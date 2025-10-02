Тайвань згорне імпорт російської нафти: Кремль втратить мільярдні доходи

Уряд Тайваню закликав місцеві компанії зменшити обсяги імпорту російської нафти та нафтопродуктів, а відтак Кремль втратить мільярдні доходи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС острова, цей крок спрямований на дотримання міжнародних санкцій.

У відомстві наголосили, що ще з 2023 року державні підприємства Тайваню припинили закупівлю російської сирої нафти. Водночас певні види нафтохімічної сировини поки що залишаються поза санкційними обмеженнями.

Міністерство підкреслило, що Тайвань і надалі координуватиме свої дії з США, Євросоюзом та іншими партнерами. "Якщо міжнародні союзники введуть нові заборони, ми приєднаємось до них без зволікань", — йдеться у заяві.

Також у Тайбеї нагадали, що після початку широкомасштабної війни РФ проти України було встановлено суворий контроль за експортом високих технологій. До так званого "чорного списку" внесли понад 3300 російських компаній.

Ми раніше писали, що імпорт нафти з Росії на Тайвань із 2022 року зріс майже у шість разів. Це забезпечило Кремлю понад $1,7 млрд прибутків. На думку експертів, ці кошти могли бути використані для виробництва близько 170 тисяч ударних безпілотників.

Аналітики попереджають: подальша торгівля енергоносіями з Росією може створити Тайваню проблеми у відносинах із країнами, які дотримуються санкційної політики проти Кремля.

