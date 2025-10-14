Труханов отрицает наличие российского гражданства: "Готов пройти проверку на полиграфе"

Мэр Одессы Геннадий Труханов отрицает, что комиссия при президенте приняла решение о лишении его гражданства, и заявил о готовности пройти полиграф.

Об этом заявил Труханов в эфире "Суспільне. Студия", передает Цензор.НЕТ.

"Мне известно, что комиссии не было, не состоялась. Что касается готовности президента подписать, то я не могу комментировать, это мнение президента. Но для меня это важный вопрос, потому что я родился в Украине и у меня нет другого гражданства, о чем я неоднократно предоставлял документы", - сказал Труханов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На сайте президента появилась петиция о прекращении гражданства Украины у мэра Одессы Труханова

Он опроверг информацию о наличии российского паспорта и назвал опубликованные в сети документы фейковыми. "Я в очередной раз уверяю всех украинцев и готов пройти и проверку на полиграфе, любую проверку. И еще раз подчеркнуть: никогда у меня не было российского гражданства", - подчеркнул городской голова.

Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 27 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.

Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.

Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.

