РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9256 посетителей онлайн
Новости Гражданство мэра Одессы Труханова
283 7

Труханов отрицает наличие российского гражданства: "Готов пройти проверку на полиграфе"

геннадий,труханов

Мэр Одессы Геннадий Труханов отрицает, что комиссия при президенте приняла решение о лишении его гражданства, и заявил о готовности пройти полиграф.

Об этом заявил Труханов в эфире "Суспільне. Студия", передает Цензор.НЕТ.

"Мне известно, что комиссии не было, не состоялась. Что касается готовности президента подписать, то я не могу комментировать, это мнение президента. Но для меня это важный вопрос, потому что я родился в Украине и у меня нет другого гражданства, о чем я неоднократно предоставлял документы", - сказал Труханов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На сайте президента появилась петиция о прекращении гражданства Украины у мэра Одессы Труханова

Он опроверг информацию о наличии российского паспорта и назвал опубликованные в сети документы фейковыми. "Я в очередной раз уверяю всех украинцев и готов пройти и проверку на полиграфе, любую проверку. И еще раз подчеркнуть: никогда у меня не было российского гражданства", - подчеркнул городской голова.

Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 27 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.

Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.

Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

гражданство (1338) Труханов Геннадий (323) полиграф (80)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
поліграфа запросить з собою. і навіть балалайку йому надасть ))) гаварі адеса!!! ))
показать весь комментарий
14.10.2025 12:29 Ответить
ригколаборант ствержує що він патріот🤣🤣🤣
показать весь комментарий
14.10.2025 12:29 Ответить
Поліграф зголоситься? - може йому зручніше на Труханові
показать весь комментарий
14.10.2025 12:31 Ответить
зуб дає
показать весь комментарий
14.10.2025 12:33 Ответить
Кому належить поліграф?
Клініці Пальчевського?
показать весь комментарий
14.10.2025 12:34 Ответить
професору Преображенському
показать весь комментарий
14.10.2025 12:38 Ответить
Поліграфа Поліграфовича?
показать весь комментарий
14.10.2025 12:35 Ответить
 
 