Задержанные украинцы хотели поджечь штаб-квартиру "Новой почты" в Бухаресте, - разведка Румынии

Целью украинцев, которых задержали в Польше и Румынии по обвинению в диверсии под непосредственной координацией представителей российских спецслужб, было уничтожение путем поджога штаб-квартиры "Новой почты" в Бухаресте.

Как отмечается, в период с 14 по 15 октября разведка Румынии идентифицировала и отследила двух граждан Украины, въехавших в страну из Польши в Бухарест. Они отправили в штаб-квартиру "Новой почты" в Бухаресте две посылки, содержавшие зажигательные устройства с дистанционным подрывом, спрятанные в наушниках и автомобильных деталях. Также они содержали GPS-компоненты для отслеживания.

В румынской разведке отмечают, что задержанные украинцы принадлежали к разветвленной сети диверсантов, нацеленной на европейские страны и контролируемой российскими спецслужбами.

Напомним, сегодня, 21 октября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что внутренняя безопасность задержала восемь человек по подозрению в подготовке диверсий.

Впоследствии сообщалось, что в Польше Национальная прокуратура начала расследование деятельности российской разведки против страны и союзников Европейского Союза. В связи с этим в Польше и Румынии задержали трех человек.

