Новости Атака беспилотников на Чернигов
Спасатели потушили пожар на заправочной станции Чернигова после российского обстрела

Пожар на заправочной станции Чернигова после обстрела РФ потушили

Пожар на заправочной станции одного из предприятий в Чернигове ликвидирован.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спасатели оперативно потушили огонь, возникший из-за российского обстрела. К ликвидации последствий привлекли 18 спасателей и пять единиц техники.

Погибших и пострадавших нет, сообщает Главное управление ГСЧС в Черниговской области в Фейсбуке.

Днем 5 октября 2025 года войска РФ в очередной раз атаковали ударным дроном Чернигов. Над городом поднялся густой столб черного дыма. Перед этим Россия попала в предприятие и энергообъект. В результате обстрела город остался без света.

обстрел (29849) Чернигов (931) обесточивание (60) Черниговская область (1306) Черниговский район (87)
