Новини Громадянство мера Одеси Труханова
Труханов заперечив наявність російського громадянства: "Готовий пройти перевірку на поліграфі"

геннадий,труханов

Мер Одеси Геннадій Труханов заперечує, що комісія при президентові ухвалила рішення про позбавлення його громадянства, та заявив про готовність пройти поліграф.

Про це заявив Труханов в етері "Суспільне. Студія", передає Цензор.НЕТ.

"Мені відомо, що комісія не була, не відбулася. Що стосується готовності президента підписати, то я не можу коментувати, це думка президента. Але для мене це важливе питання, тому що я народився в Україні й у мене немає іншого громадянства, про що я неодноразово надавав документи", - сказав Труханов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На сайті президента з’явилася петиція щодо припинення громадянства України у мера Одеси Труханова

Він спростував інформацію про наявність російського паспорта та назвав опубліковані в мережі документи фейковими. "Я у черговий раз запевняю всіх українців і готовий пройти й перевірку на поліграфі, будь-яку перевірку. І ще раз наголосити: ніколи в мене не було російського громадянства", - наголосив міський голова.

Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 27 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.

Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

громадянство (1105) Труханов Геннадій (386) поліграф (80)
Топ коментарі
+5
поліграфа запросить з собою. і навіть балалайку йому надасть ))) гаварі адеса!!! ))
показати весь коментар
14.10.2025 12:29 Відповісти
+3
поліграф - антинаукова чуш.
показати весь коментар
14.10.2025 12:51 Відповісти
+3
Перевірка на дибі, а потім на гільйотині - саме те, що український лікар прописав.
показати весь коментар
14.10.2025 13:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
поліграфа запросить з собою. і навіть балалайку йому надасть ))) гаварі адеса!!! ))
показати весь коментар
14.10.2025 12:29 Відповісти
Переконаний, що цей кацап чимось не догодив зеленим, і тому вони хочуть його замінити, так само, як і всіх інших мерів, невгодних для них, але обраних народом.
показати весь коментар
14.10.2025 12:55 Відповісти
ригколаборант ствержує що він патріот🤣🤣🤣
показати весь коментар
14.10.2025 12:29 Відповісти
Поліграф зголоситься? - може йому зручніше на Труханові
показати весь коментар
14.10.2025 12:31 Відповісти
зуб дає
показати весь коментар
14.10.2025 12:33 Відповісти
Кому належить поліграф?
Клініці Пальчевського?
показати весь коментар
14.10.2025 12:34 Відповісти
професору Преображенському
показати весь коментар
14.10.2025 12:38 Відповісти
Поліграфа Поліграфовича?
показати весь коментар
14.10.2025 12:35 Відповісти
йди суддю Львова трухань, чорт
показати весь коментар
14.10.2025 12:49 Відповісти
Краще ПРОЙДИ за русскім кораблем
показати весь коментар
14.10.2025 12:51 Відповісти
поліграф - антинаукова чуш.
показати весь коментар
14.10.2025 12:51 Відповісти
Ще нехай щелепу виміряє на російськомовність
показати весь коментар
14.10.2025 12:52 Відповісти
так напечатаны были недавно документы- труханов имеет паспорт
показати весь коментар
14.10.2025 12:53 Відповісти
Вот у Труханова, на відміну від Трампа - взагалі волосся нема. І йому пофіг вааще))
показати весь коментар
14.10.2025 13:00 Відповісти
Перевірка на дибі, а потім на гільйотині - саме те, що український лікар прописав.
показати весь коментар
14.10.2025 13:03 Відповісти
Мамай клянусь
показати весь коментар
14.10.2025 13:13 Відповісти
Досить маніпулювати цими "сірими" поліграфами. Здавай паспорт,труха. Геть на рашку.
показати весь коментар
14.10.2025 13:16 Відповісти
Трухан -бандюк з 90х..і він знає які тоді застосовувались поліграфи:праска і паяльник...Може погодиться?
показати весь коментар
14.10.2025 13:20 Відповісти
хотят поставить в Адессу очередного Тимура? следующий на очереди Кличко, добросовестные фсбу найдут не только узкий паспорт, а и родственников до 10 колена включительно по заказу из жопы
показати весь коментар
14.10.2025 13:38 Відповісти
 
 