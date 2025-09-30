В Китае отменили строительство танкеров после подозрений в обходе санкций США

Китайская компания Yangzijiang Shipbuilding отменила контракт на строительство четырех танкеров после подозрений, что покупатель мог быть вовлечен в схемы по обходу санкций США.

По его словам, сделки были подписаны тремя дочерними компаниями Yangzijiang. Покупателя подозревают в использовании компании для уклонения от американских ограничений.

Строительство одного из танкеров уже началось, при этом аванс составил около 22,5 млн долларов США.

Ермак отметил, что санкции США действенны и будут иметь прямое влияние на покупателей российских энергоресурсов, если продолжать давление в этой сфере.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по санкционной политике, по результатам которого поручил готовить продление тех санкций, срок которых истекает и ускорить синхронизацию всех ограничений с партнерами.

Также Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России, включающий ограничения в энергетике, финансовых услугах и торговле.

