Тепло мають дати по всій Україні протягом 10 днів, - "Укренерго"
Протягом 10 днів опалення має з'явитися в домівках по всій Україні.
Про це заявив глава "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
"Погода, мабуть, це основний фактор, який впливає (на збільшення споживання електроенергії. - Ред.). Похолодання призводить до значного збільшення споживання в енергосистемі. Вже на понад 20% порівняно з початком місяця. Основне - відсутність теплопостачання. Ми сподіваємось, що найближчим часом, протягом 10 днів теплопостачання буде забезпечено по всій Україні і це призведе до зниження споживання електроенергії", - сказав він.
Водночас Зайченко закликав громадян не вмикати потужні прилади під час пікових навантажень на енергосистему та не використовувати кілька енергомістких пристроїв.
Опалювальний сезон
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має бути готова імпортувати газ у разі його нестачі для опалювального сезону. За його словами, доведеться знайти $2 млрд на це.
У Міненерго розповіли, що Україна планує додатковий імпорт газу через втрати власного видобутку із-за ударів РФ.
