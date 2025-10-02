УКР
ФСБ отримає контроль над неповнолітніми в Росії, - розвідка

ФСБ розширить контроль над неповонолітніми в РФ

У Росії спецслужби розширюють контроль над неповнолітніми. Як повідомляє Цензор.НЕТ, ФСБ підготувала проєкт урядової постанови, яка дозволить включити її слідчі ізолятори в систему пробації та профілактики правопорушень серед підлітків.

За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, йдеться про надання ФСБ права заносити дані про дітей у державні інформаційні ресурси, брати участь у роботі комісій у справах неповнолітніх та вести облік тих, хто потрапив під дію пробаційних програм.

До цього функції були розподілені так: за ізоляцію відповідала федеральна служба виконання покарань, за пробацію - профільні структури, а за профілактику - поліція та комісії у справах дітей. Такий баланс не дозволяв концентрувати всі важелі впливу в одному відомстві.

Тепер же ФСБ намагається підпорядкувати ці механізми собі. Офіційна версія - зростання злочинності серед підлітків.

У Службі зовнішньої розвідки застерігають, що справжньою причиною є нестача кадрів у російських силових органах. Централізація повноважень у руках спецслужби може призвести до ще більшого використання дитячої теми у політичних цілях та до розширення репресивних практик.

Як ми писали раніше, на тимчасово окупованих територіях Донецької області російські окупанти запроторили 48 дітей на примусове психіатричне лікування за так званий "екстремізм".

