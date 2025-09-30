У Китаї скасували будівництво танкерів після підозр в обході санкцій США
Китайська компанія Yangzijiang Shipbuilding скасувала контракт на будівництво чотирьох танкерів після підозр, що покупець міг бути залучений до схем з обходу санкцій США.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, угоди були підписані трьома дочірніми компаніями Yangzijiang. Покупця підозрюють у використанні компанії для ухилення від американських обмежень.
Будівництво одного з танкерів уже розпочалося, при цьому аванс склав близько 22,5 млн доларів США.
Єрмак наголосив, що санкції США дієві й матимуть прямий вплив на покупців російських енергоресурсів, якщо продовжувати тиск у цій сфері.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо санкційної політики, за результатами якої доручив готувати продовження тих санкцій, термін яких спливає та прискорити синхронізацію всіх обмежень з партнерами.
Також Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії, що включатиме обмеження в енергетиці, фінансових послугах та торгівлі.
