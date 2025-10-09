"Дія" открывает новую функцию для водителей: сохраняй, бронируй и переоформляй номера онлайн
Кабинет Министров разрешил украинцам бронировать и закреплять номерные знаки через портал "Дія", без необходимости обращаться в Сервисные центры МВД.
Как сообщает Цензор.НЕТ, эта новая опция позволит сохранять свой номер при перерегистрации или смене владельца, отметили в Министерстве цифровой трансформации.
В ведомстве сообщили, что новая функция позволит водителям через приложение "Дія" оставлять свои номерные знаки после перерегистрации авто или замены техпаспорта, а затем прикреплять их к другому транспортному средству.
Ранее для этого нужно было лично обращаться в сервисный центр МВД и сдавать номера на хранение. Теперь процедура станет полностью онлайн - знаки будут оставаться у владельца дома, а их данные будут храниться в электронной системе.
Кроме этого, у "Дії" появятся новые возможности для водителей:
- просмотр и управление собственными сохраненными номерами;
- изменение способа их хранения и продление срока действия;
- бронирование нужных номеров и выбор желаемой комбинации для нового автомобиля.
Напомним, украинцы смогут без лишних хлопот подать совместное заявление о расторжении брака в приложении "Дія" - такое постановление приняло Правительство.
Также мы писали, что сервисами "Дії" пользуются уже более 23 миллионов украинцев.
