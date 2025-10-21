УКР
Новини Опалювальний сезон
1 493 12

Тепло мають дати по всій Україні протягом 10 днів, - "Укренерго"

Коли увімкнуть опалення? В Укренерго відповіли

Протягом 10 днів опалення має з'явитися в домівках по всій Україні.

Про це заявив глава "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Погода, мабуть, це основний фактор, який впливає (на збільшення споживання електроенергії. - Ред.). Похолодання призводить до значного збільшення споживання в енергосистемі. Вже на понад 20% порівняно з початком місяця. Основне - відсутність теплопостачання. Ми сподіваємось, що найближчим часом, протягом 10 днів теплопостачання буде забезпечено по всій Україні і це призведе до зниження споживання електроенергії", - сказав він.

Водночас Зайченко закликав громадян не вмикати потужні прилади під час пікових навантажень на енергосистему та не використовувати кілька енергомістких пристроїв.

Опалювальний сезон

Опалювальний сезон

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має бути готова імпортувати газ у разі його нестачі для опалювального сезону. За його словами, доведеться знайти $2 млрд на це.

У Міненерго розповіли, що Україна планує додатковий імпорт газу через втрати власного видобутку із-за ударів РФ.

Читайте: Росія атакувала друге вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині за два дні (оновлено)

Автор: 

опалення (941) Укренерго (2787) опалювальний сезон (1802)
Топ коментарі
свириденко, почему фамилию мужа не взяла? срочно указ про запрет отопления до 15 ноября и ляшка с барановирусом выпускай!
показати весь коментар
21.10.2025 11:18 Відповісти
Так Свириденко звучить краще ніж Дерлеменко
показати весь коментар
21.10.2025 11:28 Відповісти
Не вмер Данило, так болячка задавила!
показати весь коментар
21.10.2025 12:34 Відповісти
А раніше до цього не могли додуматись, що холод та вологість приходить не за календарем. Звісно люди гріються обігрівачами, а в кого ще й діти маленькі є то взагалі капець. Економісти херові...
показати весь коментар
21.10.2025 11:25 Відповісти
Як пов'язаний оператор системи передачі та його керівник з централізованим опаленням? Ніяк...
показати весь коментар
21.10.2025 11:27 Відповісти
... напевне, тото "тепло" буде на основі словесного поносу, як з харі шизо-наркоші земакаки...
показати весь коментар
21.10.2025 11:31 Відповісти
"Мають"! Мали дати тиждень назад. Але хитрим "рішенням Уряду" зняли місяць з отеплювального сезону. Не тільки зажилять бабки для схематозів на отопленні, а ще й на субсидіях.
показати весь коментар
21.10.2025 11:32 Відповісти
просто не закупили газ, перевели в шекели, но у них тепло
показати весь коментар
21.10.2025 11:44 Відповісти
При тому "баризі" тепло подавалося по графіку - з 15 жовтня і до 15 квітня. Але мідрий нарід доручив блазню через своїх опричників нарити справу про закупівлю вугілля на державних шахтах Донбасу для них, щоб вони і їх діти були в теплі. Нарід радів і чекав, колли ж того "баоригу" вже посадять. Ніби він те вугілля віз для себе. То сидіть в холоді і сирості при простому мальчіку від наріду 73% і мовчіть, бо то все зробили ви самі.
показати весь коментар
21.10.2025 11:48 Відповісти
Як завжди, як тільки потеплішає?
показати весь коментар
21.10.2025 12:07 Відповісти
Як запустять котельні,то менший буде розхід ел.енергії.А так всі гріються хто чим може.
показати весь коментар
21.10.2025 12:37 Відповісти
На Троєщині ще й гарячої води вже майже 2 тижні нема. І тече з гарячого крана холодно - мабуть, щоб користувались і платили як за гарячу..
показати весь коментар
21.10.2025 13:07 Відповісти
 
 