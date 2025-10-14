Труханов заперечив наявність російського громадянства: "Готовий пройти перевірку на поліграфі"

Мер Одеси Геннадій Труханов заперечує, що комісія при президентові ухвалила рішення про позбавлення його громадянства, та заявив про готовність пройти поліграф.

Про це заявив Труханов в етері "Суспільне. Студія"

"Мені відомо, що комісія не була, не відбулася. Що стосується готовності президента підписати, то я не можу коментувати, це думка президента. Але для мене це важливе питання, тому що я народився в Україні й у мене немає іншого громадянства, про що я неодноразово надавав документи", - сказав Труханов.

Він спростував інформацію про наявність російського паспорта та назвав опубліковані в мережі документи фейковими. "Я у черговий раз запевняю всіх українців і готовий пройти й перевірку на поліграфі, будь-яку перевірку. І ще раз наголосити: ніколи в мене не було російського громадянства", - наголосив міський голова.

Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 27 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.

Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

