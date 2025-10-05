Спасатели потушили пожар на заправочной станции Чернигова после российского обстрела
Пожар на заправочной станции одного из предприятий в Чернигове ликвидирован.
Как сообщает Цензор.НЕТ, спасатели оперативно потушили огонь, возникший из-за российского обстрела. К ликвидации последствий привлекли 18 спасателей и пять единиц техники.
Погибших и пострадавших нет, сообщает Главное управление ГСЧС в Черниговской области в Фейсбуке.
Днем 5 октября 2025 года войска РФ в очередной раз атаковали ударным дроном Чернигов. Над городом поднялся густой столб черного дыма. Перед этим Россия попала в предприятие и энергообъект. В результате обстрела город остался без света.
