575991

А дрони можна збивати?
29.09.2025 23:47 Відповісти
Не всі літаки-порушники обовʼязково потрібно збивати, бо причини порушення повітряного кордону є різними. Залежить від результатів перехоплення. Літаки-порушники це більш загальний клас літаків, ніж військові літаки-порушники.
Літальний апарат може бути військовим або цивільним, являти собою загрозу або ні. Для зʼясування типу та намірів літака-порушника піднімають винищувачі для перехоплення.
Якщо перехоплений літак-порушник - цивільний літак, виконує команди перехоплювачів, то в більшості випадків такі цілі не знищують.
Якщо в результаті перехоплення виявляється, що літак-порушник є бойовим літаком, або БпЛА, то військовий начальник на підставі аналізу отриманої інформації приймає рішення про відповідного реагування, зокрема про знищення військового літака - порушника, якщо він не реагує на команди, наближається до заборонених зон, стратегічних обʼєктів чи визнаний небезпечним.
30.09.2025 00:35 Відповісти
Просто зараз дійшло запитання до моєї свідомості. А як американці трактують збивати чи не збивати чужі літаки над своєю територією якщо у них перехожого, який зп'яну забрів на територію твого двору вночі, можна пристрелити без жодних запитань. Самооборона чи захист особистої території.
30.09.2025 00:24 Відповісти
 
 