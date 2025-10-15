Уничтожение радиолокационной станции вражеского ЗРК С-400 американским управляемым реактивным снарядом GMLRS. ВИДЕО

Украинские бойцы поразили радиолокационную станцию вражеского ЗРК С-400 американским управляемым реактивным снарядом GMLRS.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Операторы БПЛА "Shark" из состава 92-й ОШБр корректируют удар GMLRS по российской РЛС 91Н6 от ЗРК С-400", - отмечается в комментарии к записи.

