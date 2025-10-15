Испания перестанет покупать российский газ до 2027 года

Испанский оператор газотранспортной системы Enagás заявил, что страна технически готова прекратить использование российского сжиженного природного газа до 2027 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, компания поддержит решение ЕС, если Брюссель перенесет окончательный отказ от российского газа на эту дату, говорится в материале Reuters.

По сообщению гендиректора Enagás Артуро Гонсало, Европа имеет логичное желание усилить санкции против России, и его компания к этому полностью готова. По его словам, Испания уже применяет системы сертификации, которые позволяют точно определять происхождение каждой партии газа.

ЕС сейчас готовит новый пакет санкций, который предусматривает прекращение импорта российской нефти и газа до января 2028 года, а запрет на российский СПГ - уже в 2027-м. Новые правила обяжут импортеров предоставлять данные о происхождении топлива еще до его прибытия в Европу.

По словам Гонсало, после остановки поставок российского газа, его долю на рынке сможет заменить американский сжиженный газ. Он подчеркнул, что мировой рынок достаточно гибкий, чтобы не допустить дефицита энергоресурсов.

Ожидается, что страны ЕС утвердят окончательное решение о полном отказе от российской нефти и газа уже на следующей неделе, после чего документ передадут на рассмотрение Европарламента.

Тем временем Россия увеличила экспорт сжиженного природного газа, несмотря на санкции. Экспортный завод "Арктик СПГ-2", против которого введены санкции США в 2023 году, отгрузил десятую партию с конца июня. Ранее поставки осуществлялись либо в один порт на юге Китая, либо в хранилища Дальнего Востока России.

