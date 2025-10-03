РУС
Тайвань свернет импорт российской нефти: Кремль потеряет миллиардные доходы

Тайвань планирует отказаться от российской нефти

Правительство Тайваня призвало местные компании уменьшить объемы импорта российской нефти и нефтепродуктов, а затем Кремль потеряет миллиардные доходы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД острова, этот шаг направлен на соблюдение международных санкций.

В ведомстве отметили, что еще с 2023 года государственные предприятия Тайваня прекратили закупку российской сырой нефти. В то же время определенные виды нефтехимического сырья пока остаются вне санкционных ограничений.

Читайте: Тайвань стал крупнейшим в мире импортером российской нефти: закупки принесли в бюджет 1,7 миллиарда долларов, - отчет

Министерство подчеркнуло, что Тайвань и в дальнейшем будет координировать свои действия с США, Евросоюзом и другими партнерами. "Если международные союзники введут новые запреты, мы присоединимся к ним без промедлений", - говорится в заявлении.

Также в Тайбэе напомнили, что после начала широкомасштабной войны РФ против Украины был установлен строгий контроль за экспортом высоких технологий. В так называемый "черный список" внесли более 3300 российских компаний.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия должна услышать Трампа и прекратить закупку нефти РФ, - Зеленский

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Мы ранее писали, что импорт нефти из России на Тайвань с 2022 года вырос почти в шесть раз. Это обеспечило Кремлю более $1,7 млрд прибыли. По мнению экспертов, эти средства могли быть использованы для производства около 170 тысяч ударных беспилотников.

Аналитики предупреждают: дальнейшая торговля энергоносителями с Россией может создать Тайваню проблемы в отношениях со странами, которые придерживаются санкционной политики против Кремля.

Также читайте: После двухмесячной паузы Россия, вероятно, возобновила импорт оружия из КНДР

Все-таки Трамп дав прочухона кремлівським шльондрам
показать весь комментарий
03.10.2025 00:01 Ответить
закликати, то не означає згорнути
показать весь комментарий
03.10.2025 00:22 Ответить
Згорне.
Років через 10.
показать весь комментарий
03.10.2025 04:09 Ответить
о!! О!! Вже згорнув.... фігурку з трьох пальців... В 23-24 роках Італія і німечинна чи то їх фірми продали Раші 3,500 висотехнологічних станків, як сам Тайвань... Всі працюють на Мацкву більше ніж на допомогу Україні
показать весь комментарий
03.10.2025 08:20 Ответить
Вони працюють на бабло. На Україну чи то РФію їм насрати.
показать весь комментарий
03.10.2025 09:38 Ответить
 
 