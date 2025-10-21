Операторы дронов уничтожили бронемашину врага во время неудачной попытки оккупантов атаковать возле Орехово. ВИДЕО

Украинские защитники продемонстрировали редкие кадры использования техники противника механизированными штурмовыми группами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские войска пытались продвинуться в районе Орехово, используя бронемашину. После меткого удара FPV-дроном по броне водитель не справился с управлением - техника перевернулась в кювет.

Далее работу завершили пилоты подразделения "Асгард" 42-й отдельной механизированной бригады совместно с ББС "Перун". Они уничтожили и бронемашину, и личный состав противника, который находился рядом.

