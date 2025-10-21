Екскерівник Молодого театру Білоус, якого звинувачують у зґвалтуваннях: "Секс буває навіть на репетиціях у присутності всіх"
У Печерському районному суді Києва обирають запобіжний захід для колишнього керівника Молодого театру та викладача Андрія Білоуса, якого звинувачують у сексуальних злочинах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням "Слідство.Інфо".
Під час спілкування з журналістами Білоус заявив, що "секс буває вербальний" і що у нього "секс буває навіть на репетиціях у присутності всіх". Він додав, що ставить відверті вистави та дає відверті завдання акторам, тож заперечує будь-які звинувачення у насильстві.
Судове засідання триває, остаточне рішення про запобіжний захід буде оголошене найближчим часом.
Що передувало?
Раніше театрального режисера та викладача Андрія Білоуса в анонімному відео звинуватили у домаганнях до студенток.
На відео на Youtube-каналі "Ґвалтівник Білоуса" (@Содом_і_Гоморра_КНУТКіТ) неназвана дівчина з прихованим обличчям заявила, що стала жертвою домагань театрального режисера.
Авторка відео стверджувала, що Білоус надсилав їй фотографії інтимних місць інших студенток та просив її надіслати такі самі. Крім того, розпитував її, чи не бажає вона сексу з одногрупницями, та запрошував її "на чай".
Згодом у виші заявили, що жодних офіційних заяв на адресу університету не надходило.
24 січня КНУТКіТ імені Карпенка-Карого відреагував на звинувачення, що зʼявилися проти викладача Андрія Білоуса у домаганнях до студенток, звернувшись із заявою до поліції.
Згодом дівчина все ж розкрила своє ім’я та розповіла, що опублікувала відео зі свідченням проти Білоуса за підтримки свого чоловіка.
Пізніше Білоуса відсторонили від освітнього процесу. Проте потім він повернувся на свою посаду після місячного відсторонення.
https://hromadske.ua/authors/yustina-lisova Юстина Лісова
Редакторка стрічки новин
20 жовтня 2025 13:25
Режисер та колишній директор Молодого театру Андрій Білоус, якого звинуватили в сексуальних домаганнях до студенток університету імені Карпенка-Карого, відкриває власний театр Dark Club Theatre.
Це підтвердили працівниця Молодого театру Світлана Мамедова та сам новостворений театр у https://www.wonderzine.me/wonderzine/life/good-question/23623-zvinuvacheniy-u-domagannyah-rezhiser-andriy-bilous-vidkrie-vlasniy-teatr коментарі для Wonderzine.
За словами Мамедової, театр Білоуса вже анонсував виставу «Замах на самотність», яка, мовляв, була репертуарною виставою Молодого театру, проте її «забрала» в Dark Club Theatre режисерка й «найбільш наближена» до Білоуса людина Дарія Назаренко.
У виставі зіграють колишні студентки та студенти режисера, а також актори Молодого театру, який раніше очолював Білоус ...
