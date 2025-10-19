Зеленський розказав про страх Путіна перед поразкою: " Він хоче вічної влади"

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін намагається зберегти владу до самої смерті, тому й продовжує війну проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це український лідер наголосив в інтерв’ю американському телеканалу NBC News.

За його словами, російському диктатору потрібно постійне схвалення з боку росіян, тому він зацікавлений у затягуванні війни.

"Путін хоче залишатися президентом до самої смерті. Йому важливо, щоб російське суспільство продовжувало його підтримувати, тому він і прагне, щоб війна тривала", — сказав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що нині російська армія перебуває у слабкій позиції. Попри величезні втрати, окупантам вдалося захопити лише близько 1% території, втративши при цьому понад мільйон своїх військових.

Президент наголосив, що Україна не програє, а Росія не може здобути перемогу. Також Зеленський підкреслив, що війна не ведеться за території, а за право України бути незалежною державою.

"Не розумію, навіщо керівнику найбільшої країни на планеті потрібні ще якісь кілометри. Ця війна не про землю, вона про нашу свободу та незалежність", — додав він.

Нагадаю, раніше Зеленський закликав американського лідера Дональда Трампа більше тиснути на Путіна, і заявив про готовність приєднатися до їхнього майбутнього саміту в Будапешті.

Також він назвав Путіна терористом, але підтвердив свою готовність зустрітися з ним віч-на-віч.

