Спасатели потушили пожар на заправочной станции Чернигова после российского обстрела

Пожар на заправочной станции одного из предприятий в Чернигове ликвидирован.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спасатели оперативно потушили огонь, возникший из-за российского обстрела. К ликвидации последствий привлекли 18 спасателей и пять единиц техники.

Погибших и пострадавших нет, сообщает Главное управление ГСЧС в Черниговской области в Фейсбуке.

Днем 5 октября 2025 года войска РФ в очередной раз атаковали ударным дроном Чернигов. Над городом поднялся густой столб черного дыма. Перед этим Россия попала в предприятие и энергообъект. В результате обстрела город остался без света.

