Враг массированно атаковал Криворожье, под ударами Никопольщина и Синельниковщина: 5 раненых, есть многочисленные повреждения. ФОТОрепортаж

В ночь на 8 октября враг атаковал Криворожье Днепропетровской области "шахедами" и КАБами. Работали силы ПВО, всего над областью было сбито 29 ударных БПЛА.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, были и попадания - в Криворожском районе в Зеленодольской и Новопольской громадах.

"Повреждены объекты инфраструктуры. Возникли пожары, которые были ликвидированы. Ранены два человека - женщина и мужчина, они были доставлены в больницу Кривого Рога, состояние средней тяжести", - отметил Вилкул.

Также читайте: Враг атаковал Днепропетровщину: ранен 19-летний парень, разрушены дома и предприятие. ФОТОрепортаж

Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, продолжались также вражеские атаки на Никопольщину - сам Никополь и Марганец. Враг бил из РСЗО "Град", применял FPV-дроны и артиллерию.

"Пострадали три человека: 18-летняя девушка и мужчины 26 и 45 лет. Всех госпитализировали", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне обстреляли территорию подразделения ГСЧС в Никополе: ранен спасатель. ФОТОрепортаж

Возник пожар, огонь потушили. Повреждены предприятие, религиозная организация, полтора десятка частных домов и пятиэтажка, 3 хозяйственные постройки, 6 авто, газопровод.

По данным ОВА, на Синельниковщине под ударом БпЛА были Межевская и Покровская громады. Произошло возгорание на балконе многоквартирного дома. Его потушили.

Частично разрушен частный дом, еще 6 - повреждены.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Кривой Рог с вечера находился под массированным ударом дронов.

