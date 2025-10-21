Затримані українці хотіли підпалити штаб-квартиру "Нової пошти" в Бухаресті, - розвідка Румунії

Метою українців, яких затримали у Польщі та Румунії за звинуваченням у диверсії під безпосередньою координацією представників російських спецслужб, було знищення шляхом підпалу штаб-квартири "Нової пошти" у Бухаресті.

Про це повідомили в розвідці Румунії, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у період з 14 по 15 жовтня розвідка Румунії ідентифікувала та відстежила двох громадян України, які в'їхали в країну з Польщі до Бухареста. Вони відправили до штаб-квартири "Нової пошти" у Бухаресті дві посилки, які містили запалювальні пристрої з дистанційним підривом, заховані в навушниках і автомобільних деталях. Також вони містили GPS-компоненти для відстеження.

У румунській розвідці зауважують, що затримані українці належали до розгалуженої мережі диверсантів, націленої на європейські країни і контрольованої російськими спецслужбами.

Нагадаємо, сьогодні, 21 жовтня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що внутрішня безпека затримала вісім осіб за підозрою у підготовці диверсій.

Згодом повідомлялося, що у Польщі Національна прокуратура розпочала розслідування діяльності російської розвідки проти країни та союзників Європейського Союзу. У зв'язку з цим у Польщі та Румунії затримали трьох осіб.

