Экс-руководитель Молодого театра Белоус, обвиняемый в изнасилованиях: "Секс бывает даже на репетициях в присутствии всех"

В Печерском районном суде Киева избирают меру пресечения для бывшего руководителя Молодого театра и преподавателя Андрея Белоуса, которого обвиняют в сексуальных преступлениях.

Во время общения с журналистами Белоус заявил, что "секс бывает вербальный" и что у него "секс бывает даже на репетициях в присутствии всех". Он добавил, что ставит откровенные спектакли и дает откровенные задания актерам, поэтому отрицает любые обвинения в насилии.

Судебное заседание продолжается, окончательное решение о мере пресечения будет объявлено в ближайшее время.

Что предшествовало?

Ранее театрального режиссера и преподавателя Андрея Белоуса в анонимном видео обвинили в домогательствах к студенткам.

На видео на Youtube-канале "Насильник Билоуса" (@Содом_и_Гоморра_КНУТКиТ) неназванная девушка со скрытым лицом заявила, что стала жертвой домогательств театрального режиссера.

Автор видео утверждала, что Билоус присылал ей фотографии интимных мест других студенток и просил ее прислать такие же. Кроме того, расспрашивал ее, не желает ли она секса с одногруппницами, и приглашал ее "на чай".

Впоследствии в вузе заявили, что никаких официальных заявлений в адрес университета не поступало.

24 января КНУТКиТ имени Карпенко-Карого отреагировал на обвинения, появившиеся против преподавателя Андрея Белоуса в домогательствах к студенткам, обратившись с заявлением в полицию.

Впоследствии девушка все же раскрыла свое имя и рассказала, что опубликовала видео с показаниями против Билоуса при поддержке своего мужа.

Позже Белоуса отстранили от образовательного процесса. Однако затем он вернулся на свою должность после месячного отстранения.

