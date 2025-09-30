Атака РФ на Київ 7 вересня: постраждала жінка померла у реанімації

Фото: Офіс генпрокурора

30 вересня у реанімації однієї зі столичних лікарень померла 74-річна жінка, яка постраждала внаслідок російського обстрілу Києва 7 вересня.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що 7 вересня у Святошинському районі загинули молода жінка і її маленька дитина. Наступного дня з-під завалів дістали тіло ще однієї жертви — чоловіка.

Тиждень тому в лікарні померла молода жінка, яка постраждала від ракетного обстрілу. На той момент вона була вагітна. За її життя лікарі боролися два тижні. Малюка медики врятували, зробивши матері кесарів розтин.

"Жертв атаки 7 вересня — пʼятеро. Зокрема, три жінки та маленька дитина", - додав Кличко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Серце не витримало стресу: у Києві під час масованої російської атаки в укритті померла жінка. ФОТО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 вересня унаслідок масованого російського обстрілу Києва в житловій 9-поверхівці загинули 3 людини, з них 1 –– дитина. Ще 11 осіб дістали поранення.