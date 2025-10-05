Рятувальники загасили пожежу на заправній станції Чернігова після російського обстрілу
Пожежа на заправній станції одного з підприємств у Чернігові ліквідована.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рятувальники оперативно загасили вогонь, що виник через російський обстріл. До ліквідації наслідків залучили 18 рятувальників та п’ять одиниць техніки.
Загиблих та постраждалих немає, повідомляє Головне управління ДСНС у Чернігівській області у Фейсбуці.
Вдень 5 жовтня 2025 року війська РФ вчергове атакував ударним дроном Чернігів. Над містом піднявся густий стовп чорного диму. Перед цим Росія поцілила у підприємство та енергооб’єкт. У результаті обстрілу місто залишилося без світла.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль