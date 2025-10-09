"Дія" відкриває нову функцію для водіїв: зберігай, бронюй і переоформлюй номери онлайн
Кабінет Міністрів дозволив українцям бронювати і закріплювати номерні знаки через портал "Дія", без потреби звертатися до Сервісних центрів МВС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ця нова опція надасть змогу зберігати свій номер при перереєстрації або зміні власника, наголосили у Міністерстві цифрової трансформації.
У відомстві повідомили, що нова функція дозволить водіям через застосунок "Дія" залишати свої номерні знаки після перереєстрації авто або заміни техпаспорта, а потім прикріплювати їх до іншого транспортного засобу.
Раніше для цього потрібно було особисто звертатися до сервісного центру МВС і здавати номери на зберігання. Тепер процедура стане повністю онлайн - знаки залишатимуться у власника вдома, а їх дані зберігатимуться в електронній системі.
Крім цього, у "Дії" з’являться нові можливості для водіїв:
- перегляд і керування власними збереженими номерами;
- зміна способу їх зберігання та продовження терміну дії;
- бронювання потрібних номерів і вибір бажаної комбінації для нового автомобіля.
Нагадаємо, українці зможуть без зайвого клопоту подати спільну заяву про розірвання шлюбу в застосунку "Дія" - таку постанову ухвалив Уряд.
Також ми писали, що сервісами "Дії" користуються вже понад 23 мільйони українців.
