УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8892 відвідувача онлайн
Новини Скандал із Білоусом
5 555 35

Екскерівник Молодого театру Білоус, якого звинувачують у зґвалтуваннях: "Секс буває навіть на репетиціях у присутності всіх"

Андрій Білоус залишив посаду керівника Молодого театру

У Печерському районному суді Києва обирають запобіжний захід для колишнього керівника Молодого театру та викладача Андрія Білоуса, якого звинувачують у сексуальних злочинах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням "Слідство.Інфо".

Під час спілкування з журналістами Білоус заявив, що "секс буває вербальний" і що у нього "секс буває навіть на репетиціях у присутності всіх". Він додав, що ставить відверті вистави та дає відверті завдання акторам, тож заперечує будь-які звинувачення у насильстві.

Судове засідання триває, остаточне рішення про запобіжний захід буде оголошене найближчим часом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексдиректору Молодого театру Білоусу, якого звинувачують у зґвалтуванні студенток, повідомлено про підозру. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Раніше театрального режисера та викладача Андрія Білоуса в анонімному відео звинуватили у домаганнях до студенток.

На відео на Youtube-каналі "Ґвалтівник Білоуса" (@Содом_і_Гоморра_КНУТКіТ) неназвана дівчина з прихованим обличчям заявила, що стала жертвою домагань театрального режисера.

Авторка відео стверджувала, що Білоус надсилав їй фотографії інтимних місць інших студенток та просив її надіслати такі самі. Крім того, розпитував її, чи не бажає вона сексу з одногрупницями, та запрошував її "на чай".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В ексдиректора Молодого театру Білоуса проводять обшуки за підозрою у зґвалтуванні студенток, - джерела

Згодом у виші заявили, що жодних офіційних заяв на адресу університету не надходило.

24 січня КНУТКіТ імені Карпенка-Карого відреагував на звинувачення, що зʼявилися проти викладача Андрія Білоуса у домаганнях до студенток, звернувшись із заявою до поліції.

Згодом дівчина все ж розкрила своє ім’я та розповіла, що опублікувала відео зі свідченням проти Білоуса за підтримки свого чоловіка.

Пізніше Білоуса відсторонили від освітнього процесу. Проте потім він повернувся на свою посаду після місячного відсторонення.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

зґвалтування (402) театр (160) запобіжний захід (564)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
схоже цей поцик не злочинець, а збочинець

.
показати весь коментар
21.10.2025 16:53 Відповісти
+11
І ця кнуряка, теж заброньований, рішенням уряду гончарука-шмигаля-свириденчихи, за регламентом КМУ???
показати весь коментар
21.10.2025 16:57 Відповісти
+9
і його ж хтось призначив А ГОЛОВНЕ ПОКРИВАВ,таке важко приховати....
показати весь коментар
21.10.2025 16:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
схоже цей поцик не злочинець, а збочинець

.
показати весь коментар
21.10.2025 16:53 Відповісти
Продовжувач безкарності за дії отого співучого «епштейна» чи вареника з кулька??
показати весь коментар
21.10.2025 17:00 Відповісти
Режисер Білоус, якого звинувачують у домаганнях до студенток, відкриє власний театр, де гратимуть його вихованці

https://hromadske.ua/authors/yustina-lisova Юстина Лісова

Редакторка стрічки новин

20 жовтня 2025 13:25

Відкриття сезону заплановано на листопад - новини свіжі й ще з минулого тижня...

В МЕНЕ ПИТАННЯ - як йому вдалося бути під слідством й відкривати новий театр?
показати весь коментар
21.10.2025 18:21 Відповісти
ЯК ТАКЕ МОГЛО БУТИ - а на приміщення нового театру ріелтор Ваня Баканов попрацював?

Режисер та колишній директор Молодого театру Андрій Білоус, якого звинуватили в сексуальних домаганнях до студенток університету імені Карпенка-Карого, відкриває власний театр Dark Club Theatre.

Це підтвердили працівниця Молодого театру Світлана Мамедова та сам новостворений театр у https://www.wonderzine.me/wonderzine/life/good-question/23623-zvinuvacheniy-u-domagannyah-rezhiser-andriy-bilous-vidkrie-vlasniy-teatr коментарі для Wonderzine.

За словами Мамедової, театр Білоуса вже анонсував виставу «Замах на самотність», яка, мовляв, була репертуарною виставою Молодого театру, проте її «забрала» в Dark Club Theatre режисерка й «найбільш наближена» до Білоуса людина Дарія Назаренко.

У виставі зіграють колишні студентки та студенти режисера, а також актори Молодого театру, який раніше очолював Білоус ...
показати весь коментар
21.10.2025 18:24 Відповісти
і його ж хтось призначив А ГОЛОВНЕ ПОКРИВАВ,таке важко приховати....
показати весь коментар
21.10.2025 16:55 Відповісти
такі ж самі і прикривали, науківці хієві.
показати весь коментар
21.10.2025 17:12 Відповісти
воно торгує своєю пикою,артист млять.....зірку йому на манхеттен
показати весь коментар
21.10.2025 17:19 Відповісти
то що, і тут генетика-кібернетика - продажная дєвка імперіалізму, у сексуальному збоченні цього пц винна ?

.
показати весь коментар
21.10.2025 17:24 Відповісти
І ця кнуряка, теж заброньований, рішенням уряду гончарука-шмигаля-свириденчихи, за регламентом КМУ???
показати весь коментар
21.10.2025 16:57 Відповісти
Порошенко у всьому винуватий.
показати весь коментар
21.10.2025 17:43 Відповісти
Я вже старий, але секс знаю оральний, ональний та природній. А от шо таке вербальний не знаю То поясніть шо це таке?
показати весь коментар
21.10.2025 16:59 Відповісти
Як секс по телефону, але без телефона?
Схоже, що цей чувачок займався розбещенням студенток і потім з тими, хто збуджувався через його вербальні зайняття, проводив індивідуальні та групові додаткові зайняття.
показати весь коментар
21.10.2025 17:09 Відповісти
Це типу як в ООН декларацію приймати?
показати весь коментар
21.10.2025 17:13 Відповісти
це коли лупцюють п'яту точку лозиною з верби
показати весь коментар
21.10.2025 17:12 Відповісти
Без прогікновЄнія?
показати весь коментар
21.10.2025 17:18 Відповісти
ПроНікновЄнія
показати весь коментар
21.10.2025 17:21 Відповісти
Это вы с садо-мазо спутали. Всем нужно повышать половую грамотность.
показати весь коментар
21.10.2025 17:49 Відповісти
Та мені вже пізно щось повишать, мені вже майже 70
показати весь коментар
21.10.2025 18:08 Відповісти
Вербальний секс - це телемарафон, та виступи потужного лідора - вони "роблядь" нас разом"!!!
показати весь коментар
21.10.2025 17:51 Відповісти
Це коли ї**ть мізки.
показати весь коментар
21.10.2025 17:55 Відповісти
Молодого? Бальшогово. От винта.
показати весь коментар
21.10.2025 16:59 Відповісти
Ця посадова особа якось переплутала навчальнний заклад з простітутошною, відповідальність має бути. З іншого боку дівки могли б і кігтями по морді полоснути, походив би він потім на роботу. Для доказів згвалтування мають бути якісь ознаки опіру, будь-які, принаймні так простіше доводити склад злочину якщо він мав місце бути.
показати весь коментар
21.10.2025 17:07 Відповісти
Творча людина.
показати весь коментар
21.10.2025 17:08 Відповісти
добре що там сталося без твоєї дитини....
показати весь коментар
21.10.2025 17:20 Відповісти
З іронією геть погано.
показати весь коментар
21.10.2025 17:22 Відповісти
я рахую що це ситуація де вона недоречна,бо вчаться там навіть не повнолітні,а в кого є дочка той зрозуміє...
показати весь коментар
21.10.2025 17:41 Відповісти
******* курчат восени. А я вважаю іронії завжди має бути місце в коментарях. І перед тим як віддавати свою дочку до якогось "гадюшника" треба завжди зондувати грунт.
показати весь коментар
21.10.2025 17:52 Відповісти
добре що ти розумний та прорахований....
показати весь коментар
21.10.2025 18:55 Відповісти
там новина про неіснуючі 3000 фламінго,можеш там відірватися...
показати весь коментар
21.10.2025 17:43 Відповісти
Не поможе тобі, хлопе… відріжуть тобі причину у камері за «відвертість».
показати весь коментар
21.10.2025 17:12 Відповісти
У мельпоменному середовищі це норма. Там усі трахаються з усіма
показати весь коментар
21.10.2025 17:40 Відповісти
Поплавському можна а Білоусу ні?
показати весь коментар
21.10.2025 17:41 Відповісти
культура ипать тебя в рот
показати весь коментар
21.10.2025 17:50 Відповісти
Я художник. Я так вижу
показати весь коментар
21.10.2025 17:52 Відповісти
Знову з повіями фал шивими баксами розрахувалися, а для них це згвалтування
показати весь коментар
21.10.2025 18:48 Відповісти
 
 