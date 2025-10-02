ФСБ получит контроль над несовершеннолетними в России, - разведка
В России спецслужбы расширяют контроль над несовершеннолетними. Как сообщает Цензор.НЕТ, ФСБ подготовила проект правительственного постановления, которое позволит включить ее следственные изоляторы в систему пробации и профилактики правонарушений среди подростков.
По информации Службы внешней разведки Украины, речь идет о предоставлении ФСБ права заносить данные о детях в государственные информационные ресурсы, участвовать в работе комиссий по делам несовершеннолетних и вести учет тех, кто попал под действие пробационных программ.
До этого функции были распределены так: за изоляцию отвечала федеральная служба исполнения наказаний, за пробацию - профильные структуры, а за профилактику - полиция и комиссии по делам детей. Такой баланс не позволял концентрировать все рычаги влияния в одном ведомстве.
Теперь же ФСБ пытается подчинить эти механизмы себе. Официальная версия - рост преступности среди подростков.
В Службе внешней разведки предостерегают, что настоящей причиной является нехватка кадров в российских силовых органах. Централизация полномочий в руках спецслужбы может привести к еще большему использованию детской темы в политических целях и к расширению репрессивных практик.
Как мы писали ранее, на временно оккупированных территориях Донецкой области российские оккупанты отправили 48 детей на принудительное психиатрическое лечение за так называемый "экстремизм".
