В Китае отменили строительство танкеров после подозрений в обходе санкций США
Китайская компания Yangzijiang Shipbuilding отменила контракт на строительство четырех танкеров после подозрений, что покупатель мог быть вовлечен в схемы по обходу санкций США.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сделки были подписаны тремя дочерними компаниями Yangzijiang. Покупателя подозревают в использовании компании для уклонения от американских ограничений.
Строительство одного из танкеров уже началось, при этом аванс составил около 22,5 млн долларов США.
Ермак отметил, что санкции США действенны и будут иметь прямое влияние на покупателей российских энергоресурсов, если продолжать давление в этой сфере.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по санкционной политике, по результатам которого поручил готовить продление тех санкций, срок которых истекает и ускорить синхронизацию всех ограничений с партнерами.
Также Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России, включающий ограничения в энергетике, финансовых услугах и торговле.
