РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8279 посетителей онлайн
Новости Отопительный сезон
928 9

Тепло должны дать по всей Украине в течение 10 дней, - "Укрэнерго"

Когда включат отопление? В Укрэнерго ответили

В течение 10 дней отопление должно появиться в домах по всей Украине.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Погода, пожалуй, это основной фактор, который влияет (на увеличение потребления электроэнергии. - Ред.). Похолодание приводит к значительному увеличению потребления в энергосистеме. Уже более чем на 20% по сравнению с началом месяца. Основное - отсутствие теплоснабжения. Мы надеемся, что в ближайшее время, в течение 10 дней теплоснабжение будет обеспечено по всей Украине и это приведет к снижению потребления электроэнергии", - сказал он.

В то же время Зайченко призвал граждан не включать мощные приборы во время пиковых нагрузок на энергосистему и не использовать несколько энергоемких устройств.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отопительный сезон

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть готова импортировать газ в случае его нехватки для отопительного сезона. По его словам, придется найти $2 млрд на это.

В Минэнерго рассказали, что Украина планирует дополнительный импорт газа из-за потери собственной добычи из-за ударов РФ.

Читайте: Россия атаковала второе угольное предприятие ДТЭК на Днепропетровщине за два дня (обновлено)

Автор: 

Тарифы на отопление (722) Укрэнерго (678) отопительный сезон (539)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
свириденко, почему фамилию мужа не взяла? срочно указ про запрет отопления до 15 ноября и ляшка с барановирусом выпускай!
показать весь комментарий
21.10.2025 11:18 Ответить
Так Свириденко звучить краще ніж Дерлеменко
показать весь комментарий
21.10.2025 11:28 Ответить
А раніше до цього не могли додуматись, що холод та вологість приходить не за календарем. Звісно люди гріються обігрівачами, а в кого ще й діти маленькі є то взагалі капець. Економісти херові...
показать весь комментарий
21.10.2025 11:25 Ответить
Як пов'язаний оператор системи передачі та його керівник з централізованим опаленням? Ніяк...
показать весь комментарий
21.10.2025 11:27 Ответить
... напевне, тото "тепло" буде на основі словесного поносу, як з харі шизо-наркоші земакаки...
показать весь комментарий
21.10.2025 11:31 Ответить
"Мають"! Мали дати тиждень назад. Але хитрим "рішенням Уряду" зняли місяць з отеплювального сезону. Не тільки зажилять бабки для схематозів на отопленні, а ще й на субсидіях.
показать весь комментарий
21.10.2025 11:32 Ответить
просто не закупили газ, перевели в шекели, но у них тепло
показать весь комментарий
21.10.2025 11:44 Ответить
При тому "баризі" тепло подавалося по графіку - з 15 жовтня і до 15 квітня. Але мідрий нарід доручив блазню через своїх опричників нарити справу про закупівлю вугілля на державних шахтах Донбасу для них, щоб вони і їх діти були в теплі. Нарід радів і чекав, колли ж того "баоригу" вже посадять. Ніби він те вугілля віз для себе. То сидіть в холоді і сирості при простому мальчіку від наріду 73% і мовчіть, бо то все зробили ви самі.
показать весь комментарий
21.10.2025 11:48 Ответить
Як завжди, як тільки потеплішає?
показать весь комментарий
21.10.2025 12:07 Ответить
 
 