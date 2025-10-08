Міноборони Данії: Не всі повідомлення про безпілотники над військовими об’єктами підтвердились

У Міністерстві оборони Данії заявили, що не всі повідомлення про дрони над військовими обʼєктами були підтверджені після перевірки.

Про це повідомляє DR, інформує Цензор.НЕТ.

"Збройні сили Данії можуть підтвердити, що впродовж останніх тижнів було здійснено низку повітряних спостережень над декількома об'єктами Міністерства оборони по всій країні, де в декількох випадках йшлося про дрони",- сказано в повідомленні.

Водночас у Міноборони Данії не стали уточнювати, де і коли були помічені дрони, "з міркувань безпеки".

Нагадаємо, ввечері та вночі 24-25 вересня над Данією помітили групу невідомих безпілотників, які літати у районах розташування військових об’єктів.

Влада Данії заявила, що за польотами дронів над кількома аеропортами цього тижня стояв "професійний суб'єкт", який влаштував "гібридну атаку", спрямовану на створення паніки.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що дрони були запущені "локально". За його словами, доказів участі Росії поки що немає.

Напередодні аеропорт Ольборга на півночі Данії недалеко від військової бази, призупинив польоти на всю ніч після виявлення дронів.

