У Китаї скасували будівництво танкерів після підозр в обході санкцій США

Китайська компанія Yangzijiang Shipbuilding скасувала контракт на будівництво чотирьох танкерів після підозр, що покупець міг бути залучений до схем з обходу санкцій США.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, угоди були підписані трьома дочірніми компаніями Yangzijiang. Покупця підозрюють у використанні компанії для ухилення від американських обмежень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція затримала танкер російського "тіньового" флоту. Він може бути причетним до запуску дронів над Данією

Будівництво одного з танкерів уже розпочалося, при цьому аванс склав близько 22,5 млн доларів США.

Єрмак наголосив, що санкції США дієві й матимуть прямий вплив на покупців російських енергоресурсів, якщо продовжувати тиск у цій сфері.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо санкційної політики, за результатами якої доручив готувати продовження тих санкцій, термін яких спливає та прискорити синхронізацію всіх обмежень з партнерами.

Також Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії, що включатиме обмеження в енергетиці, фінансових послугах та торгівлі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав санкції ООН проти Ірану та закликав застосувати подібні обмеження до РФ через загрозу на ЗАЕС