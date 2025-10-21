Экс-руководитель Молодого театра Белоус, обвиняемый в изнасилованиях: "Секс бывает даже на репетициях в присутствии всех"
В Печерском районном суде Киева избирают меру пресечения для бывшего руководителя Молодого театра и преподавателя Андрея Белоуса, которого обвиняют в сексуальных преступлениях.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо".
Во время общения с журналистами Белоус заявил, что "секс бывает вербальный" и что у него "секс бывает даже на репетициях в присутствии всех". Он добавил, что ставит откровенные спектакли и дает откровенные задания актерам, поэтому отрицает любые обвинения в насилии.
Судебное заседание продолжается, окончательное решение о мере пресечения будет объявлено в ближайшее время.
Что предшествовало?
Ранее театрального режиссера и преподавателя Андрея Белоуса в анонимном видео обвинили в домогательствах к студенткам.
На видео на Youtube-канале "Насильник Билоуса" (@Содом_и_Гоморра_КНУТКиТ) неназванная девушка со скрытым лицом заявила, что стала жертвой домогательств театрального режиссера.
Автор видео утверждала, что Билоус присылал ей фотографии интимных мест других студенток и просил ее прислать такие же. Кроме того, расспрашивал ее, не желает ли она секса с одногруппницами, и приглашал ее "на чай".
Впоследствии в вузе заявили, что никаких официальных заявлений в адрес университета не поступало.
24 января КНУТКиТ имени Карпенко-Карого отреагировал на обвинения, появившиеся против преподавателя Андрея Белоуса в домогательствах к студенткам, обратившись с заявлением в полицию.
Впоследствии девушка все же раскрыла свое имя и рассказала, что опубликовала видео с показаниями против Билоуса при поддержке своего мужа.
Позже Белоуса отстранили от образовательного процесса. Однако затем он вернулся на свою должность после месячного отстранения.
https://hromadske.ua/authors/yustina-lisova Юстина Лісова
Редакторка стрічки новин
20 жовтня 2025 13:25
Відкриття сезону заплановано на листопад - новини свіжі й ще з минулого тижня...
В МЕНЕ ПИТАННЯ - як йому вдалося бути під слідством й відкривати новий театр?
Режисер та колишній директор Молодого театру Андрій Білоус, якого звинуватили в сексуальних домаганнях до студенток університету імені Карпенка-Карого, відкриває власний театр Dark Club Theatre.
Це підтвердили працівниця Молодого театру Світлана Мамедова та сам новостворений театр у https://www.wonderzine.me/wonderzine/life/good-question/23623-zvinuvacheniy-u-domagannyah-rezhiser-andriy-bilous-vidkrie-vlasniy-teatr коментарі для Wonderzine.
За словами Мамедової, театр Білоуса вже анонсував виставу «Замах на самотність», яка, мовляв, була репертуарною виставою Молодого театру, проте її «забрала» в Dark Club Theatre режисерка й «найбільш наближена» до Білоуса людина Дарія Назаренко.
У виставі зіграють колишні студентки та студенти режисера, а також актори Молодого театру, який раніше очолював Білоус ...
.
Схоже, що цей чувачок займався розбещенням студенток і потім з тими, хто збуджувався через його вербальні зайняття, проводив індивідуальні та групові додаткові зайняття.