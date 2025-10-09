УКР
"Дія" відкриває нову функцію для водіїв: зберігай, бронюй і переоформлюй номери онлайн

У застосунку Дія з’явиться можливість керувати своїми номерними знаками

Кабінет Міністрів дозволив українцям бронювати і закріплювати номерні знаки через портал "Дія", без потреби звертатися до Сервісних центрів МВС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ця нова опція надасть змогу зберігати свій номер при перереєстрації або зміні власника, наголосили у Міністерстві цифрової трансформації.

У відомстві повідомили, що нова функція дозволить водіям через застосунок "Дія" залишати свої номерні знаки після перереєстрації авто або заміни техпаспорта, а потім прикріплювати їх до іншого транспортного засобу.

Раніше для цього потрібно було особисто звертатися до сервісного центру МВС і здавати номери на зберігання. Тепер процедура стане повністю онлайн - знаки залишатимуться у власника вдома, а їх дані зберігатимуться в електронній системі.

Крім цього, у "Дії" з’являться нові можливості для водіїв:

  • перегляд і керування власними збереженими номерами;
  • зміна способу їх зберігання та продовження терміну дії;
  • бронювання потрібних номерів і вибір бажаної комбінації для нового автомобіля.

