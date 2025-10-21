Тепло должны дать по всей Украине в течение 10 дней, - "Укрэнерго"

В течение 10 дней отопление должно появиться в домах по всей Украине.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Погода, пожалуй, это основной фактор, который влияет (на увеличение потребления электроэнергии. - Ред.). Похолодание приводит к значительному увеличению потребления в энергосистеме. Уже более чем на 20% по сравнению с началом месяца. Основное - отсутствие теплоснабжения. Мы надеемся, что в ближайшее время, в течение 10 дней теплоснабжение будет обеспечено по всей Украине и это приведет к снижению потребления электроэнергии", - сказал он.

В то же время Зайченко призвал граждан не включать мощные приборы во время пиковых нагрузок на энергосистему и не использовать несколько энергоемких устройств.

Отопительный сезон

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть готова импортировать газ в случае его нехватки для отопительного сезона. По его словам, придется найти $2 млрд на это.

В Минэнерго рассказали, что Украина планирует дополнительный импорт газа из-за потери собственной добычи из-за ударов РФ.

