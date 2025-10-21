РУС
Новости Скандал с Билоусом
4 358 33

Экс-руководитель Молодого театра Белоус, обвиняемый в изнасилованиях: "Секс бывает даже на репетициях в присутствии всех"

Андрей Белоус покинул должность руководителя Молодого театра

В Печерском районном суде Киева избирают меру пресечения для бывшего руководителя Молодого театра и преподавателя Андрея Белоуса, которого обвиняют в сексуальных преступлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо".

Во время общения с журналистами Белоус заявил, что "секс бывает вербальный" и что у него "секс бывает даже на репетициях в присутствии всех". Он добавил, что ставит откровенные спектакли и дает откровенные задания актерам, поэтому отрицает любые обвинения в насилии.

Судебное заседание продолжается, окончательное решение о мере пресечения будет объявлено в ближайшее время.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-директору Молодого театра Белоусу, которого обвиняют в изнасиловании студенток, сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Ранее театрального режиссера и преподавателя Андрея Белоуса в анонимном видео обвинили в домогательствах к студенткам.

На видео на Youtube-канале "Насильник Билоуса" (@Содом_и_Гоморра_КНУТКиТ) неназванная девушка со скрытым лицом заявила, что стала жертвой домогательств театрального режиссера.

Автор видео утверждала, что Билоус присылал ей фотографии интимных мест других студенток и просил ее прислать такие же. Кроме того, расспрашивал ее, не желает ли она секса с одногруппницами, и приглашал ее "на чай".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У экс-директора Молодого театра Белоуса проводят обыски по подозрению в изнасиловании студенток, - источники

Впоследствии в вузе заявили, что никаких официальных заявлений в адрес университета не поступало.

24 января КНУТКиТ имени Карпенко-Карого отреагировал на обвинения, появившиеся против преподавателя Андрея Белоуса в домогательствах к студенткам, обратившись с заявлением в полицию.

Впоследствии девушка все же раскрыла свое имя и рассказала, что опубликовала видео с показаниями против Билоуса при поддержке своего мужа.

Позже Белоуса отстранили от образовательного процесса. Однако затем он вернулся на свою должность после месячного отстранения.

Топ комментарии
+12
схоже цей поцик не злочинець, а збочинець

.
21.10.2025 16:53 Ответить
+9
І ця кнуряка, теж заброньований, рішенням уряду гончарука-шмигаля-свириденчихи, за регламентом КМУ???
21.10.2025 16:57 Ответить
+7
і його ж хтось призначив А ГОЛОВНЕ ПОКРИВАВ,таке важко приховати....
21.10.2025 16:55 Ответить
схоже цей поцик не злочинець, а збочинець

.
21.10.2025 16:53 Ответить
Продовжувач безкарності за дії отого співучого «епштейна» чи вареника з кулька??
21.10.2025 17:00 Ответить
Режисер Білоус, якого звинувачують у домаганнях до студенток, відкриє власний театр, де гратимуть його вихованці

https://hromadske.ua/authors/yustina-lisova Юстина Лісова

Редакторка стрічки новин

20 жовтня 2025 13:25

Відкриття сезону заплановано на листопад - новини свіжі й ще з минулого тижня...

В МЕНЕ ПИТАННЯ - як йому вдалося бути під слідством й відкривати новий театр?
21.10.2025 18:21 Ответить
ЯК ТАКЕ МОГЛО БУТИ - а на приміщення нового театру ріелтор Ваня Баканов попрацював?

Режисер та колишній директор Молодого театру Андрій Білоус, якого звинуватили в сексуальних домаганнях до студенток університету імені Карпенка-Карого, відкриває власний театр Dark Club Theatre.

Це підтвердили працівниця Молодого театру Світлана Мамедова та сам новостворений театр у https://www.wonderzine.me/wonderzine/life/good-question/23623-zvinuvacheniy-u-domagannyah-rezhiser-andriy-bilous-vidkrie-vlasniy-teatr коментарі для Wonderzine.

За словами Мамедової, театр Білоуса вже анонсував виставу «Замах на самотність», яка, мовляв, була репертуарною виставою Молодого театру, проте її «забрала» в Dark Club Theatre режисерка й «найбільш наближена» до Білоуса людина Дарія Назаренко.

У виставі зіграють колишні студентки та студенти режисера, а також актори Молодого театру, який раніше очолював Білоус ...
21.10.2025 18:24 Ответить
і його ж хтось призначив А ГОЛОВНЕ ПОКРИВАВ,таке важко приховати....
21.10.2025 16:55 Ответить
такі ж самі і прикривали, науківці хієві.
21.10.2025 17:12 Ответить
воно торгує своєю пикою,артист млять.....зірку йому на манхеттен
21.10.2025 17:19 Ответить
то що, і тут генетика-кібернетика - продажная дєвка імперіалізму, у сексуальному збоченні цього пц винна ?

.
21.10.2025 17:24 Ответить
І ця кнуряка, теж заброньований, рішенням уряду гончарука-шмигаля-свириденчихи, за регламентом КМУ???
21.10.2025 16:57 Ответить
Порошенко у всьому винуватий.
21.10.2025 17:43 Ответить
Я вже старий, але секс знаю оральний, ональний та природній. А от шо таке вербальний не знаю То поясніть шо це таке?
21.10.2025 16:59 Ответить
Як секс по телефону, але без телефона?
Схоже, що цей чувачок займався розбещенням студенток і потім з тими, хто збуджувався через його вербальні зайняття, проводив індивідуальні та групові додаткові зайняття.
21.10.2025 17:09 Ответить
Це типу як в ООН декларацію приймати?
21.10.2025 17:13 Ответить
це коли лупцюють п'яту точку лозиною з верби
21.10.2025 17:12 Ответить
Без прогікновЄнія?
21.10.2025 17:18 Ответить
ПроНікновЄнія
21.10.2025 17:21 Ответить
Это вы с садо-мазо спутали. Всем нужно повышать половую грамотность.
21.10.2025 17:49 Ответить
Та мені вже пізно щось повишать, мені вже майже 70
21.10.2025 18:08 Ответить
Вербальний секс - це телемарафон, та виступи потужного лідора - вони "роблядь" нас разом"!!!
21.10.2025 17:51 Ответить
Це коли ї**ть мізки.
21.10.2025 17:55 Ответить
Молодого? Бальшогово. От винта.
21.10.2025 16:59 Ответить
Ця посадова особа якось переплутала навчальнний заклад з простітутошною, відповідальність має бути. З іншого боку дівки могли б і кігтями по морді полоснути, походив би він потім на роботу. Для доказів згвалтування мають бути якісь ознаки опіру, будь-які, принаймні так простіше доводити склад злочину якщо він мав місце бути.
21.10.2025 17:07 Ответить
Творча людина.
21.10.2025 17:08 Ответить
добре що там сталося без твоєї дитини....
21.10.2025 17:20 Ответить
З іронією геть погано.
21.10.2025 17:22 Ответить
я рахую що це ситуація де вона недоречна,бо вчаться там навіть не повнолітні,а в кого є дочка той зрозуміє...
21.10.2025 17:41 Ответить
******* курчат восени. А я вважаю іронії завжди має бути місце в коментарях. І перед тим як віддавати свою дочку до якогось "гадюшника" треба завжди зондувати грунт.
21.10.2025 17:52 Ответить
там новина про неіснуючі 3000 фламінго,можеш там відірватися...
21.10.2025 17:43 Ответить
Не поможе тобі, хлопе… відріжуть тобі причину у камері за «відвертість».
21.10.2025 17:12 Ответить
У мельпоменному середовищі це норма. Там усі трахаються з усіма
21.10.2025 17:40 Ответить
Поплавському можна а Білоусу ні?
21.10.2025 17:41 Ответить
культура ипать тебя в рот
21.10.2025 17:50 Ответить
Я художник. Я так вижу
21.10.2025 17:52 Ответить
 
 