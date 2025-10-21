РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8583 посетителя онлайн
Новости Российские диверсии
1 035 6

Задержанные украинцы хотели поджечь штаб-квартиру "Новой почты" в Бухаресте, - разведка Румынии

украинцы хотели поджечь Новую почту в Бухаресте

Целью украинцев, которых задержали в Польше и Румынии по обвинению в диверсии под непосредственной координацией представителей российских спецслужб, было уничтожение путем поджога штаб-квартиры "Новой почты" в Бухаресте.

Об этом сообщили в разведке Румынии, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в период с 14 по 15 октября разведка Румынии идентифицировала и отследила двух граждан Украины, въехавших в страну из Польши в Бухарест. Они отправили в штаб-квартиру "Новой почты" в Бухаресте две посылки, содержавшие зажигательные устройства с дистанционным подрывом, спрятанные в наушниках и автомобильных деталях. Также они содержали GPS-компоненты для отслеживания.

Читайте также: ЕС ограничивает передвижение российских дипломатов из-за рисков диверсий, - The Financial Times

В румынской разведке отмечают, что задержанные украинцы принадлежали к разветвленной сети диверсантов, нацеленной на европейские страны и контролируемой российскими спецслужбами.

Напомним, сегодня, 21 октября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что внутренняя безопасность задержала восемь человек по подозрению в подготовке диверсий.

Впоследствии сообщалось, что в Польше Национальная прокуратура начала расследование деятельности российской разведки против страны и союзников Европейского Союза. В связи с этим в Польше и Румынии задержали трех человек.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Румыния (1180) Новая почта (71) диверсия (322)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці румуни.

Хоча був би кращий спосіб: посадити обох падлюк на їхні пакунки та ініціювати вибух.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:13 Ответить
Земля плодить різних тварин..
показать весь комментарий
21.10.2025 17:19 Ответить
вообще то папа с мамой...а яблоко от яблоньки,как известно,недалеко падает.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:49 Ответить
Не так страшні російські воші, як.... далі самі знаєте
показать весь комментарий
21.10.2025 17:20 Ответить
У Симона Петлюри з українськими гнидами була коротка розмова.Але вошей чомусь тоді не стало менше і в кінцевому результаті вони перемогли.Висновок - щоб менше було українських гнид треба вбивати більше російських вошей.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:46 Ответить
Якісь кацапи з українським громадянством.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:50 Ответить
 
 