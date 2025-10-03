Тайвань свернет импорт российской нефти: Кремль потеряет миллиардные доходы
Правительство Тайваня призвало местные компании уменьшить объемы импорта российской нефти и нефтепродуктов, а затем Кремль потеряет миллиардные доходы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД острова, этот шаг направлен на соблюдение международных санкций.
В ведомстве отметили, что еще с 2023 года государственные предприятия Тайваня прекратили закупку российской сырой нефти. В то же время определенные виды нефтехимического сырья пока остаются вне санкционных ограничений.
Министерство подчеркнуло, что Тайвань и в дальнейшем будет координировать свои действия с США, Евросоюзом и другими партнерами. "Если международные союзники введут новые запреты, мы присоединимся к ним без промедлений", - говорится в заявлении.
Также в Тайбэе напомнили, что после начала широкомасштабной войны РФ против Украины был установлен строгий контроль за экспортом высоких технологий. В так называемый "черный список" внесли более 3300 российских компаний.
Мы ранее писали, что импорт нефти из России на Тайвань с 2022 года вырос почти в шесть раз. Это обеспечило Кремлю более $1,7 млрд прибыли. По мнению экспертов, эти средства могли быть использованы для производства около 170 тысяч ударных беспилотников.
Аналитики предупреждают: дальнейшая торговля энергоносителями с Россией может создать Тайваню проблемы в отношениях со странами, которые придерживаются санкционной политики против Кремля.
