Зеленский рассказал о страхе Путина перед поражением: "Он хочет вечной власти"

Зеленский рассказал, за что держится Путин

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин пытается сохранить власть до самой смерти, поэтому и продолжает войну против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинский лидер подчеркнул в интервью американскому телеканалу NBC News.

По его словам, российскому диктатору нужно постоянное одобрение со стороны россиян, поэтому он заинтересован в затягивании войны.

"Путин хочет оставаться президентом до самой смерти. Ему важно, чтобы российское общество продолжало его поддерживать, поэтому он и стремится, чтобы война продолжалась", - сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что сейчас российская армия находится в слабой позиции. Несмотря на огромные потери, оккупантам удалось захватить лишь около 1% территории, потеряв при этом более миллиона своих военных.

Президент подчеркнул, что Украина не проигрывает, а Россия не может одержать победу. Также Зеленский подчеркнул, что война не ведется за территории, а за право Украины быть независимым государством.

"Не понимаю, зачем руководителю самой большой страны на планете нужны еще какие-то километры. Эта война не о земле, она о нашей свободе и независимости", - добавил он.

Напомню, ранее Зеленский призвал американского лидера Дональда Трампа больше давить на Путина, и заявил о готовности присоединиться к их будущему саммиту в Будапеште.

Также он назвал Путина террористом, но подтвердил свою готовность встретиться с ним с глазу на глаз.

Зеленский Владимир (22310) путин владимир (32331) Трамп Дональд (6878) война в Украине (6569)
