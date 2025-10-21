УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9313 відвідувачів онлайн
Новини Розмова Рубіо та Лаврова
1 515 24

Зустріч Рубіо та Лаврова може відбутися 30 жовтня в Угорщині, - FT

Лавров та Рубіо зустрінуться у Будапешті. Що відомо?

Державний секретар США Марко Рубіо та глава МЗС Росії Сергій Лавров можуть провести зустріч в Будапешті 30 жовтня.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Один із німецьких чиновників заявив, що прем'єр Угорщини Орбан розповість про свої плани напередодні зустрічі Трампа та Путіна, включаючи можливу зустріч між європейцями та президентом США. Проте наразі ще нічого не підтверджено.

Очікується, пише видання, що глава МЗС Росії Сергій Лавров та держсекретар США Марко Рубіо будуть присутні в Будапешті 30 жовтня.

Раніше видання CNN повідомляло, що переговори між Марко Рубіо та Сергієм Лавровим, заплановані на 23 жовтня, скасовано. Джерела зазначають розбіжності в очікуваннях щодо завершення війни та відсутність змін у позиції Росії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зустріч Трампа та Путіна

Переговори між Росією та США щодо усунення "подразників" у двосторонніх відносинах мають відбутися до кінця осені, повідомив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков на початку жовтня.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що їхні дипломати ведуть "дуже глибоку і серйозну" роботу щодо підготовки майбутньої зустрічі між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом у Будапешті.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив проти проведення переговорів Володимира Зеленського та диктатора Путіна у Будапешті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга запросив Рубіо відвідати Україну: запрошення було прийняте. ФОТОрепортаж

Видання El Pais. пише, що майбутня зустріч Трампа з Путіним в Будапешті ставить глав інституцій ЄС та НАТО "у незручне та неприємне становище", адже Путін і Трамп мають намір обговорити російсько-українську війну в країні Євросоюзу, але без участі самого ЄС.

Президент Володимир Зеленський намагався пояснити спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що Будапешт є не найкращим майданчиком для проведення потенційних мирних переговорів.

Читайте: Рубіо та Лавров обговорили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна

Автор: 

Лавров Сергій (1662) Рубіо Марко (305)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
)(уйло свого добилося. Як мінімум на місяць відтермінувало санкції і поставки американської дальнобійної зброї тим часом вижимаючи все зі своєї армії і ударів по українській енергетиці і промисловості
показати весь коментар
21.10.2025 15:30 Відповісти
+5
Навіщо ця зустріч?
показати весь коментар
21.10.2025 15:26 Відповісти
+4
Більше зброї - бо кацапи вже в Покровську і Куп"янську а їх балачки ні до чого - путлєр не піде на мир
показати весь коментар
21.10.2025 15:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіщо ця зустріч?
показати весь коментар
21.10.2025 15:26 Відповісти
..один з німецьких чиновників розповів що орбан розповів про свої плани...нічого не підтверджено...".....Хайп-зло.
показати весь коментар
21.10.2025 15:28 Відповісти
Для того, щоб відбулася зустріч у Будапешті.
показати весь коментар
21.10.2025 15:28 Відповісти
Нічого не відбудеться. І не надійтеся.
показати весь коментар
21.10.2025 15:29 Відповісти
А треба наїдяться?? чи ні?
показати весь коментар
21.10.2025 15:33 Відповісти
Треба поменше дебільних питань задавати.
показати весь коментар
21.10.2025 15:36 Відповісти
Так ви тут! цим постійно займаєтесь
показати весь коментар
21.10.2025 15:39 Відповісти
Накинув на вентилятор? Гуляй.
показати весь коментар
21.10.2025 16:45 Відповісти
Просто встретілісь, два одіночества….
показати весь коментар
21.10.2025 16:30 Відповісти
)(уйло свого добилося. Як мінімум на місяць відтермінувало санкції і поставки американської дальнобійної зброї тим часом вижимаючи все зі своєї армії і ударів по українській енергетиці і промисловості
показати весь коментар
21.10.2025 15:30 Відповісти
Про що з кацапскою клячою можна балакати?
показати весь коментар
21.10.2025 15:31 Відповісти
Мінімум про припинення вогню, на що стара кляча, сьогодні вже проржала що - ні.
показати весь коментар
21.10.2025 15:37 Відповісти
"... Наша пісня гарна й нова, - починаймо її знову...".
Вот и весь смысл звонка Трампону .... Тянуть время и не дать нам получить Томагавки . ( хотя , я думаю , что Трампон не очень-то и хотел )
показати весь коментар
21.10.2025 15:33 Відповісти
Більше зброї - бо кацапи вже в Покровську і Куп"янську а їх балачки ні до чого - путлєр не піде на мир
показати весь коментар
21.10.2025 15:34 Відповісти
В якому році?
Тягне вже не тільки *****, а й Трамп. Мабуть вони домовились тягнути чим довше , тим більше можна вбити українців та зруйнувати більше міст та сел.
показати весь коментар
21.10.2025 15:35 Відповісти
Та ні. Зеля сказав що не віддасть решту донецької області і загине мільйон орків поки заберуть. Х-ло прийняв виклик і взявся забирати. Покровськ і купянськ вже оточені, за пару місяців забере і тоді мабуть буде якесь перемиря якщо наші куратори не зірвуть в черговий раз.
показати весь коментар
21.10.2025 15:43 Відповісти
Бараном живеш, бараном і помреш. Перемир'я потрібно стороні в якої менше успіхів на фронті, а після успішного досягнення цілей перемир'я такій стороні вже не потрібне.
показати весь коментар
21.10.2025 16:10 Відповісти
Додай слово може і можеш прогнозувати все, що тобі заманеться!
показати весь коментар
21.10.2025 15:36 Відповісти
ну, зустріч в будапешті вже не актуальна буде.
ідея була щоб до 31 жовтня отримати чорновик угоди і їхати на саміт в кореї "поважним миротворцем".
і знову пуйло трампла підвело
показати весь коментар
21.10.2025 15:38 Відповісти
Какая Венгрия, старой коняке надо на шкуродёрню черти в Аду из него рагу готовить будут...
показати весь коментар
21.10.2025 15:55 Відповісти
***** тянет время .
показати весь коментар
21.10.2025 16:06 Відповісти
Будапешт? Меморандум?
Досить - Україна уже наїлася .....
показати весь коментар
21.10.2025 16:07 Відповісти
старий кривий мустанг накакає на Рубіо...
все таж сама руда ***** - не роздражайте трампа
бо він по запарці насере не на кацапію, а на Україну!
він їх не дуже розрізняє...
показати весь коментар
21.10.2025 16:12 Відповісти
Де б не був у минулих, майбутніх зустрічах від цього хвойного коня толку взагалі немає, він зомбований у кращих стайнях Кацапо-Росії, просто кінська тварюка...
показати весь коментар
21.10.2025 16:26 Відповісти
 
 