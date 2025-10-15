Уничтожение радиолокационной станции вражеского ЗРК С-400 американским управляемым реактивным снарядом GMLRS. ВИДЕО
Украинские бойцы поразили радиолокационную станцию вражеского ЗРК С-400 американским управляемым реактивным снарядом GMLRS.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Операторы БПЛА "Shark" из состава 92-й ОШБр корректируют удар GMLRS по российской РЛС 91Н6 от ЗРК С-400", - отмечается в комментарии к записи.
А пока рассказывают про " вундервафли" типа Фламинго и толстого с дальным Нептуном,
" зеленые клоуны" продолжают свой кровавый саботаж .
Недавно была уничтожена полностью пусковая установка для ракет " Нептун", которую подогнали близко к линии фронта и были в наличие 4 стандартные ракеты, сделанные с трудом , на 280 км.
Подвели прямо под удар московских .
В это же время
" клоуны" сдали координаты одного украинского производителя украинских ракет для ПВО и самих систем , которая производила 45% комплектующих для ракет" Нептун" и системы ПВО
" FrankenSAM" с американцами, от которых они были в восторге и хотели приобрести для США.
" ФранкенСАМ", это модернизированная система ПВО- Бук 1 М, полностью отцифрованная и с интегрированными Западными ракетами от
RIM- 7 " Sea Sparrow" до ракет ASSRAAM от MBDA.
https://youtube.com/shorts/5Qyfuioj5PM?si=5SKoxNLQwDJuFxN1
В общей сложности интегрировали 8 типов ракет. Эти системы в небольшом количестве работали и в Киеве и в других регионах сбивая даже московские КАБы, которые другие системы сбивать не могли.
Самое интересное, что производство было перенесено в Хмельницкий, но координаты снова сдали москве и были прилеты, пришлось переехать в Киевскую область. Поставили на дежурство систему ПВО возле производства, т.к. проводилась интеграция разных типов ракет, и испытания уже готовой первой Украинской системы ПВО с эффективными ракетами для которых достали даже смесевое ракетное твердое топливо , ракеты по характеристикам не уступали Западным образцам.
https://youtube.com/shorts/Q4SX4oOCW8w?si=cTNcwCt0flFAL2Nt
И вот Командующий ПВО Украины дал команду снять с дежурства рядом с производством одну из систем ПВО вместе с экипажем, при этом не предупредили руководство компании, зная что в цехах находятся и проходят модернизацию системы ПВО
Бук 1 М - " ФранкенСАМ", и находятся готовые ракеты от союзников.
Меньше чем через день, ночью прилетели 9 Шахедов, и пять из них нанесли точечный удар прямо по цехам, где находилась техника и готовые системы ПВО для отправки на фронт.
Значит кто то поставил маячок доя точного наведения Шахедов по цели.
Вот так , " зеленые мерзотники" постоянно проводят саботаж по всем направлениям, а все, что гундосят по видео и рассказывают в туалетных СМИ, это обычная большевистская ложь, ****** и провокация.
І хвала президенту Трампу,в зелеботських колах знаний,як агенткраснов