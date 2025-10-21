Встреча Рубио и Лаврова может состояться 30 октября в Венгрии, - FT

Государственный секретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров могут провести встречу в Будапеште 30 октября.

Один из немецких чиновников заявил, что премьер Венгрии Орбан расскажет о своих планах накануне встречи Трампа и Путина, включая возможную встречу между европейцами и президентом США. Однако пока еще ничего не подтверждено.

Ожидается, пишет издание, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио будут присутствовать в Будапеште 30 октября.

Ранее издание CNN сообщало, что переговоры между Марко Рубио и Сергеем Лавровым, запланированные на 23 октября, отменены. Источники отмечают расхождения в ожиданиях относительно завершения войны и отсутствие изменений в позиции России.

Встреча Трампа и Путина

Переговоры между Россией и США по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях должны состояться до конца осени, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в начале октября.

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что их дипломаты ведут "очень глубокую и серьезную" работу по подготовке предстоящей встречи между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против проведения переговоров Владимира Зеленского и диктатора Путина в Будапеште.

Издание El Pais. пишет, что предстоящая встреча Трампа с Путиным в Будапеште ставит глав институтов ЕС и НАТО "в неудобное и неприятное положение", поскольку Путин и Трамп намерены обсудить российско-украинскую войну в стране Евросоюза, но без участия самого ЕС.

Президент Владимир Зеленский пытался объяснить спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу, что Будапешт является не лучшей площадкой для проведения потенциальных мирных переговоров.

