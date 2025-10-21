РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9376 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники
420 1

Операторы дронов уничтожили бронемашину врага во время неудачной попытки оккупантов атаковать возле Орехово. ВИДЕО

Украинские защитники продемонстрировали редкие кадры использования техники противника механизированными штурмовыми группами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские войска пытались продвинуться в районе Орехово, используя бронемашину. После меткого удара FPV-дроном по броне водитель не справился с управлением - техника перевернулась в кювет.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Далее работу завершили пилоты подразделения "Асгард" 42-й отдельной механизированной бригады совместно с ББС "Перун". Они уничтожили и бронемашину, и личный состав противника, который находился рядом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 412 полка Nemesis СБС сожгли российский танк. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (11046) техника (1849) дроны (5158) 42 ОМБр (17) Покровский район (1105) Оре́хово (4)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ББМ висрала кацапів, але прожили вони не довго.
показать весь комментарий
21.10.2025 15:13 Ответить
 
 