За сутки на фронте 167 боестолкновений, враг пытался вклиниться в нашу оборону возле Грековки, наиболее горячо на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 21 октября 2025 года, на фронте было зафиксировано 167 боевых столкновений.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 63 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив 148 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 4110 обстрелов, в том числе 89 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4488 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Харьков Харьковской области; Лиман, Константиновка Донецкой области; Александровка, Малиновка Днепропетровской области; Ровнополье, Солодке, Запорожье Запорожской области; Херсон Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1050 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 11 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, 160 беспилотных летательных аппаратов, 96 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну атаку захватнических войск. Также враг нанес 8 авиационных ударов, применив при этом 21 управляемую авиабомбу, и совершил 160 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших воинов вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Строевки, Каменки, Западного и в сторону Бологовки и Колодязного.

На Купянском направлении вчера состоялось девять вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Зеленого Гая, Новой Кругляковки и в сторону Петропавловки и Куриловки.

Обстановка на Востоке

Как информирует Генштаб, на Лиманском направлении враг провел 17 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Карповка, Среднее, Колодязи, Дерилово, Мирное и Новоселовка.

На Славянском направлении враг совершил пять попыток идти вперед в районах Серебрянки, Новоселовки, Выемки и Переездного.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Белая Гора, Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовых действия агрессора вблизи населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Сухецкое, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономическое, Николаевка, Проминь, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Котляровка, Орехово и Дачное", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 11 атак в районах населенных пунктов Ивановка, Филия, Вербовое, Новогригорьевка и Новониколаевка.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили две атаки оккупантов вблизи Полтавки.

Генштаб также информирует, что на Ореховском направлении захватчики пять раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах Каменского, Степного и в сторону Степногорска и Малой Токмачки.

За прошедшие сутки на Краматорском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

