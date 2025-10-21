Зустріч Рубіо та Лаврова може відбутися 30 жовтня в Угорщині, - FT

Державний секретар США Марко Рубіо та глава МЗС Росії Сергій Лавров можуть провести зустріч в Будапешті 30 жовтня.

Про це пише Financial Times

Один із німецьких чиновників заявив, що прем'єр Угорщини Орбан розповість про свої плани напередодні зустрічі Трампа та Путіна, включаючи можливу зустріч між європейцями та президентом США. Проте наразі ще нічого не підтверджено.

Очікується, пише видання, що глава МЗС Росії Сергій Лавров та держсекретар США Марко Рубіо будуть присутні в Будапешті 30 жовтня.

Раніше видання CNN повідомляло, що переговори між Марко Рубіо та Сергієм Лавровим, заплановані на 23 жовтня, скасовано. Джерела зазначають розбіжності в очікуваннях щодо завершення війни та відсутність змін у позиції Росії.

Зустріч Трампа та Путіна

Переговори між Росією та США щодо усунення "подразників" у двосторонніх відносинах мають відбутися до кінця осені, повідомив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков на початку жовтня.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що їхні дипломати ведуть "дуже глибоку і серйозну" роботу щодо підготовки майбутньої зустрічі між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом у Будапешті.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив проти проведення переговорів Володимира Зеленського та диктатора Путіна у Будапешті.

Видання El Pais. пише, що майбутня зустріч Трампа з Путіним в Будапешті ставить глав інституцій ЄС та НАТО "у незручне та неприємне становище", адже Путін і Трамп мають намір обговорити російсько-українську війну в країні Євросоюзу, але без участі самого ЄС.

Президент Володимир Зеленський намагався пояснити спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що Будапешт є не найкращим майданчиком для проведення потенційних мирних переговорів.

