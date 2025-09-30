Атака РФ на Киев 7 сентября: пострадавшая женщина умерла в реанимации

Фото: Офіс генпрокурора

30 сентября в реанимации одной из столичных больниц умерла 74-летняя женщина, пострадавшая в результате российского обстрела Киева 7 сентября.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что 7 сентября в Святошинском районе погибли молодая женщина и ее маленький ребенок. На следующий день из-под завалов достали тело еще одной жертвы - мужчины.

Неделю назад в больнице умерла молодая женщина, которая пострадала от ракетного обстрела. На тот момент она была беременна. За ее жизнь врачи боролись две недели. Малыша медики спасли, сделав матери кесарево сечение.

"Жертв атаки 7 сентября - пятеро. В частности, три женщины и маленький ребенок", - добавил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 сентября в результате массированного российского обстрела Киева в жилой 9-этажке погибли 3 человека, из них 1 - ребенок. Еще 11 человек получили ранения.