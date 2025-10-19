Зеленский рассказал о страхе Путина перед поражением: "Он хочет вечной власти"
Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин пытается сохранить власть до самой смерти, поэтому и продолжает войну против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинский лидер подчеркнул в интервью американскому телеканалу NBC News.
По его словам, российскому диктатору нужно постоянное одобрение со стороны россиян, поэтому он заинтересован в затягивании войны.
"Путин хочет оставаться президентом до самой смерти. Ему важно, чтобы российское общество продолжало его поддерживать, поэтому он и стремится, чтобы война продолжалась", - сказал Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что сейчас российская армия находится в слабой позиции. Несмотря на огромные потери, оккупантам удалось захватить лишь около 1% территории, потеряв при этом более миллиона своих военных.
Президент подчеркнул, что Украина не проигрывает, а Россия не может одержать победу. Также Зеленский подчеркнул, что война не ведется за территории, а за право Украины быть независимым государством.
"Не понимаю, зачем руководителю самой большой страны на планете нужны еще какие-то километры. Эта война не о земле, она о нашей свободе и независимости", - добавил он.
Напомню, ранее Зеленский призвал американского лидера Дональда Трампа больше давить на Путина, и заявил о готовности присоединиться к их будущему саммиту в Будапеште.
Также он назвал Путина террористом, но подтвердил свою готовность встретиться с ним с глазу на глаз.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скільки там наносекунд пройшло відколи повстанці в Сирії вигнали Асада і до того як Аш-Шараа зустрівся з першими представниками ЄС?
його теж можна спитати:
"А ти не хочеш вічної влади щоб уникнути покарання за здачу України?"
.
Масштаб протестів такого рівня навіть для США вперше! Яскраві кадри ! "ТРАМП -НЕ НАШ КОРОЛЬ"
https://www.youtube.com/watch?v=TAyhmzdYVyg
протести в США
ВОВА а куди тобі мріяти стати королем! Ти ШІСТКА в історії прзидентства вільного народу ! Страшна , трагічна , кривава ШІСТКА ! Твої блдд політтехнологи ведуть тебе до долі Каддафі або Чаушеску ...
але, щоб справу робив на його користь.