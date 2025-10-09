ЄС засудив поїздку Путіна до Таджикистану, який проігнорував ордер МКС

Російський диктатор Володимир Путін нині перебуває в Таджикистані, попри виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордер на арешт.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявили у пресслужбі Європейської служби зовнішніх справ (EEAS).

У пресслужбі наголосили, що Таджикистан є державою-учасницею Римського статуту МКС і не виконав своїх зобов’язань щодо ордера на арешт Путіна. Кремлівський злочинець перебуває під ордером МКС за міжнародні злочини, зокрема за звинуваченнями у незаконній депортації дітей з ТОТ України.

"ЄС висловлює найрішучішу підтримку зусиллям, спрямованим на забезпечення повної відповідальності за всі злочини за міжнародним правом, порушення прав людини та зловживання, які виникли внаслідок російської війни, а також за права жертв на справедливість, відшкодування та гарантії неповторення", - наголосили у EEAS.

У заяві зазначається, що у цьому контексті ЄС продовжує підтримувати розслідування, що проводить прокурор МКС в Україні, та закликає всі держави до співпраці.

"ЄС підтверджує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголосили в зовнішньополітичному відомстві Європейського Союзу.

Нагадаємо, 8 жовтня Диктатор РФ Володимир Путін прибув із візитом до Таджикистану, попри ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт. Країна, яка є членом МКС, не виконала свої міжнародні зобов’язання.

Раніше Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала Таджикистан відмовити у в’їзді або заарештувати Володимира Путіна, посилаючись на ордер Міжнародного кримінального суду. Організація нагадала, що країни-члени МКС зобов’язані співпрацювати з судом.

Ордер МКС для Путіна

МКС видав ордер на арешт Путіна у 2023 році, трохи більше ніж через рік після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, звинувативши Путіна у воєнному злочині – депортації сотень дітей з України.

Росія заперечує звинувачення у воєнних злочинах, а Кремль, який не підписав засновницький договір МКС, визнав ордер недійсним.

У 2023 році він вирішив не їхати до однієї з таких країн, Південної Африки, на саміт БРІКС. Але минулого року його зустріли з червоною доріжкою в Монголії, хоча ця країна є членом МКС.