ЄС засудив поїздку Путіна до Таджикистану, який проігнорував ордер МКС

ЄС підтвердив непохитну підтримку України на тлі ігнорування ордера МКС

Російський диктатор Володимир Путін нині перебуває в Таджикистані, попри виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордер на арешт.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявили у пресслужбі Європейської служби зовнішніх справ (EEAS).

У пресслужбі наголосили, що Таджикистан є державою-учасницею Римського статуту МКС і не виконав своїх зобов’язань щодо ордера на арешт Путіна. Кремлівський злочинець перебуває під ордером МКС за міжнародні злочини, зокрема за звинуваченнями у незаконній депортації дітей з ТОТ України.

"ЄС висловлює найрішучішу підтримку зусиллям, спрямованим на забезпечення повної відповідальності за всі злочини за міжнародним правом, порушення прав людини та зловживання, які виникли внаслідок російської війни, а також за права жертв на справедливість, відшкодування та гарантії неповторення", - наголосили у EEAS.

У заяві зазначається, що у цьому контексті ЄС продовжує підтримувати розслідування, що проводить прокурор МКС в Україні, та закликає всі держави до співпраці.

"ЄС підтверджує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголосили в зовнішньополітичному відомстві Європейського Союзу.

Нагадаємо, 8 жовтня Диктатор РФ Володимир Путін прибув із візитом до Таджикистану, попри ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт. Країна, яка є членом МКС, не виконала свої міжнародні зобов’язання.

Раніше Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала Таджикистан відмовити у в’їзді або заарештувати Володимира Путіна, посилаючись на ордер Міжнародного кримінального суду. Організація нагадала, що країни-члени МКС зобов’язані співпрацювати з судом.

Ордер МКС для Путіна

МКС видав ордер на арешт Путіна у 2023 році, трохи більше ніж через рік після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, звинувативши Путіна у воєнному злочині – депортації сотень дітей з України.

Росія заперечує звинувачення у воєнних злочинах, а Кремль, який не підписав засновницький договір МКС, визнав ордер недійсним.

У 2023 році він вирішив не їхати до однієї з таких країн, Південної Африки, на саміт БРІКС. Але минулого року його зустріли з червоною доріжкою в Монголії, хоча ця країна є членом МКС.

+4
Если на мягкой бумаге, то может пригодиться
09.10.2025 22:28 Відповісти
+3
І що вартує той ордер?
09.10.2025 22:19 Відповісти
+3
Засудили поїздку, навіть не Таджикистан. Давно підозрював, що владу в цьому світі захопили клоуни.
09.10.2025 22:28 Відповісти
09.10.2025 22:30 Відповісти
***@ло мало Аляску не завоював,на червоній доріжці.Тут якийсь Таджикистан.Хоча Алієв чмо також з ***@ом зустрівся.Цей Світ викликає в мене відрижку.
09.10.2025 22:31 Відповісти
Трамп сказав шо старшого МКСівця Хана теж не мішало би закрити
09.10.2025 22:34 Відповісти
Я теж засуджую. Прошу врахувати моє потужне рішення
09.10.2025 22:45 Відповісти
Я у шоці.
Ну тепер все буде добре. ***** і таджикам стане соромно присоромно.
09.10.2025 22:48 Відповісти
ножкой топнуть не забудьте
09.10.2025 23:06 Відповісти
Охеренна реакція. Може виключите такі підарастичні країни з цієї організації. Хоча їм похер, є вони там чи ні. Складається враження, що ця структура здохла.
09.10.2025 23:31 Відповісти
Вы до кого ****. До азиатского бая?
Ща октябрь? У вас (всего остального мира, а не читателей Цензор) председатель Совета безопасности ООН отказывается поддерживать санкции Совета безопасности ООН по Ирану.
09.10.2025 23:46 Відповісти
Тобто просто пукнули і все? Ніякого покарання за порушення міжнародних законів і зобов'язань? І ще ця Європа буде Україні щось вказувати
09.10.2025 23:48 Відповісти
 
 