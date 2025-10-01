Новый налог на банки в Польше направят на финансирование армии

Польское правительство планирует повысить налог на прибыль банков, чтобы получить дополнительные средства для армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ставка налога на прибыль (CIT) вырастет до 23%, а в 2026 году может достичь 30%. Премьер Дональд Туск отметил: "Банки находятся в хорошем финансовом состоянии, поэтому дополнительное налогообложение является справедливым". Он также добавил: "Мы хотим избежать повышения налогов для семей и переложить бремя на финансово успешные учреждения", отмечает rmf24.pl.

Проект закона предусматривает изменения в Налоговый кодекс для банков и финансовых компаний. Правительство Польши надеется на широкое одобрение инициативы, чтобы она была подписана президентом.

Дополнительные средства пойдут на укрепление польской армии и безопасность государства. Туск отметил, что новые меры помогут сохранить высокие зарплаты и социальные гарантии для граждан.

Несколько дней назад в Варминско-Мазурском воеводстве на севере Польши были обнаружены обломки беспилотника. БпЛА обнаружил комбайнер на кукурузном поле. Правоохранители предварительно считают, что это один из дронов, который нарушил воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября.

