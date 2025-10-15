РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10142 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российской техники
3 712 10

Уничтожение радиолокационной станции вражеского ЗРК С-400 американским управляемым реактивным снарядом GMLRS. ВИДЕО

Украинские бойцы поразили радиолокационную станцию вражеского ЗРК С-400 американским управляемым реактивным снарядом GMLRS.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Операторы БПЛА "Shark" из состава 92-й ОШБр корректируют удар GMLRS по российской РЛС 91Н6 от ЗРК С-400", - отмечается в комментарии к записи.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы беспилотных систем уничтожили три установки ПВО противника стоимостью $80-90 миллионов долларов. ФОТОрепортаж

Автор: 

уничтожение (8164) 92 отдельная штурмовая бригада (264) ЗРК (228)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І не відхилили РЕБ-ом? А шо ж таке? Так вихвалялися у своїх пабліках, що хімарси більше не б'ють точно.
показать весь комментарий
15.10.2025 16:34 Ответить
це був не Хімарс , а Томагавка
показать весь комментарий
15.10.2025 16:42 Ответить
Проблема була більше року назад, можливо амери допрацювали наведення
показать весь комментарий
15.10.2025 17:32 Ответить
#Zalman_Shuher:
А пока рассказывают про " вундервафли" типа Фламинго и толстого с дальным Нептуном,
" зеленые клоуны" продолжают свой кровавый саботаж .
Недавно была уничтожена полностью пусковая установка для ракет " Нептун", которую подогнали близко к линии фронта и были в наличие 4 стандартные ракеты, сделанные с трудом , на 280 км.
Подвели прямо под удар московских .
В это же время
" клоуны" сдали координаты одного украинского производителя украинских ракет для ПВО и самих систем , которая производила 45% комплектующих для ракет" Нептун" и системы ПВО
" FrankenSAM" с американцами, от которых они были в восторге и хотели приобрести для США.
" ФранкенСАМ", это модернизированная система ПВО- Бук 1 М, полностью отцифрованная и с интегрированными Западными ракетами от
RIM- 7 " Sea Sparrow" до ракет ASSRAAM от MBDA.
https://youtube.com/shorts/5Qyfuioj5PM?si=5SKoxNLQwDJuFxN1
В общей сложности интегрировали 8 типов ракет. Эти системы в небольшом количестве работали и в Киеве и в других регионах сбивая даже московские КАБы, которые другие системы сбивать не могли.
Самое интересное, что производство было перенесено в Хмельницкий, но координаты снова сдали москве и были прилеты, пришлось переехать в Киевскую область. Поставили на дежурство систему ПВО возле производства, т.к. проводилась интеграция разных типов ракет, и испытания уже готовой первой Украинской системы ПВО с эффективными ракетами для которых достали даже смесевое ракетное твердое топливо , ракеты по характеристикам не уступали Западным образцам.
https://youtube.com/shorts/Q4SX4oOCW8w?si=cTNcwCt0flFAL2Nt
И вот Командующий ПВО Украины дал команду снять с дежурства рядом с производством одну из систем ПВО вместе с экипажем, при этом не предупредили руководство компании, зная что в цехах находятся и проходят модернизацию системы ПВО
Бук 1 М - " ФранкенСАМ", и находятся готовые ракеты от союзников.
Меньше чем через день, ночью прилетели 9 Шахедов, и пять из них нанесли точечный удар прямо по цехам, где находилась техника и готовые системы ПВО для отправки на фронт.
Значит кто то поставил маячок доя точного наведения Шахедов по цели.
Вот так , " зеленые мерзотники" постоянно проводят саботаж по всем направлениям, а все, что гундосят по видео и рассказывают в туалетных СМИ, это обычная большевистская ложь, ****** и провокация.
показать весь комментарий
15.10.2025 16:35 Ответить
Цей Zalman_Shuher хоч би відео з руснявого крила потрудився викласти, замість тих двох роликів ні про що, які мали б викликати ностальгію за "втраченими" ракетами, що "по характеристикам не уступали Западным образцам".
показать весь комментарий
15.10.2025 17:33 Ответить
У нас стільки кротів що то не дивно, всі колишні риги, всі медведчука люди при посадах.
показать весь комментарий
15.10.2025 17:39 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍👌
показать весь комментарий
15.10.2025 16:35 Ответить
"Знищення радіолокаційної станції ворожого ЗРК С-400 американським керованим реактивним снарядом GMLRS".
І хвала президенту Трампу,в зелеботських колах знаний,як агенткраснов
показать весь комментарий
15.10.2025 17:12 Ответить
"Дайте коридор!!!!", тільки цього разу не для Шуфрича а для FP-1/5. До речі, як там Шуфрич, щось давно його не били. Втік чи сидить?
показать весь комментарий
15.10.2025 17:20 Ответить
Де Нептуни,Паляниці,Фламінго,Рути,Трембіти???
показать весь комментарий
15.10.2025 17:34 Ответить
 
 