Затримані українці хотіли підпалити штаб-квартиру "Нової пошти" в Бухаресті, - розвідка Румунії

українці хотіли підпалити Нову пошту в Бухаресті

Метою українців, яких затримали у Польщі та Румунії за звинуваченням у диверсії під безпосередньою координацією представників російських спецслужб, було знищення шляхом підпалу штаб-квартири "Нової пошти" у Бухаресті.

Про це повідомили в розвідці Румунії, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у період з 14 по 15 жовтня розвідка Румунії ідентифікувала та відстежила двох громадян України, які в'їхали в країну з Польщі до Бухареста. Вони відправили до штаб-квартири "Нової пошти" у Бухаресті дві посилки, які містили запалювальні пристрої з дистанційним підривом, заховані в навушниках і автомобільних деталях. Також вони містили GPS-компоненти для відстеження.

У румунській розвідці зауважують, що затримані українці належали до розгалуженої мережі диверсантів, націленої на європейські країни і контрольованої російськими спецслужбами.

Нагадаємо, сьогодні, 21 жовтня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що внутрішня безпека затримала вісім осіб за підозрою у підготовці диверсій.

Згодом повідомлялося, що у Польщі Національна прокуратура розпочала розслідування діяльності російської розвідки проти країни та союзників Європейського Союзу. У зв'язку з цим у Польщі та Румунії затримали трьох осіб.

Молодці румуни.

Хоча був би кращий спосіб: посадити обох падлюк на їхні пакунки та ініціювати вибух.
показати весь коментар
21.10.2025 17:13 Відповісти
Земля плодить різних тварин..
показати весь коментар
21.10.2025 17:19 Відповісти
вообще то папа с мамой...а яблоко от яблоньки,как известно,недалеко падает.
показати весь коментар
21.10.2025 17:49 Відповісти
Не так страшні російські воші, як.... далі самі знаєте
показати весь коментар
21.10.2025 17:20 Відповісти
У Симона Петлюри з українськими гнидами була коротка розмова.Але вошей чомусь тоді не стало менше і в кінцевому результаті вони перемогли.Висновок - щоб менше було українських гнид треба вбивати більше російських вошей.
показати весь коментар
21.10.2025 17:46 Відповісти
Якісь кацапи з українським громадянством.
показати весь коментар
21.10.2025 17:50 Відповісти
Какие они украинцы? Это русские проживавшие в Украине..
показати весь коментар
21.10.2025 19:29 Відповісти
 
 