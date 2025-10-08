Ворог масовано атакував Криворіжжя, під ударами Нікопольщина та Синельниківщина: 5 поранених, є численні пошкодження (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти 8 жовтня ворог атакував Криворіжжя Дніпропетровської області "шахедами" та КАБами. Працювали сили ППО, всього над областю було збито 29 ударних БПЛА.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, були й влучання - у Криворізькому районі у Зеленодольській та Новопільській громадах.

"Пошкоджено об'єкти інфраструктури. Виникли пожежі, які були ліквідовані. Поранено двоє людей - жінка та чоловік, вони були доставлені до лікарні Кривого Рогу, стан середньої тяжкості", - зазначив Вілкул.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, тривали також ворожі атаки на Нікопольщину - сам Нікополь та Марганець. Ворог бив із РСЗВ "Град", застосовував FPV-дрони та артилерію.

"Постраждали троє людей: 18-річна дівчина і чоловіки 26 та 45 років. Всіх госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

Виникла пожежа, вогонь приборкали. Пошкоджені підприємство, релігійна організація, півтора десятки приватних будинків та п'ятиповерхівка, 3 господарські споруди, 6 авто, газогін.





















За даними ОВА, на Синельниківщині під ударом БпЛА були Межівська і Покровська громади. Сталося займання на балконі багатоквартирного будинку. Його загасили.

Частково зруйнований приватний будинок, ще 6 - пошкоджені.

Оновлена інформація

Як згодом повідомили у ДСНС, наразі всі пожежі ліквідовані.











"У Марганецькій громаді внаслідок обстрілу з РСЗВ травмовано 3 людей. Загорівся житловий будинок, пошкоджено підприємство, релігійну будівлю, кілька помешкань і авто", - зауважили рятувальники.

У Зеленодольській громаді поранено двох осіб, ще в Новопільській після атаки дронів виникла пожежа.

У Межівській громаді дрон влучив у п’ятиповерхівку — загорівся балкон.

