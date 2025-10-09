РУС
"Дія" открывает новую функцию для водителей: сохраняй, бронируй и переоформляй номера онлайн

В приложении "Дія" появится возможность управлять своими номерными знаками

Кабинет Министров разрешил украинцам бронировать и закреплять номерные знаки через портал "Дія", без необходимости обращаться в Сервисные центры МВД.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эта новая опция позволит сохранять свой номер при перерегистрации или смене владельца, отметили в Министерстве цифровой трансформации.

В ведомстве сообщили, что новая функция позволит водителям через приложение "Дія" оставлять свои номерные знаки после перерегистрации авто или замены техпаспорта, а затем прикреплять их к другому транспортному средству.

Также читайте: "Дія" будет сообщать украинцам о том, кто и зачем просматривает их данные в реестрах

Ранее для этого нужно было лично обращаться в сервисный центр МВД и сдавать номера на хранение. Теперь процедура станет полностью онлайн - знаки будут оставаться у владельца дома, а их данные будут храниться в электронной системе.

Кроме этого, у "Дії" появятся новые возможности для водителей:

  • просмотр и управление собственными сохраненными номерами;
  • изменение способа их хранения и продление срока действия;
  • бронирование нужных номеров и выбор желаемой комбинации для нового автомобиля.

Читайте также: Минцифры и Google вместе будут разрабатывать ИИ-инструменты для государственных сервисов

Напомним, украинцы смогут без лишних хлопот подать совместное заявление о расторжении брака в приложении "Дія" - такое постановление приняло Правительство.

Также мы писали, что сервисами "Дії" пользуются уже более 23 миллионов украинцев.

Що, можна забронювати номери?
"СКУМБРІЯ-8"
"ЯЙЦЕ-17"
09.10.2025 01:10 Ответить
ЗЄ-ПІДР-95 😁
09.10.2025 02:09 Ответить
Купував облігації через дію. Вони тупо пропали, коли прийшрв термін "погашення". Виплати вже третій тиждень "чекаю", на живу людину у цій недодії не вийти НІЯК. Тому, обережно, лохотрон ця дія...
09.10.2025 02:56 Ответить
То є не лохотрон, то підганяють цифровий нашийник
09.10.2025 08:37 Ответить
ДІЯ не тільки постійно пройобує ваші персональні данні, але є цифровими кайданками. Вас і ваші данні вимкнуть кнопкою, коли держава або якийсь можновладець зацікавиться вами.
