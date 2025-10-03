Россия готовится к настоящей войне, срок - несколько лет, - ВВС

В НАТО заявляют, что РФ ведет гибридную войну и наращивает военный потенциал. Очевидных признаков немедленного вторжения нет, но эксперты называют срок в несколько лет для подготовки России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале BBC.

Западные эксперты отмечают, что российская экономика все больше ориентируется на военные нужды, что способствует росту ее оборонного потенциала.

В то же время пока нет очевидных признаков подготовки к вторжению, таких как массовая переброска войск. Поэтому большинство аналитиков считают, что России может потребоваться несколько лет для подготовки к возможному полномасштабному конфликту в Западной Европе.

Почему на Западе опасаются нападения России на НАТО

Война в Украине, враждебность российского руководства к НАТО и активная милитаризация России дают основания ожидать потенциальное нападение в будущем, хотя пока явных признаков вторжения нет.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Отношения России с Западом резко ухудшились в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и поддержала гибридную войну на Донбассе.

Первые крупные учения России и Беларуси, такие как "Запад" в 2017 и 2021 годах, воспринимались соседями как возможный сценарий вторжения, но оно не произошло. Только в феврале 2022 года учения "Союзная решимость" стали прелюдией к реальному вторжению в Украину.

После начала полномасштабной войны к НАТО присоединились Финляндия и Швеция. Хоть это и не увеличило значительно силы альянса, вблизи российских границ появилась натовская инфраструктура: аэродромы, порты, военные базы.

Российское руководство рассматривало расширение НАТО как серьезную угрозу, а гипотетическое вступление Украины в альянс называлось одной из причин полномасштабного вторжения.

Почему страны Балтии - вероятный театр боевых действий

Россия граничит с НАТО в трех регионах:

Дальний Восток - морская граница с США, вероятность войны очень низкая из-за ядерных рисков;

Черное море - слабый российский флот и отсутствие исторических претензий к НАТО делают конфликт маловероятным;

Балтийский регион - сухопутные границы с Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей через Калининградскую область, а также с Финляндией и Норвегией.

Российские вооруженные силы традиционно отдают предпочтение сухопутным операциям. Балтийские страны трудно оборонять, потому что сухопутное снабжение проходит через 60-километровый Сувалкский коридор (Польша-Литва). Его блокирование значительно усложнит поставки через море или воздух.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США помогут защитить Польшу и страны Балтии, если Россия продолжит эскалацию, - Трамп

Другие участки границы с Россией и Беларусью также считаются потенциально опасными. НАТО в случае вторжения планирует удерживать оборону стран Балтии до подхода основных сил из глубины континента.

Идет ли уже в Европе гибридная война - и насколько НАТО готово?

Гибридная война - это враждебные действия в мирное время, которые не носят открыто военного характера: диверсии, кибератаки, нарушение воздушного пространства и тому подобное.

НАТО относит к таким случаям серию повреждений подводных кабелей в Балтийском море в 2023 - начале 2025 годов. Хотя прямых обвинений в адрес РФ официально не выдвигали, 4 сентября генсек НАТО Марк Рютте фактически связал эти инциденты с действиями России. В ответ альянс запустил операцию "Балтийский страж" (Baltic Sentry) для защиты критической инфраструктуры; с начала операции новых случаев повреждений не зафиксировано.

Недавно также возросло количество нарушений воздушного пространства стран НАТО: вторжение беспилотников в Польшу, пролеты российских МиГ-31 над Эстонией, многочисленные инциденты с дронами вблизи аэропортов Дании и Норвегии. Многие из этих случаев приписывают России. Если это были военные аппараты, такие действия можно считать гибридными - однако формально самолеты и дроны часто не пересекали "четкой границы", позволяющей считать их открытой агрессией, поэтому протокол о применении оружия не активировался.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европе нужны тысячи систем противодействия дронам для защиты от российских атак, - Sky News

Проблема - серая зона намерений: доказать умысел сложно, потому что технически дрон или самолет могли попасть в чужое пространство случайно. История знает примеры ошибок (например, случай 2005 года с российским истребителем), но нынешний контекст - война в Украине и систематические инциденты - делает современную ситуацию другой по масштабу и рискам.

В НАТО исходят из предположения, что российские пилоты и моряки хорошо знают регион и умело используют "серую зону" - следовательно, альянс считает это частью гибридной стратегии РФ.

В ответ НАТО запустило также операцию Eastern Sentry ("Восточный страж") для защиты воздушного пространства и территорий союзников. Но альянс часто критикуют за сложность эффективного ответа на гибридные угрозы: например, для сбивания одних беспилотников поднимались истребители и тратились дорогие ракеты, что экономически невыгодно. В случае пролета МиГ-31 над Эстонией их сопровождали F-35, но формально оснований для применения оружия не было - о возможности сбивать самолеты открыто дискутировали политики.

Как НАТО будет воевать с Россией в случае конфликта

В войне в Украине Россия эффективна в позиционной войне, потому что не смогла быстро одержать победу в 2022 году. Ее преимущества - большое количество ударных дронов и отработанная штурмовая тактика малых пехотных групп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия пытается давить на НАТО и Европу, используя провокации, - начальник Генштаба Гнатов

На учениях НАТО показано, что западные войска:

Менее активно применяют дроны (используют их для разведки и целеуказания, а не прямых ударов).

Делают ставку на авиацию, морские силы и высокоточное оружие.

Сдерживают передовые части противника, быстро перебрасывают подкрепления и стягивают основные силы к месту боевых действий.

Для этого на восточном фланге размещены многонациональные боевые группы в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Болгарии.

Общая численность армий НАТО составляет 3,2-3,8 млн человек, из которых 1,3 млн - американские военные. Европейские страны НАТО имеют около 1,47 млн военных.

Российская армия насчитывает 2,2 млн человек, из них 1,5 млн - военные; более 700 тыс. сейчас воюют в Украине, что затрудняет пополнение сил.

Мобилизационный ресурс:

Население России - ~146 млн; мобилизационный ресурс оценивается в 20-30 млн, но только часть имеет военную подготовку.

Европейские страны НАТО имеют население 550-600 млн, соответственно мобилизационный потенциал больше - по предварительным оценкам, можно мобилизовать 3,8-4 млн боеспособных солдат.

Резервы и подготовка:

Финляндия: армия 24 тыс., резерв - 870 тыс., обязательная служба для мужчин, инфраструктура для быстрой мобилизации.

Польша: резерв более 1 млн, из них 350 тыс. подготовлены; развиваются войска территориальной обороны и обязательный воинский учет.

Балтийские страны: активно восстанавливают призыв, развивают резервы и силы территориальной обороны; Латвия планирует к 2027 году иметь боеспособный резерв 50 тыс. человек.

НАТО имеет значительное преимущество в мобилизационном потенциале и подготовке резервов, тогда как Россия ограничена войной в Украине и меньшим населением.

Ядерное оружие

В Европе ядерное оружие имеют Франция и Великобритания, а в некоторых странах хранятся американские тактические боеприпасы. Россия обладает стратегическими и тактическими зарядами, частично размещенными в Беларуси.

Тактическое ядерное оружие имеет более низкий порог применения, но имеющееся ядерное сдерживание ограничивает эскалацию конфликта. Американское оружие контролируется США, а белорусские силы не могут применять российское оружие без Москвы.

Европа и США

Европа все больше полагается на собственные силы, хотя 5-я статья НАТО остается в силе, и США продолжают быть ключевым союзником. Однако европейские лидеры скептически оценивают уровень поддержки США в будущих конфликтах.

Расходы ЕС на оборону в 2025 году - 381 млрд евро (~2,1% ВВП), инвестиции в ВПК - 130 млрд евро. Европа наращивает производство артиллерии, боеприпасов, систем ПВО и вооружения, строятся новые заводы (Rheinmetall, MBDA, Swebal, Lucznik). Особое внимание уделяется адаптации к современным угрозам: дроны, противопехотные мины и новые средства поражения.

Текущая ситуация

Масштабного конфликта между НАТО и Россией в ближайшее время не ожидают. Россия не может начать войну с НАТО из-за потерь в Украине и ограниченных ресурсов. Подготовка к потенциальному вторжению займет годы и будет видимой из-за скопления войск у границ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путину не хватает денег на войну: Российские власти пустят "под нож" ключевые проекты здравоохранения