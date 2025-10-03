Россия готовится к настоящей войне, срок - несколько лет, - ВВС
В НАТО заявляют, что РФ ведет гибридную войну и наращивает военный потенциал. Очевидных признаков немедленного вторжения нет, но эксперты называют срок в несколько лет для подготовки России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале BBC.
Западные эксперты отмечают, что российская экономика все больше ориентируется на военные нужды, что способствует росту ее оборонного потенциала.
В то же время пока нет очевидных признаков подготовки к вторжению, таких как массовая переброска войск. Поэтому большинство аналитиков считают, что России может потребоваться несколько лет для подготовки к возможному полномасштабному конфликту в Западной Европе.
Почему на Западе опасаются нападения России на НАТО
Война в Украине, враждебность российского руководства к НАТО и активная милитаризация России дают основания ожидать потенциальное нападение в будущем, хотя пока явных признаков вторжения нет.
Отношения России с Западом резко ухудшились в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и поддержала гибридную войну на Донбассе.
Первые крупные учения России и Беларуси, такие как "Запад" в 2017 и 2021 годах, воспринимались соседями как возможный сценарий вторжения, но оно не произошло. Только в феврале 2022 года учения "Союзная решимость" стали прелюдией к реальному вторжению в Украину.
После начала полномасштабной войны к НАТО присоединились Финляндия и Швеция. Хоть это и не увеличило значительно силы альянса, вблизи российских границ появилась натовская инфраструктура: аэродромы, порты, военные базы.
Российское руководство рассматривало расширение НАТО как серьезную угрозу, а гипотетическое вступление Украины в альянс называлось одной из причин полномасштабного вторжения.
Почему страны Балтии - вероятный театр боевых действий
Россия граничит с НАТО в трех регионах:
-
Дальний Восток - морская граница с США, вероятность войны очень низкая из-за ядерных рисков;
-
Черное море - слабый российский флот и отсутствие исторических претензий к НАТО делают конфликт маловероятным;
-
Балтийский регион - сухопутные границы с Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей через Калининградскую область, а также с Финляндией и Норвегией.
Российские вооруженные силы традиционно отдают предпочтение сухопутным операциям. Балтийские страны трудно оборонять, потому что сухопутное снабжение проходит через 60-километровый Сувалкский коридор (Польша-Литва). Его блокирование значительно усложнит поставки через море или воздух.
Другие участки границы с Россией и Беларусью также считаются потенциально опасными. НАТО в случае вторжения планирует удерживать оборону стран Балтии до подхода основных сил из глубины континента.
Идет ли уже в Европе гибридная война - и насколько НАТО готово?
Гибридная война - это враждебные действия в мирное время, которые не носят открыто военного характера: диверсии, кибератаки, нарушение воздушного пространства и тому подобное.
НАТО относит к таким случаям серию повреждений подводных кабелей в Балтийском море в 2023 - начале 2025 годов. Хотя прямых обвинений в адрес РФ официально не выдвигали, 4 сентября генсек НАТО Марк Рютте фактически связал эти инциденты с действиями России. В ответ альянс запустил операцию "Балтийский страж" (Baltic Sentry) для защиты критической инфраструктуры; с начала операции новых случаев повреждений не зафиксировано.
Недавно также возросло количество нарушений воздушного пространства стран НАТО: вторжение беспилотников в Польшу, пролеты российских МиГ-31 над Эстонией, многочисленные инциденты с дронами вблизи аэропортов Дании и Норвегии. Многие из этих случаев приписывают России. Если это были военные аппараты, такие действия можно считать гибридными - однако формально самолеты и дроны часто не пересекали "четкой границы", позволяющей считать их открытой агрессией, поэтому протокол о применении оружия не активировался.
Проблема - серая зона намерений: доказать умысел сложно, потому что технически дрон или самолет могли попасть в чужое пространство случайно. История знает примеры ошибок (например, случай 2005 года с российским истребителем), но нынешний контекст - война в Украине и систематические инциденты - делает современную ситуацию другой по масштабу и рискам.
В НАТО исходят из предположения, что российские пилоты и моряки хорошо знают регион и умело используют "серую зону" - следовательно, альянс считает это частью гибридной стратегии РФ.
В ответ НАТО запустило также операцию Eastern Sentry ("Восточный страж") для защиты воздушного пространства и территорий союзников. Но альянс часто критикуют за сложность эффективного ответа на гибридные угрозы: например, для сбивания одних беспилотников поднимались истребители и тратились дорогие ракеты, что экономически невыгодно. В случае пролета МиГ-31 над Эстонией их сопровождали F-35, но формально оснований для применения оружия не было - о возможности сбивать самолеты открыто дискутировали политики.
Как НАТО будет воевать с Россией в случае конфликта
В войне в Украине Россия эффективна в позиционной войне, потому что не смогла быстро одержать победу в 2022 году. Ее преимущества - большое количество ударных дронов и отработанная штурмовая тактика малых пехотных групп.
На учениях НАТО показано, что западные войска:
-
Менее активно применяют дроны (используют их для разведки и целеуказания, а не прямых ударов).
-
Делают ставку на авиацию, морские силы и высокоточное оружие.
-
Сдерживают передовые части противника, быстро перебрасывают подкрепления и стягивают основные силы к месту боевых действий.
Для этого на восточном фланге размещены многонациональные боевые группы в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Болгарии.
-
Общая численность армий НАТО составляет 3,2-3,8 млн человек, из которых 1,3 млн - американские военные. Европейские страны НАТО имеют около 1,47 млн военных.
-
Российская армия насчитывает 2,2 млн человек, из них 1,5 млн - военные; более 700 тыс. сейчас воюют в Украине, что затрудняет пополнение сил.
Мобилизационный ресурс:
-
Население России - ~146 млн; мобилизационный ресурс оценивается в 20-30 млн, но только часть имеет военную подготовку.
-
Европейские страны НАТО имеют население 550-600 млн, соответственно мобилизационный потенциал больше - по предварительным оценкам, можно мобилизовать 3,8-4 млн боеспособных солдат.
Резервы и подготовка:
-
Финляндия: армия 24 тыс., резерв - 870 тыс., обязательная служба для мужчин, инфраструктура для быстрой мобилизации.
-
Польша: резерв более 1 млн, из них 350 тыс. подготовлены; развиваются войска территориальной обороны и обязательный воинский учет.
-
Балтийские страны: активно восстанавливают призыв, развивают резервы и силы территориальной обороны; Латвия планирует к 2027 году иметь боеспособный резерв 50 тыс. человек.
НАТО имеет значительное преимущество в мобилизационном потенциале и подготовке резервов, тогда как Россия ограничена войной в Украине и меньшим населением.
Ядерное оружие
В Европе ядерное оружие имеют Франция и Великобритания, а в некоторых странах хранятся американские тактические боеприпасы. Россия обладает стратегическими и тактическими зарядами, частично размещенными в Беларуси.
Тактическое ядерное оружие имеет более низкий порог применения, но имеющееся ядерное сдерживание ограничивает эскалацию конфликта. Американское оружие контролируется США, а белорусские силы не могут применять российское оружие без Москвы.
Европа и США
Европа все больше полагается на собственные силы, хотя 5-я статья НАТО остается в силе, и США продолжают быть ключевым союзником. Однако европейские лидеры скептически оценивают уровень поддержки США в будущих конфликтах.
Расходы ЕС на оборону в 2025 году - 381 млрд евро (~2,1% ВВП), инвестиции в ВПК - 130 млрд евро. Европа наращивает производство артиллерии, боеприпасов, систем ПВО и вооружения, строятся новые заводы (Rheinmetall, MBDA, Swebal, Lucznik). Особое внимание уделяется адаптации к современным угрозам: дроны, противопехотные мины и новые средства поражения.
Текущая ситуация
Масштабного конфликта между НАТО и Россией в ближайшее время не ожидают. Россия не может начать войну с НАТО из-за потерь в Украине и ограниченных ресурсов. Подготовка к потенциальному вторжению займет годы и будет видимой из-за скопления войск у границ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тримайся, сталевий дикобразАле НАТО готове й рішуче вже зараз, чому підтвердженням є майже закінчена робота над гарантіями безпеки для України.
Війна для них стане "справжньою", лише коли росія нападе на Західну Європу. Якщо рашка окупує навіть всі країни Східної Європи, для НАТО війна буде "гідбридною"
""Потери ВСУ больше, чем их возможности восполнить личный состав", заявил путин на Валдае.
Эти слова и есть остатки идеи СВО, ниточка на которой висит тот смысл, за который дохнут россияне. Никакой другой идеи у россии больше нет, а путин ничего не может предложить кроме той жалкой "мысли", что россиян хватит на дольше, чем украинцев. Пусть даже расходуются эти россияне 5:1 в лучшем случае, а "самая боеспособная армия" месяцами штурмует клочки лунного ландшафта, удобряя благодарные украинские чернозёмы.
Могу предположить, если в 2026 году Китай напрямую не возьмёт на себя военные издержки россии, Украина вытеснит её со своей территории."