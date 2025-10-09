"Дія" открывает новую функцию для водителей: сохраняй, бронируй и переоформляй номера онлайн

Кабинет Министров разрешил украинцам бронировать и закреплять номерные знаки через портал "Дія", без необходимости обращаться в Сервисные центры МВД.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эта новая опция позволит сохранять свой номер при перерегистрации или смене владельца, отметили в Министерстве цифровой трансформации.

В ведомстве сообщили, что новая функция позволит водителям через приложение "Дія" оставлять свои номерные знаки после перерегистрации авто или замены техпаспорта, а затем прикреплять их к другому транспортному средству.

Ранее для этого нужно было лично обращаться в сервисный центр МВД и сдавать номера на хранение. Теперь процедура станет полностью онлайн - знаки будут оставаться у владельца дома, а их данные будут храниться в электронной системе.

Кроме этого, у "Дії" появятся новые возможности для водителей:

просмотр и управление собственными сохраненными номерами;

изменение способа их хранения и продление срока действия;

бронирование нужных номеров и выбор желаемой комбинации для нового автомобиля.

