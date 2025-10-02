ФСБ отримає контроль над неповнолітніми в Росії, - розвідка

У Росії спецслужби розширюють контроль над неповнолітніми. Як повідомляє Цензор.НЕТ, ФСБ підготувала проєкт урядової постанови, яка дозволить включити її слідчі ізолятори в систему пробації та профілактики правопорушень серед підлітків.

За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, йдеться про надання ФСБ права заносити дані про дітей у державні інформаційні ресурси, брати участь у роботі комісій у справах неповнолітніх та вести облік тих, хто потрапив під дію пробаційних програм.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ще 16 молодих людей повернули з окупованої Росією території

До цього функції були розподілені так: за ізоляцію відповідала федеральна служба виконання покарань, за пробацію - профільні структури, а за профілактику - поліція та комісії у справах дітей. Такий баланс не дозволяв концентрувати всі важелі впливу в одному відомстві.

Тепер же ФСБ намагається підпорядкувати ці механізми собі. Офіційна версія - зростання злочинності серед підлітків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 15 років тюрми отримав зрадник, який на початку повномасштабної війни допомагав ворогу наступати на Сумщину

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

У Службі зовнішньої розвідки застерігають, що справжньою причиною є нестача кадрів у російських силових органах. Централізація повноважень у руках спецслужби може призвести до ще більшого використання дитячої теми у політичних цілях та до розширення репресивних практик.

Як ми писали раніше, на тимчасово окупованих територіях Донецької області російські окупанти запроторили 48 дітей на примусове психіатричне лікування за так званий "екстремізм".

Читайте: Ексначальника СІЗО призначили відповідальним за відпочинок у дитячих таборах в російській Сизрані