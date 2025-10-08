Минобороны Дании: Не все сообщения о беспилотниках над военными объектами подтвердились

В Министерстве обороны Дании заявили, что не все сообщения о дронах над военными объектами были подтверждены после проверки.

Об этом сообщает DR, информирует Цензор.НЕТ.

"Вооруженные силы Дании могут подтвердить, что в течение последних недель был осуществлен ряд воздушных наблюдений над несколькими объектами Министерства обороны по всей стране, где в нескольких случаях речь шла о дронах",- сказано в сообщении.

В то же время в Минобороны Дании не стали уточнять, где и когда были замечены дроны, "из соображений безопасности".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Напомним, вечером и ночью 24-25 сентября над Данией заметили группу неизвестных беспилотников, которые летали в районах расположения военных объектов.

Власти Дании заявили, что за полетами дронов над несколькими аэропортами на этой неделе стоял "профессиональный субъект", который устроил "гибридную атаку", направленную на создание паники.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что дроны были запущены "локально". По его словам, доказательств участия России пока нет.

Накануне аэропорт Ольборга на севере Дании недалеко от военной базы, приостановил полеты на всю ночь после обнаружения дронов.

Читайте также: США помогут Дании с защитой от дронов