РУС
Разговор Рубио и Лаврова
1 212 21

Встреча Рубио и Лаврова может состояться 30 октября в Венгрии, - FT

Лавров и Рубио встретятся в Будапеште. Что известно?

Государственный секретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров могут провести встречу в Будапеште 30 октября.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Один из немецких чиновников заявил, что премьер Венгрии Орбан расскажет о своих планах накануне встречи Трампа и Путина, включая возможную встречу между европейцами и президентом США. Однако пока еще ничего не подтверждено.

Ожидается, пишет издание, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио будут присутствовать в Будапеште 30 октября.

Ранее издание CNN сообщало, что переговоры между Марко Рубио и Сергеем Лавровым, запланированные на 23 октября, отменены. Источники отмечают расхождения в ожиданиях относительно завершения войны и отсутствие изменений в позиции России.

Встреча Трампа и Путина

Переговоры между Россией и США по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях должны состояться до конца осени, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в начале октября.

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что их дипломаты ведут "очень глубокую и серьезную" работу по подготовке предстоящей встречи между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против проведения переговоров Владимира Зеленского и диктатора Путина в Будапеште.

Издание El Pais. пишет, что предстоящая встреча Трампа с Путиным в Будапеште ставит глав институтов ЕС и НАТО "в неудобное и неприятное положение", поскольку Путин и Трамп намерены обсудить российско-украинскую войну в стране Евросоюза, но без участия самого ЕС.

Президент Владимир Зеленский пытался объяснить спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу, что Будапешт является не лучшей площадкой для проведения потенциальных мирных переговоров.

Автор: 

Лавров Сергей (2377) Рубио Марко (298)
Топ комментарии
+5
)(уйло свого добилося. Як мінімум на місяць відтермінувало санкції і поставки американської дальнобійної зброї тим часом вижимаючи все зі своєї армії і ударів по українській енергетиці і промисловості
показать весь комментарий
21.10.2025 15:30 Ответить
+4
Навіщо ця зустріч?
показать весь комментарий
21.10.2025 15:26 Ответить
+2
Більше зброї - бо кацапи вже в Покровську і Куп"янську а їх балачки ні до чого - путлєр не піде на мир
показать весь комментарий
21.10.2025 15:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Навіщо ця зустріч?
показать весь комментарий
21.10.2025 15:26 Ответить
..один з німецьких чиновників розповів що орбан розповів про свої плани...нічого не підтверджено...".....Хайп-зло.
показать весь комментарий
21.10.2025 15:28 Ответить
Для того, щоб відбулася зустріч у Будапешті.
показать весь комментарий
21.10.2025 15:28 Ответить
Нічого не відбудеться. І не надійтеся.
показать весь комментарий
21.10.2025 15:29 Ответить
А треба наїдяться?? чи ні?
показать весь комментарий
21.10.2025 15:33 Ответить
Треба поменше дебільних питань задавати.
показать весь комментарий
21.10.2025 15:36 Ответить
Так ви тут! цим постійно займаєтесь
показать весь комментарий
21.10.2025 15:39 Ответить
)(уйло свого добилося. Як мінімум на місяць відтермінувало санкції і поставки американської дальнобійної зброї тим часом вижимаючи все зі своєї армії і ударів по українській енергетиці і промисловості
показать весь комментарий
21.10.2025 15:30 Ответить
Про що з кацапскою клячою можна балакати?
показать весь комментарий
21.10.2025 15:31 Ответить
Мінімум про припинення вогню, на що стара кляча, сьогодні вже проржала що - ні.
показать весь комментарий
21.10.2025 15:37 Ответить
"... Наша пісня гарна й нова, - починаймо її знову...".
Вот и весь смысл звонка Трампону .... Тянуть время и не дать нам получить Томагавки . ( хотя , я думаю , что Трампон не очень-то и хотел )
показать весь комментарий
21.10.2025 15:33 Ответить
Більше зброї - бо кацапи вже в Покровську і Куп"янську а їх балачки ні до чого - путлєр не піде на мир
показать весь комментарий
21.10.2025 15:34 Ответить
В якому році?
Тягне вже не тільки *****, а й Трамп. Мабуть вони домовились тягнути чим довше , тим більше можна вбити українців та зруйнувати більше міст та сел.
показать весь комментарий
21.10.2025 15:35 Ответить
Та ні. Зеля сказав що не віддасть решту донецької області і загине мільйон орків поки заберуть. Х-ло прийняв виклик і взявся забирати. Покровськ і купянськ вже оточені, за пару місяців забере і тоді мабуть буде якесь перемиря якщо наші куратори не зірвуть в черговий раз.
показать весь комментарий
21.10.2025 15:43 Ответить
Бараном живеш, бараном і помреш. Перемир'я потрібно стороні в якої менше успіхів на фронті, а після успішного досягнення цілей перемир'я такій стороні вже не потрібне.
показать весь комментарий
21.10.2025 16:10 Ответить
Додай слово може і можеш прогнозувати все, що тобі заманеться!
показать весь комментарий
21.10.2025 15:36 Ответить
ну, зустріч в будапешті вже не актуальна буде.
ідея була щоб до 31 жовтня отримати чорновик угоди і їхати на саміт в кореї "поважним миротворцем".
і знову пуйло трампла підвело
показать весь комментарий
21.10.2025 15:38 Ответить
Какая Венгрия, старой коняке надо на шкуродёрню черти в Аду из него рагу готовить будут...
показать весь комментарий
21.10.2025 15:55 Ответить
***** тянет время .
показать весь комментарий
21.10.2025 16:06 Ответить
Будапешт? Меморандум?
Досить - Україна уже наїлася .....
показать весь комментарий
21.10.2025 16:07 Ответить
старий кривий мустанг накакає на Рубіо...
все таж сама руда ***** - не роздражайте трампа
бо він по запарці насере не на кацапію, а на Україну!
він їх не дуже розрізняє...
показать весь комментарий
21.10.2025 16:12 Ответить
 
 