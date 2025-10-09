ЕС осудил поездку Путина в Таджикистан, который проигнорировал ордер МУС

Российский диктатор Владимир Путин сейчас находится в Таджикистане, несмотря на выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на арест.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявили в пресс-службе Европейской службы внешних дел (EEAS).

В пресс-службе отметили, что Таджикистан является государством-участником Римского статута МУС и не выполнил своих обязательств по ордеру на арест Путина. Кремлевский преступник находится под ордером МУС за международные преступления, в частности по обвинениям в незаконной депортации детей с ВОТ Украины.

"ЕС выражает решительную поддержку усилиям, направленным на обеспечение полной ответственности за все преступления по международному праву, нарушения прав человека и злоупотребления, которые возникли вследствие российской войны, а также за права жертв на справедливость, возмещение и гарантии неповторения", - отметили в EEAS.

В заявлении отмечается, что в этом контексте ЕС продолжает поддерживать расследование, которое проводит прокурор МУС в Украине, и призывает все государства к сотрудничеству.

"ЕС подтверждает свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Европейского Союза.

Ранее Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Таджикистан отказать во въезде или арестовать Владимира Путина, ссылаясь на ордер Международного уголовного суда. Организация напомнила, что страны-члены МУС обязаны сотрудничать с судом.

Ордер МУС для Путина

МУС выдал ордер на арест Путина в 2023 году, чуть больше чем через год после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, обвинив Путина в военном преступлении - депортации сотен детей из Украины.

Россия отрицает обвинения в военных преступлениях, а Кремль, который не подписал учредительный договор МУС, признал ордер недействительным.

В 2023 году он решил не ехать в одну из таких стран, Южную Африку, на саммит БРИКС. Но в прошлом году его встретили с красной дорожкой в Монголии, хотя эта страна является членом МУС.