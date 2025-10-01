Новий податок на банки у Польщі спрямують на фінансування армії

Польський уряд планує підвищити податок на прибуток банків, щоб отримати додаткові кошти для армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ставка податку на прибуток (CIT) зросте до 23%, а у 2026 році може сягнути 30%. Прем’єр Дональд Туск зазначив: "Банки перебувають у доброму фінансовому стані, тому додаткове оподаткування є справедливим". Він також додав: "Ми хочемо уникнути підвищення податків для сімей та перекласти тягар на фінансово успішні установи", зазначає rmf24.pl.

Проєкт закону передбачає зміни до Податкового кодексу для банків і фінансових компаній. Уряд Польщі сподівається на широке схвалення ініціативи, щоб вона була підписана президентом.

Додаткові кошти підуть на зміцнення польської армії та безпеку держави. Туск наголосив, що нові заходи допоможуть зберегти високі зарплати та соціальні гарантії для громадян.

Кілька днів тому У Вармінсько-Мазурському воєводстві на півночі Польщі було виявлено уламки безпілотника. БпЛА виявив комбайнер на кукурудзяному полі. Правоохоронці попередньо вважають, що це один з дронів, який порушив повітряний простір Польщі в ніч проти 10 вересня.

